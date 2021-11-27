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Владивосток26 ноября 2021 22:00

«Среди моржей Владивостока нет ни одного отрицательного персонажа»

Руководитель «Косатка ДВ» Олег Докучаев - о моржевании и закаливании
Галина КОЧЕТКОВА
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Моржевание в Приморье активно продвигают даже в соцсетях. Фото: Татьяна Ходова

Моржевание в Приморье активно продвигают даже в соцсетях. Фото: Татьяна Ходова

Сегодня, в эпоху вызовов самому себе и разговоров о том, что надо укреплять свое здоровье и закаляться, все более популярным становится такой вид зимнего экстрима, как плавание в холодной воде. В отличие от многих популярных активностей, моржевание – это не просто веяние моды, а древняя традиция. В истории России любили плавать зимой многие – от Петра I до маршала Рокоссовского. Активным сторонником и практиком закаливания был Александр Суворов.

Но не стоит думать, что любой человек может выйти в холодное время года на улицу, скинуть шубу и нырнуть в прорубь. У каждого человека своя комфортная температура. А к закаливанию нужно подходить разумно и постепенно. Как это сделать правильно и без вреда здоровью рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» Олег Докучаев, руководитель общественной организации «Федерация зимнего плавания «Косатка ДВ», мастер спорта международного класса.

В моржевании главное – комфортные условия

- Начинается ли ваше утро с водных процедур? И с чего началась у вас любовь к плаванию в холодной воде?

- Я живу недалеко от моря, поэтому каждое мое утро начинается, как правило, на водной станции ЦСКА, в центре «Косатка ДВ». Делаем заряду и обязательное окунание в воду до 10 минут. Летом это дистанция 1,5–2 км, зимой, в зависимости от температуры, окунание в воде. Это уже здоровая привычка, без которой не вижу своей жизни.

Я начал заниматься этим в экспериментальной группе еще во время учебы в военном институте физкультуры в Санкт-Петербурге. Приходилось испытывать себя любой водой – и холодной, и теплой.

С 1989 по 1993 годы, когда еще служил в Хабаровске, мы начали реализовывать программу марафонских заплывов, и за это время проплыли по Амуру серию заплывов от 70 до 150 км. Соло заплыв 150 км по Амуру я плыл 14 часов 28 минут. Потом с 2008 – по 2010 годы по Амуру проплыли эстафетой от 1000 до 1300 км. Самый большой заплыв был от Хабаровска до острова Сахалин. В 2013 году совместно с адмиралом Константином Сиденко, он тогда был командующим войсками Дальневосточного округа, организовали экспедицию и переплыли Берингов пролив от Чукотки на Аляску. В воде от +2 °C до +8 °C. Там познакомились со многими иностранными ведущими пловцами. И дальше это увлечение плаванием в холодной воде переросло в нечто большее – даже не хобби, а направление в жизни.

Моржевание во Владивостоке

Моржевание во Владивостоке

Фото: Сергей БАЛАНОВ

- В чем главные принципы моржевания, с чего правильнее начать и есть ли какие-то противопоказания для закаливания?

- Сейчас, согласно наших методических рекомендаций, плавать можно в любой воде. Вопрос в том, что такое моржевание? Это ведь больше психология, и только потом уже физиология. Бывает, что человек здоровый, но его никаким образом не заставишь нырнуть в холодную воду. А бывает и наоборот: человек весь больной, но за счет психологии пытается излечиться. Экстремальная температура воды зимой -1,8° C. Только за прошлый год через наш центр прошло 18 тысяч человек, и для каждого человека комфортная температура воды очень индивидуальна. Для меня разницы нет. На соревнованиях у нас есть градация воды: температура категории А от -2 °C до +2 °C, разрешено плыть дистанцию до 200 метров; категория В +2,1 °C – 5 °C – 450 метров; категория С +5,1 °C и выше – здесь уже 1000 метров плывем. Поэтому опять же все зависит от человека. Проводя мастер-классы, мы человека, который к нам пришел впервые, даже в суровую зиму окунаем в воду, и он в дальнейшем начинает заниматься.

- Можно моржевать и дома в ванне?

Можно обливаться и дома в ванной, и принимать душ – любое воздействие холода, дозированное, положительно влияет на человеческий организм. Учитывая наши условия, Японское море, которое является насыщенным коктейлем всей таблицы Менделеева, то, конечно, лучше это делать в море. Еще раз повторюсь, когда люди приходят к нам в центр и делают это под наблюдением специалистов, то у них постепенно пропадает страх холодной воды, и они с удовольствием начинают окунаться даже в воду при температуре -1,8 °C.

