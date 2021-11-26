Отмывание денег и незаконное участие в бизнесе: два уголовных дела возбуждены в отношении экс-депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука

Сергею Сопчуку вменяют серьезные преступления. Фото: личный аккаунт Facebook

Некогда влиятельный в Приморье бизнесмен и политик, видный единоросс и экс-депутат Госдумы РФ Сергей Сопчук попал под уголовное преследование – в отношении него возбуждены два уголовных дела по серьезным статьям – об отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По информации СМИ, уголовные дела возбуждены 19 ноября 2021 года третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Приморскому краю.

Сергею Сопчуку вменяют совершение преступлений по ч.4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) и ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности). Также сообщается, что по нескольким связанным с Сопчуком адресам проведены обыски и следственные действия.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю корреспонденту «КП-Владивосток» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. В Следкоме пообещали предоставить полную информацию позже.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в январе текущего года Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования Генпрокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести ему доход более 38 миллиардов рублей. Как сообщало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, Генпрокуратура установила, что Сопчук, занимая государственные должности, незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Депутат выступал главным ответчиком по иску, поданным надзорным органом, при этом оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента.