Во время пандемии Covid-19 в Приморье стали меньше заболевать ВИЧ

Ежегодно с этой болезнью сталкиваются миллионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти два года все озабочены только одним – пандемией новой коронавирусной инфекции. И совсем забыли, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире действуют и другие заболевания, распространившиеся на весь мир. Помимо Covid-19 и холеры также «процветает» ВИЧ. Только в прошлом году от причин, связанных с вирусом иммунодефицита, умерло 680 тысяч человек во всем мире. Ежегодно с этой болезнью сталкиваются миллионы, но в Приморье можно заметить некоторое улучшение: за последние четыре года количество людей, заболевших вирусом иммунодефицита человека, уменьшилось в первый коронавирусный год.

Как выяснила «КП – Владивосток», в 2018 году в Приморье заболели 1183 человека, рост по сравнению с 2017-м составил 7,9 процента. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения оказался на отметке 61,8.

Такой же показатель сохранился и в 2019-м, при этом произошло незначительное сокращение новых случаев заражения, на восемь меньше, чем годом ранее.

В первый «полноценный» год пандемии коронавируса количество заболевших упало аж на 29,8 процента и составило всего 832. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения был на отметке 43,4.

Статистика за второй коронавирусный год, увы, вновь не радует. За десять месяцев настоящего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается рост числа новых случаев 763 и 695 соответственно. Прирост составил 10,6 процента. И, судя по всему, существует вероятность, что в итоге за 2021 год эта цифра превысит предыдущую.

Стоит отметить, что 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Лозунгом этого года стала фраза «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД». ВОЗ и партнеры делают особый упор на том, чтобы никто не остался без внимания, указывая на усугубляющийся дисбаланс в плане доступа к основным услугам по ВИЧ.

– Разобщенность, неравенство и несоблюдение прав человека – пороки общества, из-за которых продолжается вызванный ВИЧ глобальный кризис в области здравоохранения. Распространение COVID-19 усугубляет проблемы, связанные с неравенством, и мешает предоставлять людям, живущим с ВИЧ, необходимые услуги, что делает их жизнь еще труднее, – пишет ВОЗ.

Больше информации о международном дне можно на сайте организации здравоохранения.

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