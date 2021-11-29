Красавица из Владивостока завоевала титул «Миссис Россия-Вселенная»

Конкурс красоты стал еще одним достижением в жизни приморской бизнес-вумен. Фото: instagram.com/sasha_tcareva

Приморская красавица одержала победу в национальном конкурсе Миссис Россия-Вселенная, который проходил в Москве 28 ноября. Александра Царева переехала из Владивостока в Москву в 2015 году, после перебралась в Санкт-Петербург. на конкурсе ей удалось завоевать несколько призов: красавица унесла целых три короны, включая самую желанную.

Это история не только про красивую внешность, но и про сильный характер и невероятную харизму. Александра училась и работала во Владивостоке, вместе с дипломом «Мировая экономика» девушка получила диплом «парикмахер-стилист» колледжа ВГУЭС. Во Владивостоке она занималась таможенным оформлением, а потом нашла работу в этой же сфере, но в Москве.

Девушка принялась покорять столицу, заняла руководящую должность отдела ВЭД, планировала и дальше расти в компании, но однажды жизнь изменилась. Александра забеременела и уже готова была стать счастливой мамой, но из-за проблем со здоровьем и переработок ребенка сохранить не удалось... "Любимый способ заглушить боль – уйти в работу. Из двух детей - ребенок и бизнес - я смогла выносить только одного", - говорила в то время Александра.

К счастью, история Александры на этом не заканчивается. Она вышла замуж и переехала в Санкт-Петербург, родила двух детей и открыла свою массажную мастерскую. Сейчас открывает новый салон, уже в Москве. Также Александра является блогером и стала коучем, наставником для многих девушек.

И вот еще один триумф: три короны. Александре удалось одержать победу сразу в трех номинациях. «Миссис изящество», «Миссис благотворительность» и самый главный титул, за который боролись все участницы «Миссис Россия-Вселенная».

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