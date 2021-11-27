«Среди моржей Владивостока нет ни одного отрицательного персонажа»

Моржевание в Приморье активно продвигают даже в соцсетях. Фото: Татьяна Ходова

Сегодня, в эпоху вызовов самому себе и разговоров о том, что надо укреплять свое здоровье и закаляться, все более популярным становится такой вид зимнего экстрима, как плавание в холодной воде. В отличие от многих популярных активностей, моржевание – это не просто веяние моды, а древняя традиция. В истории России любили плавать зимой многие – от Петра I до маршала Рокоссовского. Активным сторонником и практиком закаливания был Александр Суворов.

Но не стоит думать, что любой человек может выйти в холодное время года на улицу, скинуть шубу и нырнуть в прорубь. У каждого человека своя комфортная температура. А к закаливанию нужно подходить разумно и постепенно. Как это сделать правильно и без вреда здоровью рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» Олег Докучаев, руководитель общественной организации «Федерация зимнего плавания «Косатка ДВ», мастер спорта международного класса.

В моржевании главное – комфортные условия

- Начинается ли ваше утро с водных процедур? И с чего началась у вас любовь к плаванию в холодной воде?

- Я живу недалеко от моря, поэтому каждое мое утро начинается, как правило, на водной станции ЦСКА, в центре «Косатка ДВ». Делаем заряду и обязательное окунание в воду до 10 минут. Летом это дистанция 1,5–2 км, зимой, в зависимости от температуры, окунание в воде. Это уже здоровая привычка, без которой не вижу своей жизни.

Я начал заниматься этим в экспериментальной группе еще во время учебы в военном институте физкультуры в Санкт-Петербурге. Приходилось испытывать себя любой водой – и холодной, и теплой.

С 1989 по 1993 годы, когда еще служил в Хабаровске, мы начали реализовывать программу марафонских заплывов, и за это время проплыли по Амуру серию заплывов от 70 до 150 км. Соло заплыв 150 км по Амуру я плыл 14 часов 28 минут. Потом с 2008 – по 2010 годы по Амуру проплыли эстафетой от 1000 до 1300 км. Самый большой заплыв был от Хабаровска до острова Сахалин. В 2013 году совместно с адмиралом Константином Сиденко, он тогда был командующим войсками Дальневосточного округа, организовали экспедицию и переплыли Берингов пролив от Чукотки на Аляску. В воде от +2 °C до +8 °C. Там познакомились со многими иностранными ведущими пловцами. И дальше это увлечение плаванием в холодной воде переросло в нечто большее – даже не хобби, а направление в жизни.

Моржевание во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

- В чем главные принципы моржевания, с чего правильнее начать и есть ли какие-то противопоказания для закаливания?

- Сейчас, согласно наших методических рекомендаций, плавать можно в любой воде. Вопрос в том, что такое моржевание? Это ведь больше психология, и только потом уже физиология. Бывает, что человек здоровый, но его никаким образом не заставишь нырнуть в холодную воду. А бывает и наоборот: человек весь больной, но за счет психологии пытается излечиться. Экстремальная температура воды зимой -1,8° C. Только за прошлый год через наш центр прошло 18 тысяч человек, и для каждого человека комфортная температура воды очень индивидуальна. Для меня разницы нет. На соревнованиях у нас есть градация воды: температура категории А от -2 °C до +2 °C, разрешено плыть дистанцию до 200 метров; категория В +2,1 °C – 5 °C – 450 метров; категория С +5,1 °C и выше – здесь уже 1000 метров плывем. Поэтому опять же все зависит от человека. Проводя мастер-классы, мы человека, который к нам пришел впервые, даже в суровую зиму окунаем в воду, и он в дальнейшем начинает заниматься.

- Можно моржевать и дома в ванне?

Можно обливаться и дома в ванной, и принимать душ – любое воздействие холода, дозированное, положительно влияет на человеческий организм. Учитывая наши условия, Японское море, которое является насыщенным коктейлем всей таблицы Менделеева, то, конечно, лучше это делать в море. Еще раз повторюсь, когда люди приходят к нам в центр и делают это под наблюдением специалистов, то у них постепенно пропадает страх холодной воды, и они с удовольствием начинают окунаться даже в воду при температуре -1,8 °C.

