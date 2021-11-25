Дальневосточников поддержат жильем

Развитие Дальнего Востока – одно из приоритетных направлений для нашей страны. Доступное жилье, возможность льготной аренды и комфортная среда повышают рейтинги региона, что позволяет говорить о привлечении и удержании населения. Представители Единого института развития рассказали о том, как они видят развитие Дальнего Востока, почему нужна льготная ипотека и для чего компании строят арендное жилье.

Жилья станет больше, а цены снизятся

- Дальний Восток для ДОМ.РФ является приоритетной территорией, у нас разработана программа развития региона до 2030 года. Обеспечение дальневосточников доступным жильем и комфортной средой – это важнейший фактор закрепления населения и мощный драйвер развития экономики. Мы планируем обновить дальневосточные города и создавать современную городскую среду. Сейчас планы развития выбранных территорий уже находятся в разработке. Мы представим их на ВЭФ в 2022 году, – рассказал управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь.

Один из факторов, которые повысят привлекательность региона – увеличение объемов жилищного строительства в 1,6 раза. Годовой объем ввода жилья в 2020 году на Дальнем Востоке составил 2,5 миллиона квадратных метров. Даже в этот тяжелый, «коронавирусный» год, Дальний Восток стал единственным регионом в стране, где было зафиксировано увеличение объемов строящегося жилья. Однако и цены на него тоже выше, чем в среднем по России. Строить инфраструктуру здесь дороже, чем на западе страны, а повышенный спрос из-за льготных ипотечных программ только «подогрел» цены. Однако при всех этих факторах темпы роста стоимости жилья в 2021 году были даже ниже общероссийских.

- Рассчитываем, что совместная работа с ДОМ.РФ и профильными ведомствами позволит простимулировать масштабное жилищное строительство, существенно увеличить предложение на первичном рынке жилья и реализовать различные меры поддержки, призванные простимулировать спрос, – отметил заместитель директора департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Игорь Коркин.

Ипотека под 0,01 %

С момента запуска программы «Дальневосточная ипотека» в 2019 году жители региона оформили почти 30 тысяч кредитов. Общий объем выданных денег превысил 110 млрд рублей. В лидерах – Приморский край, там выдали более 8 тысяч кредитов.

- Программа пользуется большим спросом у жителей ДФО, имеет значительный социальный эффект и позволяет привлечь в регионы округа высококвалифицированных специалистов. Мы видим потенциал для дальнейшей реализации программы, а также для ее модернизации. Сейчас по поручению Президента РФ готовится расширение условий программы на работников сферы образования и здравоохранения, проработавших в ДФО не менее пяти лет, – рассказал директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ. Виталий Насонов.

Напомним, что с помощью такой льготной ипотеки можно приобрести жилье в новостройке или построить индивидуальный жилой дом. Купить квартиру на вторичном рынке при этом могут только жители сельских поселений, Магаданской области или Чукотского автономного округа. Программа действует до 2024 года, ее участниками могут стать молодые семьи (супруги не старше 36 лет или одинокие родители с ребенком не старше 19 лет), получатели «Дальневосточного гектара», а также граждане, переехавшие на Дальний Восток в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

- В этом году действие программы «Дальневосточная ипотека» было расширено на моногорода, где не так активно идет строительство, но граждане получают возможность жить, работать и улучшать свои жилищные условия. При активной поддержке ДОМ. РФ ставки в большинстве городов упали с 2% - самых низких в России - до 0,01%, то есть, практически это беспроцентная рассрочка, – отметил директор департамента развития городов и проекта «Дальневосточная ипотека» Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Илья Петрасов.

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Льготная аренда для приморцев

Не все могут позволить себе покупку жилья, некоторые просто пока не готовы к долгосрочным кредитным обязательствам. Около 24% проживающих на Дальнем Востоке семей снимает квартиры.

– На данный момент мы развиваем рынок цивилизованного арендного жилья в России, – подчеркнула директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ. РФ Вероника Янушкевич. – Наши арендные дома оборудованы всем необходимым для жилья: укомплектованы мебелью и необходимой бытовой техникой.

