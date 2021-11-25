Жители 14 отдаленных сел Приморья благодаря Билайну получили стабильный мобильный интернет

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В 14 из этих населенных пунктов появился стабильный 4G, благодаря чему жители могут общаться по видеосвязи, работать дистанционно, а также решать другие задачи в Сети.

С начала года Билайн перевел на наземные каналы связи 4G села Глубинное, Гродеково, Красный Яр, Ленино, Верхняя Бреевка, Богополь, Ясное, Изюбриный, Виноградовка, Суворово, Заветное, Сержантово, Киевка и поселок Поляны. Это позволило обеспечить жителей надежной голосовой связью и стабильным интернет-соединением. Еще в трех населенных пунктах - селах Березовка, Приозерное и Беневское - с переходом на наземные каналы выросло качество звонков.

После проведенных работ абоненты, в чьих селах появился 4G, могут быстро находить в интернете нужную информацию, отправлять объемные файлы, смотреть фильмы и сериалы, эфиры и трансляции, разговаривать по телефону без «заиканий». Младшее поколение может играть в онлайн-игры без зависаний, старшее - общаться по видеосвязи с близкими, что особенно важно в период пандемии и связанных с ней ограничений.

Перевод населенных пунктов со спутниковых каналов на наземные - часть масштабной программы по улучшению качества связи. Весной этого года Билайн на территории Приморского края завершил проект по улучшению производительности и скоростных характеристик сети мобильного интернета 4G. В результате работ скорость мобильного интернета в регионе выросла в среднем в 1,5 раза по сравнению с периодом до их проведения. Улучшения коснулись Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лесозаводска, Дальнереченска и многих других территорий.