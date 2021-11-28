В Приморье неизвестные застрелили краснокнижного хищника

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение о том, что вблизи одного из сел в Приморье найден мертвый тигр. Предварительно, хищника убили выстрелом. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Известно, что инцидент случился в 30 километрах от села Глубинное, что в Красноармейском районе Приморского края. Там в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. Предварительная версия – царя зверей застрелили. Краснокнижного зверя убили выстрелом из оружия. Полицейские уже осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз. Судя по всему, пуля до сих пор не изъята из тигра.

На сегодняшний день дознаватель МО МВД России «Дальнереченский» возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемых междугородными договорами РФ.

Теперь полицейским предстоит уточнить все обстоятельства случившегося, а также установить личность причастного к делу гражданина.

Напомним, что амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения. За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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