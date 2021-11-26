Экс-депутата Госдумы РФ от Приморья Сергея Сопчука объявили в международный розыск

Сергея Сопчука объявили в международный розыск. Фото: zspk.ru

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю официально сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении экс-депутата Госдумы РФ от Приморья и видного единоросса Сергея Сопчука. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Политику заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.

Уголовные дела возбуждены по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация).

По версии следствия, с 2011 года Сергей Сопчук одновременно с исполнением функций представителя народа и осуществлением законодательных и исполнительных полномочий в Приморском крае занимался предпринимательской деятельностью, в том числе посредством подконтрольных ему коммерческих организаций.

«Так, для извлечения прибыли подозреваемый, начиная с 2011 года, участвовал в финансовой деятельности одной из коммерческих организаций. Для этих целей он назначил руководителем организации доверенное лицо и до 2020 года являлся фактическим совладельцем предприятия. При этом предоставлял предприятию, как сам лично, так и через подконтрольных ему физических и юридических лиц, займы на общую сумму более 1 млрд. рублей. Совершая преступные действия, фигурант незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства», - сообщили в Следкоме Приморья.

В настоящее время Сопчуку заочно предъявлено обвинение, проведен обыск по месту жительства, изъята документация, он объявлен в международный розыск, в суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.