Главный принцип моржевания – запустить в организме механизм, который в дальнейшем будет благотворно влиять на человеческий иммунитет. Попадая в холодную воду, организм начинает перераспределять кровяные потоки внутри, т.е. из большого круга кровообращения кровь переходит в малый, за счет этого происходит обильное омывание кровью внутренних органов, происходит и очищение этих органов, а после того, как человек выходит из холодной воды, у него резко повышается температура тела, включается механизм терморегуляции. При этом погибает большинство болезнетворных микробов. И третий положительный момент – это выделение гормонов радости: серотонина, эндорфина и т.д. Комбинация этих всех моментов и заставляет человека дальше пробовать моржевание. Ну и еще один немаловажный пункт – это общение с друзьями–единомышленниками.

Моржевание во Владивостоке

Моржевание во Владивостоке

Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Сколько стадий закаливания существует и с чего правильнее начать?

- Раньше бытовало мнение, что нужно ножки поливать холодной водой, нужно обливаться. Сейчас есть два метода. Экстенсивный – это, когда ранней весной лед растаял, и человек начинает потихонечку окунаться, продолжает все лето плавать, и зимой он уже входит в моржевание, плавает ежедневно, постепенно увеличивая время и нагрузки. И интенсивный метод. Это когда человек пришел в -2 °C на улице, -1,8 °C вода, мы прочитали мастер-класс, объяснили, показали, человек нырнул – все: он уже морж. Но обязательно под наблюдением врача. Не обязательно, чтобы человек каждый день приходил и нырял в ледяную воду. Для начала можно один раз в неделю, потом два-три. В итоге смотришь, человек к концу зимы начинает уже каждый день приходить окунаться. Самое главное – это комфортные условия. Когда нет условий, люди начинают раздеваться на улице, чуть дозу большую дал, руки скукожились от холода, и он уже не может ни брюки надеть, ни рубашку им еще больше начинает замерзать. А когда есть нормальные условия, чтобы переодеться, нырнуть, зайти в теплое помещение, то это только в радость.

«Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» во Владивостоке

«Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» во Владивостоке

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В центре «Косатка ДВ» есть для этого все комфортные условия. Сюда люди приходят семьями. Центр уже стал культовым местом в нашем городе. И сейчас совместно с правительством Приморского края и губернатором Олегом Кожемяко мы задумались об открытии таких центров в 12 муниципальных районах. И в ближайшее время начинаем эту программу реализовывать.

Бой Приморья с Карелией

- Есть ли какие-то противопоказания для закаливания и моржевания?

- Конечно, есть противопоказания: это сердечно-сосудистые заболевания, различные дерматиты. Практически любой человек может заниматься плаванием в холодной и ледяной воде, если это будет дозированная нагрузка. Есть профессионалы, специалисты, с которыми надо предварительно проконсультироваться. Если человек сам полезет в эту холодную воду, он может себе навредить. Необходимо это делать под наблюдением врачей и тренеров. И, прежде чем, заниматься этим, надо пройти углубленное медицинское исследование.

- Возраст имеет значение?

- Есть моржевание, где люди просто окунаются в холодную воду, а есть спортивное плавание. К соревнованиям на открытой воде допускаются дети с 14 лет, но, учитывая, что моржевание и плавание в холодной воде начинает набирать массовые обороты, у нас в соревнованиях принимают участие дети и 7 лет, и 5. Все зависит от родителей.

Я хочу сказать, что, занимаясь моржеванием, многие люди переходят в зимнее плавание. Это две составляющие одного пути. Просто у кого-то получается спортивная составляющая, у кого-то нет, но все, кто, занимаясь воздействием холода на организм, привели свой организм в порядок и являются довольно счастливыми и позитивными людьми. Мне не доводилось встречать в нашем сообществе ни одного отрицательного персонажа, который бы ходил и на жизнь жаловался.

- Если говорить о спортивной составляющей, то, каких успехов уже достигли?

В 2016 году мы создали Федерацию зимнего плавания России, объединив 63 региональных организации. И после этого нам удалось вывести систему проведения соревнований в России на профессиональный уровень, т.е. уже есть возрастные группы, градация воды, тренировочный процесс. Сейчас наша команда «Косатка ДВ - Порт Вера» является сильнейшей не только в России, но и в мире. Прошлый год это показал, когда мы приезжаем на соревнования и забираем большее количество медалей. У нас в стране ведущей командой была «Виктория Петрозаводск» из Карелии. У них там и погода похуже, чем у нас, и озеро Невское холодное, но тем не менее, мы их команду обыграли. Они готовятся дать нам бой, но мы тоже не стоим на месте.

