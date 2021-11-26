Тысячи обращений за неделю. Центр управления регионом подвел итоги первого года работы в Приморье

ЦУР отмечает первый год работы в Приморье.

С момента создания Центра управления регионом (ЦУР) прошел целый год, и за это время многие жители Приморья узнали, что решить проблему разбитой дороги или неочищенного двора можно благодаря соцсетям. Подробнее о системе «Инцидент-Менеджмент» рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» и.о. руководителя Центра Полина Степаненко.

ЦУР – это структура, которая занимается мониторингом и сбором информации, поступающей от населения к власти в социальных сетях и через платформу обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения, которые люди оставляют в соцсетях с отметкой ЦУР, губернатора или главы города, попадают в систему и отправляются исполнителям напрямую, что создает эффективный и быстрый диалог людей с властью.

– Это система, в которую попадают обращения из соцсетей. Как они туда попадают? Во-первых, есть аккаунты, которые заведены в эту систему, это официальные аккаунты губернатора, мэров, глав администрации, аккаунт правительства и другие. То есть все официальные аккаунты региона, в том числе аккаунт ЦУР. Люди пишут туда обращения, они попадают в систему и распределяются кураторами направлений. За медицину отвечают одни, за дороги – другие, за ЖКХ – третьи, и дальше уже коллеги на местах готовят ответы и размещают их в соцсети, – поделилась Полина.

Помимо работы с обращениями и.о. руководителя ЦУР рассказала о том, какие люди трудятся с ней в команде.

– У нас очень крутая команда, коллеги работают и производят очень много всего полезного. Что-то остается за кадром, о чем-то мы не рассказываем, но ты сам знаешь, что в любой деятельности есть что-то хорошее. В первую очередь, это наши люди, которым я хочу сказать большое спасибо, это наш большой коллектив, который состоит из крутых людей, и каждый из них – это целый космос, – поблагодарила своих сотрудников руководитель.

И.о. руководителя Центра управления регионом Полина Степаненко. Фото: предоставлено «КП-Владивосток».

Спустя год уже можно подвести первые итоги работы на благо жителей Приморья.

– Из важных профессиональных достижений могу отметить сокращение времени для первичного ответа на час. Сократился процент просроченных обращений, которых в январе было больше, чем на текущую дату. Над этим работаем не только мы, но и наши коллеги из правительства, муниципальных администраций, – рассказала Полина Степаненко.

Говоря о количестве обращений, которые обрабатывает ЦУР, нельзя не отметить их значительный рост. Как отмечают специалисты, в январе, когда работа Центра только набирала обороты, от местных жителей поступало довольно мало сигналов. В среднем через «Госуслуги. Решаем вместе» поступало 300-500 сообщений. Сейчас, когда люди уже знают о возможности решать многие проблемы удаленно, количество обращений выросло до 6000 тысяч в неделю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03