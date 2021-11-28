Весь мир начинается с мамы. Приморскстат рассказал все о мамах региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В воскресенье, 28 ноября, в России отмечают День матери. Приморскстат решил подвести итоги двух прошедших лет и озвучил статистику, касающуюся прекрасной половины региона.

По данным ведомства, на начало 2021 года в Приморье численность женщин составила 979 тысяч человек. Из них 443 тысячи – репродуктивного возраста, то есть 15-49 лет.

В прошлом, 2020 году, в Приморье родились почти 18 тысяч малышей, в том числе 214 из них – двойни, а еще семеро – тройни.

По имеющимся данным, средний возраст материнства составил 28.6 года. Сейчас девушки, в первую очередь, стремятся выучиться, достичь определенных целей в карьере и только потом заводить детей. Доля детей, родившихся у женщин до 24 лет, составляет лишь 21%, основная же доля детей – 48%, рождены женщинами в возрасте от 30-39 лет. Половина работающих женщин репродуктивного возраста, кстати, уже имеют детей до 18 лет, причем из них 41% - имеют детей дошкольного возраста. Это позволяет с уверенностью сказать, что большинство женщин из Приморья успешно совмещают работу и материнство.

За вторым малышом в основном идут женщины уже старше 25 лет.

В 2020 году только 199 детей родились от несовершеннолетних мамочек.

За последние 10 лет число абортов сократилось более чем в 2 раза.

Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет всех мам с праздником!

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