Главный принцип моржевания – запустить в организме механизм, который в дальнейшем будет благотворно влиять на человеческий иммунитет. Попадая в холодную воду, организм начинает перераспределять кровяные потоки внутри, т.е. из большого круга кровообращения кровь переходит в малый, за счет этого происходит обильное омывание кровью внутренних органов, происходит и очищение этих органов, а после того, как человек выходит из холодной воды, у него резко повышается температура тела, включается механизм терморегуляции. При этом погибает большинство болезнетворных микробов. И третий положительный момент – это выделение гормонов радости: серотонина, эндорфина и т.д. Комбинация этих всех моментов и заставляет человека дальше пробовать моржевание. Ну и еще один немаловажный пункт – это общение с друзьями–единомышленниками.

Моржевание во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Сколько стадий закаливания существует и с чего правильнее начать?

- Раньше бытовало мнение, что нужно ножки поливать холодной водой, нужно обливаться. Сейчас есть два метода. Экстенсивный – это, когда ранней весной лед растаял, и человек начинает потихонечку окунаться, продолжает все лето плавать, и зимой он уже входит в моржевание, плавает ежедневно, постепенно увеличивая время и нагрузки. И интенсивный метод. Это когда человек пришел в -2 °C на улице, -1,8 °C вода, мы прочитали мастер-класс, объяснили, показали, человек нырнул – все: он уже морж. Но обязательно под наблюдением врача. Не обязательно, чтобы человек каждый день приходил и нырял в ледяную воду. Для начала можно один раз в неделю, потом два-три. В итоге смотришь, человек к концу зимы начинает уже каждый день приходить окунаться. Самое главное – это комфортные условия. Когда нет условий, люди начинают раздеваться на улице, чуть дозу большую дал, руки скукожились от холода, и он уже не может ни брюки надеть, ни рубашку им еще больше начинает замерзать. А когда есть нормальные условия, чтобы переодеться, нырнуть, зайти в теплое помещение, то это только в радость.

«Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

В центре «Косатка ДВ» есть для этого все комфортные условия. Сюда люди приходят семьями. Центр уже стал культовым местом в нашем городе. И сейчас совместно с правительством Приморского края и губернатором Олегом Кожемяко мы задумались об открытии таких центров в 12 муниципальных районах. И в ближайшее время начинаем эту программу реализовывать.

Бой Приморья с Карелией

- Есть ли какие-то противопоказания для закаливания и моржевания?

- Конечно, есть противопоказания: это сердечно-сосудистые заболевания, различные дерматиты. Практически любой человек может заниматься плаванием в холодной и ледяной воде, если это будет дозированная нагрузка. Есть профессионалы, специалисты, с которыми надо предварительно проконсультироваться. Если человек сам полезет в эту холодную воду, он может себе навредить. Необходимо это делать под наблюдением врачей и тренеров. И, прежде чем, заниматься этим, надо пройти углубленное медицинское исследование.

- Возраст имеет значение?

- Есть моржевание, где люди просто окунаются в холодную воду, а есть спортивное плавание. К соревнованиям на открытой воде допускаются дети с 14 лет, но, учитывая, что моржевание и плавание в холодной воде начинает набирать массовые обороты, у нас в соревнованиях принимают участие дети и 7 лет, и 5. Все зависит от родителей.

Я хочу сказать, что, занимаясь моржеванием, многие люди переходят в зимнее плавание. Это две составляющие одного пути. Просто у кого-то получается спортивная составляющая, у кого-то нет, но все, кто, занимаясь воздействием холода на организм, привели свой организм в порядок и являются довольно счастливыми и позитивными людьми. Мне не доводилось встречать в нашем сообществе ни одного отрицательного персонажа, который бы ходил и на жизнь жаловался.

- Если говорить о спортивной составляющей, то, каких успехов уже достигли?

В 2016 году мы создали Федерацию зимнего плавания России, объединив 63 региональных организации. И после этого нам удалось вывести систему проведения соревнований в России на профессиональный уровень, т.е. уже есть возрастные группы, градация воды, тренировочный процесс. Сейчас наша команда «Косатка ДВ - Порт Вера» является сильнейшей не только в России, но и в мире. Прошлый год это показал, когда мы приезжаем на соревнования и забираем большее количество медалей. У нас в стране ведущей командой была «Виктория Петрозаводск» из Карелии. У них там и погода похуже, чем у нас, и озеро Невское холодное, но тем не менее, мы их команду обыграли. Они готовятся дать нам бой, но мы тоже не стоим на месте.