В 2019 году приморские пловцы завоевали шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей на открытом Чемпионате России в Карелии. Фото: Федерация зимнего плавания России

В 2019 году приморские пловцы завоевали шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей на открытом Чемпионате России в Карелии. Фото: Федерация зимнего плавания России

В санаторно-курортном лечении закаливание и моржевание применяют для оздоровления организма, наряду с другими физиотерапевтическими процедурами. Но мы столкнулись с таким моментом: в санаториях все нормально, а мы уже с 2016 года пытаемся признать плавание в холодной воде видом спорта. И были рекомендации Минздрава – ни в коем случае этого не делать, это чрезвычайно опасно и вредно. То есть получать по голове во всех видах единоборств полезно, а плавать в холодной воде вредно. И вот буквально за последний год мы достигли большого прорыва: мы получили заключение Министерства здравоохранения, потому что мы сами занимаемся наукой и привлекаем ученых, и получили положительное заключение Федерального медико-биологического агентства, что дает нам полную уверенность заявиться и стать признанным видом спорта.

Приморские моржи привезли 62 медали с этапа Кубка России. Екатеринбург, декабрь 2020 года. Фото: федерация зимнего плавания "Косатка ДВ"

Приморские моржи привезли 62 медали с этапа Кубка России. Екатеринбург, декабрь 2020 года. Фото: федерация зимнего плавания "Косатка ДВ"

- Получается, зовем всех в прорубь?

- Для каждого человека комфортной может быть различная температура воды. Для кого-то и +30 °C может быть недостаточно теплой.

Есть такая хорошая поговорка: «Мясо в холоде не портится». Наоборот, жара влияет на разложение гораздо больше, чем холод. Поэтому холод – это действенный механизм влияния на человеческий организм только с положительной стороны. Надо всего лишь сделать шаг навстречу морю, для начала хотя бы походить по холодной воде, а дальше уже все придет.

Ближе к природе

В эфире радио «Комсомольская правда» приняли участие и другие представители федерации зимнего плавания Приморского края. Они тоже поделились своими историями и дали советы.

Гости студии слева направо Сергей Тюрин, Олег Докучаев, ведущий Павел Порабкович, Евгений Зозуля

Гости студии слева направо Сергей Тюрин, Олег Докучаев, ведущий Павел Порабкович, Евгений Зозуля

Рекордсмен России по зимнему плаванию, победитель всероссийских и международных соревнований, исполнительный директор «Косатка ДВ» Евгений Зозуля:

- В плавание в холодной воде я плавно вошел, в том плане, что была открытая вода все лето, и последний большой заплыв был, когда вода +17 °C. Это было в середине октября, мы проплыли вокруг острова Шкота. И в нашем коллективе было несколько холодовиков (участники соревнований по плаванию в холодной воде – прим.ред.), они, видя, как я реагирую на такую температуру воды, что у меня нет ни дрожи, ни страха, хотя плыли 2,5 часа, сказали мне, что я готовый холодовик. Ну, я заявился, и первые мои соревнования -1,8 °C вода.

А моржевание попробовал лет в 35. Тогда я в первый раз окунулся в прорубь на Крещение, как и многие люди. И вот так на протяжении нескольких лет. А потом – плавание, открытая вода, и уже зимнее плавание.

Наш организм может гораздо больше, чем мы подозреваем, потому что эти комфортные условия: жить в тепле, еду добывать не в лесу, а в магазинах – это все пришло относительно недавно. К холоду наш организм подготовлен природой, а мы просто кутаем детей с детства и нам кажется, что нужно быть всегда в тепле. Будьте ближе к природе, ваш организм может гораздо больше.

Член спортивной команды «Косатка ДВ - Порт Вера» Сергей Тюрин:

- Я совершенно обычный человек, не какой-то специфический морж, у которого утро начинается с закаливания. Нет, мое утро начинается так же, как у всех, но одним глазом все-таки посматриваю в море: какая там сегодня погода, нет ли волны и можно ли пойти поплавать. Для меня холодная вода – только на соревнованиях.

Моржевать я так и не начал, я плаваю в холодной воде. Начал этим заниматься с совершеннолетия, когда испытываешь себя, гормон играет, вода требуется все холоднее и холоднее. В мае начинаешь плавать, и в октябре заканчиваешь. А вот уже на холодовое плавание вышел 2-3 года назад.

У меня была полностью противоположная задача: нужно было выйти на старт и проплыть. Это была вода меньше 0 °C. Я даже не успел подготовиться, решил на волевых пройти, прыгнул и проплыл. Это был мой вход в спортивное зимнее плавание. Было состояние суперэйфории.

Не бойтесь холодной воды, она не такая страшная, какой ее все считают. У меня самое простое правило: правило трех входов. Первый раз окунуться и быстро выйти. Второй раз окунуться, посчитать до 5 и выйти. А в третий раз – зайти и прислушаться к ощущениям.

Мне сейчас 42, так что на своем примере могу сказать, что в любом возрасте можно заходить в холодовое плавание.

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