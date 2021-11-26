Во Владивостоке адвокат расчленил труп зятя и спрятал части тела в колодце

Убитого считали без вести пропавшим Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке возбудили уголовное дело на местного адвоката, мужчину обвиняют в убийстве мужа его дочери. Адвокат не только убил своего зятя, но и расчленил его и попытался спрятать части тела в колодце.

В полицию обратилась жительница Владивостока, она нашла в колодце на Пушкинской, 105, черный пакет, от которого исходил очень специфический запах. Когда полиция прибыла на место и заглянула в пакет, их ждала жуткая находка. Внутри были мужские части тела.

В ходе расследования стало ясно, что тем, что нашли в колодце когда-то был мужчина, которого считали пропавшим без вести. Подозрения упали на местного адвоката, которому погибший являлся зятем. Мужчину задержали.

- Предварительно установлено, что задержанный причастен к убийству своего зятя после возникшей между ними ссоры в июне текущего года, - сообщает УМВД по Приморскому краю.

Как сообщает «Золотой мост» в этом страшном преступлении замешан и 19-тилетний сын адвоката. В следственном комитете Приморского края корреспонденту эту информацию не подтвердили. О подробностях случившегося попросили следить на их официальном сайте.

- По версии следствия, 25 июня 2021 года в вечернее время в доме по улице Маньчжурской города Владивостока между подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его зятем произошел конфликт. Подозреваемый обвинил мужчину в краже денег в размере 1 000 000 рублей и высказал угрозу убийством в случае не возвращения ему денег, после чего произвел выстрел в упор своего родственника из неустановленного оружия, - сообщает следственный комитет Приморского края.

Корреспондент "КП-Владивосток" попытался связаться с сыном адвоката и ждет ответа.

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