В 2019 году приморские пловцы завоевали шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей на открытом Чемпионате России в Карелии. Фото: Федерация зимнего плавания России

В санаторно-курортном лечении закаливание и моржевание применяют для оздоровления организма, наряду с другими физиотерапевтическими процедурами. Но мы столкнулись с таким моментом: в санаториях все нормально, а мы уже с 2016 года пытаемся признать плавание в холодной воде видом спорта. И были рекомендации Минздрава – ни в коем случае этого не делать, это чрезвычайно опасно и вредно. То есть получать по голове во всех видах единоборств полезно, а плавать в холодной воде вредно. И вот буквально за последний год мы достигли большого прорыва: мы получили заключение Министерства здравоохранения, потому что мы сами занимаемся наукой и привлекаем ученых, и получили положительное заключение Федерального медико-биологического агентства, что дает нам полную уверенность заявиться и стать признанным видом спорта.

Приморские моржи привезли 62 медали с этапа Кубка России. Екатеринбург, декабрь 2020 года. Фото: федерация зимнего плавания "Косатка ДВ"

- Получается, зовем всех в прорубь?

- Для каждого человека комфортной может быть различная температура воды. Для кого-то и +30 °C может быть недостаточно теплой.

Есть такая хорошая поговорка: «Мясо в холоде не портится». Наоборот, жара влияет на разложение гораздо больше, чем холод. Поэтому холод – это действенный механизм влияния на человеческий организм только с положительной стороны. Надо всего лишь сделать шаг навстречу морю, для начала хотя бы походить по холодной воде, а дальше уже все придет.

Ближе к природе

В эфире радио «Комсомольская правда» приняли участие и другие представители федерации зимнего плавания Приморского края. Они тоже поделились своими историями и дали советы.

Гости студии слева направо Сергей Тюрин, Олег Докучаев, ведущий Павел Порабкович, Евгений Зозуля

Рекордсмен России по зимнему плаванию, победитель всероссийских и международных соревнований, исполнительный директор «Косатка ДВ» Евгений Зозуля:

- В плавание в холодной воде я плавно вошел, в том плане, что была открытая вода все лето, и последний большой заплыв был, когда вода +17 °C. Это было в середине октября, мы проплыли вокруг острова Шкота. И в нашем коллективе было несколько холодовиков (участники соревнований по плаванию в холодной воде – прим.ред.), они, видя, как я реагирую на такую температуру воды, что у меня нет ни дрожи, ни страха, хотя плыли 2,5 часа, сказали мне, что я готовый холодовик. Ну, я заявился, и первые мои соревнования -1,8 °C вода.

А моржевание попробовал лет в 35. Тогда я в первый раз окунулся в прорубь на Крещение, как и многие люди. И вот так на протяжении нескольких лет. А потом – плавание, открытая вода, и уже зимнее плавание.

Наш организм может гораздо больше, чем мы подозреваем, потому что эти комфортные условия: жить в тепле, еду добывать не в лесу, а в магазинах – это все пришло относительно недавно. К холоду наш организм подготовлен природой, а мы просто кутаем детей с детства и нам кажется, что нужно быть всегда в тепле. Будьте ближе к природе, ваш организм может гораздо больше.

Член спортивной команды «Косатка ДВ - Порт Вера» Сергей Тюрин:

- Я совершенно обычный человек, не какой-то специфический морж, у которого утро начинается с закаливания. Нет, мое утро начинается так же, как у всех, но одним глазом все-таки посматриваю в море: какая там сегодня погода, нет ли волны и можно ли пойти поплавать. Для меня холодная вода – только на соревнованиях.

Моржевать я так и не начал, я плаваю в холодной воде. Начал этим заниматься с совершеннолетия, когда испытываешь себя, гормон играет, вода требуется все холоднее и холоднее. В мае начинаешь плавать, и в октябре заканчиваешь. А вот уже на холодовое плавание вышел 2-3 года назад.

У меня была полностью противоположная задача: нужно было выйти на старт и проплыть. Это была вода меньше 0 °C. Я даже не успел подготовиться, решил на волевых пройти, прыгнул и проплыл. Это был мой вход в спортивное зимнее плавание. Было состояние суперэйфории.

Не бойтесь холодной воды, она не такая страшная, какой ее все считают. У меня самое простое правило: правило трех входов. Первый раз окунуться и быстро выйти. Второй раз окунуться, посчитать до 5 и выйти. А в третий раз – зайти и прислушаться к ощущениям.

Мне сейчас 42, так что на своем примере могу сказать, что в любом возрасте можно заходить в холодовое плавание.

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