Сейчас на Дальнем Востоке ДОМ. РФ реализует проект арендного жилья для сотрудников ССК «Звезда». В 2017 году ДОМ. РФ предоставил компании заем на строительство квартир в размере 7,7 млрд рублей. К 2024 году будет возведено 67 домов, арендным жильем будут обеспечены 4,6 тыс. семей сотрудников, сейчас в эксплуатацию введены и сдаются в аренду 13 домов на 572 квартиры. Такое стимулирование рынка позволит не только привлечь в регион молодых специалистов, но и удержать их.

- Мы рассматриваем возможность создания арендных домов в крупных городах Дальнего Востока. У нас уже есть определенные договоренности с регионами о введении налоговых льгот для арендного жилья: льготы по налогу на имущество подтверждены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, в ближайшее время ожидаем принятия законов в Сахалинской области и Камчатском крае. Эта мера поможет предложить рыночную арендную ставку, сделает жилье более доступным. Также мы обсуждаем с регионами Дальнего Востока возможность субсидирования арендной ставки для отдельных категорий граждан, – рассказала Вероника Янушкевич.

Защита прав покупателей

Сейчас на Дальнем Востоке строится 388 многоквартирных домов на 56 тысяч квартир, 67% строительства приходится на Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ. Общая площадь новых домов составит 2,8 млн кв. м. Благодаря тому, что 85% дальневосточного жилья строится с применением счетов эскроу, покупатели защищены от риска оказаться обманутыми дольщиками. На Сахалине 97% многоэтажек возводят по новой схеме, в лидерах также Приморье – 88% и Республика Саха (Якутия) – 87%. Амурская и Магаданская области полностью перешли на строительство жилья через проектное финансирование и счета эскроу.

- Переход рынка жилищного строительства на проектное финансирование и счета эскроу на Дальнем Востоке уже опережает общероссийские темпы. Всего на территории РФ строится около 99 млн кв. метров жилья, из них 74% возводится по новым правилам. При этом в ДФО так строится уже более 2,4 млн кв. метров жилья, что составляет 85% всего рынка. Переход на эскроу на Дальнем Востоке вступил в заключительную фазу, - сказал заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

Уникальный механизм поддержки застройщиков

На ВЭФ-2021 министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заключило соглашения о сотрудничестве с правительством ряда регионов. В Приморском, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, ЕАО, Сахалинской и Амурской областях, а также республиках Бурятия и (Саха) Якутия будут реализованы проекты комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал». Благодаря участию в проекте, застройщики смогут получить статус резидентов ТОР, пользоваться льготным налоговым режимом и получить государственную поддержку при создании коммунальной и социальной инфраструктуры. Важное условие – снижение стоимости жилья для жителей Дальнего Востока.

- Сейчас в разработке находится инструмент поддержки инвесторов для жилищного строительства. Главная задача – изменить ситуацию на жилищном рынке Дальнего Востока и дать возможность большему числу граждан приобрести жилье. Для этого в оборот вовлекут новые земельные участки, включат их в территории опережающего развития, проведут конкурсный отбор среди инвесторов-застройщиков для формирования наиболее привлекательной цены с сохранением стандартов качества, разработанных совместно с ДОМ.РФ. Ожидаем, что в 2022 году программа будет запущена в ряде пилотных регионов, а пока ведем работу и с застройщиками, и с субъектами, – подчеркнул Илья Петрасов.

Еще один важный для застройщиков момент – с этого года начинается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). Вовлечением в оборот федеральных земель, в т.ч., - под проекты КРТ – занимается ДОМ.РФ. Три из 14 одобренных правительственной комиссией проекта будут реализованы в Чите и Хабаровске. Общая площадь участков - около 286 га, градостроительный потенциал – более 2,3 млн кв. м. Строить будут жилье и социальные объекты. Земля под проект в Хабаровске уже выставлена на аукцион, который пройдет 24 декабря.

Механизм КРТ, по словам управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова, позволяет не только ускорить сроки выхода застройщика на площадку, но и повысить качество градостроительных решений и архитектурных проектов. Он также отметил, что с участием ДОМ.РФ на территории ДФО продолжится развитие территории острова Русский, поселка Трудовое, микрорайона Патрокл во Владивостоке, создается современный микрорайон «Гороховое поле» в Магадане. В ближайшее время на землях ДОМ.РФ на Дальнем Востоке будет построено более 8 млн кв. м жилья.