Мариинский театр представил во Владивостоке сразу две балетные премьеры

Генеральная репетиция балета «Федра». Фото: Ольга Костенко

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра на Вечере современной европейской хореографии представила сразу две премьеры одноактных балетов: «Федра» датского хореографа Флеминга Флиндта на музыку американского композитора Филипа Гласса и «Юноша и смерть» в хореографии Ролана Пети на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Балет «Юноша и смерть» на либретто драматурга Жана Кокто – один из самых желанных балетов для танцовщиков разных поколений. Как известно декорации спектакля, поставленного в 1946 году в Париже, изначально несли большую смысловую нагрузку. Выдающийся хореограф Ролан Пети всегда препятствовал, чтобы балет исполнялся без декораций, таких как задумывал Жан Кокто.

«Декорации и костюмы были выполнены в мастерских Мариинского театра в Санкт-Петербурге, – рассказал главный балетмейстер Приморской сцены Эльдар Алиев. – В нашем спектакле используется именно то оформление, которое используется в Мариинском театре при прокате этого спектакля, входящего в репертуар балетной труппы на протяжении многих лет.

Анна Самострелова и Сергей Уманец, «Юноша и смерть». Автор: Илья Коротков. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра.

Декорации действительно сложные, комплексные, но, тем не менее, они представлены в полном объеме. В скором будущем дубликат оформления будет изготовлен для Приморской сцены, а оригинал планируется вернуть в Петербург».

Уникальность этого балета состоит еще и в том, что в музыке есть лишь отправные точки, а основной акцент строится на внутреннем ритме исполнителей и передаче ими в полной мере эмоционального состояния исполняемых персонажей. Такой прием очень необычен в балетном спектакле, но, тем не менее, он имеет место быть и полностью себя оправдывает в данном произведении.

И как добавил Эльдар Алиев, при проведении репетиций основной задачей постановщика было добиться передачи внутреннего мира героев, при том, чтобы великолепная музыка Иоганна Себастьяна Баха насыщала эту передачу и способствовала усилению зрительского восприятия происходящего.

«Мы привыкли, что балет – это нечто классическое, академичное, –поделилась своими впечатлениями зрительница Анастасия Слабоспицкая. –На мой взгляд, постановка «Юноша и смерть» разрушает все стереотипы.

Балет моментально захватил атмосферой послевоенного времени, которая выражалась даже в эмоциональном состоянии артистов. Взаимодействие танцоров с окружающей обстановкой – это настоящий эстетический хаос. Резкая, живая хореография создавала внутреннее напряжение, заставляла сопереживать герою и находиться с ним в ментальном контакте. Достаточно увидеть раз, чтобы захотеть смотреть снова и снова».

Балет «Федра», генеральная репетиция. Автор: Илья Коротков. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра.

Вторая премьера — одноактный балет «Федра» — был представлен в России впервые. Музыку к балету написал один из самых узнаваемых американских композиторов в мире второй половины XX века Филип Гласс. Балет был поставлен легендарным датским танцовщиком и хореографом Флемингом Флиндтом, вдохновившимся образами трагедии древнегреческого драматурга Еврипида.

«Я исполнил роль Тесея в балете «Федра», - рассказал артист Канат Надырбек. – Сразу скажу про хореографию, что это почерк талантливого хореографа. Музыка Филипа Гласса, конечно, очень сильно вдохновляет и помогает лучше понять образ Тесея. Это чувствуется в вариации моего героя. И, конечно, финальная сцена не оставит равнодушными как зрителя так и исполнителя!»

Екатерина Сапожникова и Сергей Аманбаев, «Федра». Автор: Илья Коротков. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра.

За счет световизуального эффекта действие погружает зрителя в два мира: реальный и потусторонний. Кроваво-красный пол, как зеркало, отражает фигуры танцоров. Минимум декораций, акцент на хореографии. Оторвать взгляд от сцены, действительно, невозможно. Каждое движение – история. Чувственная, насыщенная, реальная.

Балет «Федра», генеральная репетиция. Автор: Илья Коротков. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра.

Сейчас этот редко исполняемый балет вводится в репертуар Приморской сцены Мариинского театра по инициативе художественного руководителя его балетной труппы, заслуженного деятеля искусств РФ Эльдара Алиева. Замысел итальянского художника, режиссера и сценографа Бени Монтресора на Приморской сцене осуществляет главный художник театра Петр Окунев.