Почему так важно страховать работников?

Фото: Вадим ПОПОВ

В среду, 24 ноября, во Владивостоке состоялся круглый стол, посвященный обязательному социальному страхованию работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В Приморье более 63 000 предприятий-страхователей, общее число застрахованных сотрудников на них превышает 600 000 человек, 123 000 из которых заняты на вредном производстве.

Фото: Вадим ПОПОВ

Официальное трудоустройство – защита сотрудника

Некоторые люди, которые трудятся не на заводах и фабриках, считают, что такой вид страхования к ним не относится. Руководитель группы по связям с общественностью ГУ – ПРО ФСС РФ Ольга Булах подчеркнула, что этот вид страхования касается абсолютно всех работающих граждан.

- Неважно, где человек работает. Если с ним во время выполнения его трудовых обязанностей произошел инцидент, повлекший ущерб здоровью, – это несчастный случай на производстве, и пострадавший имеет полное право на страховое обеспечение.

Участник круглого стола Дмитрий Пастухов в результате несчастного случая на производстве потерял обе ноги. Ампутация нижних конечностей выше колена звучит страшно. Однако он не сдался. От ФСС Дмитрий получил новые «умные» протезы, коляски, трости, специальную обувь, автомобиль, санаторно-курортное лечение и начал учиться жить заново.

Фото: Вадим ПОПОВ

Размер единовременной страховой выплаты по потере кормильца составляет один миллион рублей, максимальный размер единовременной страховой выплаты пострадавшему на производстве в Приморском крае с 1 февраля 2021 года – 162 900,78 рублей. Размер ежемесячной страховой выплаты соответствует степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего и рассчитывается из его официального среднемесячного заработка. Именно поэтому так важно выбирать компанию, которая выплачивает сотрудникам «белую» зарплату.

Также пострадавший может компенсировать оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Фото: Вадим ПОПОВ

Напомним, что страховые выплаты сотруднику положены даже в том случае, если несчастный случай произошел по его неосторожности.

- В этом случае может быть установлена степень вины сотрудника и снижена только ежемесячная страховая выплата, но не более чем на 25%. В случае гибели застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты не снижается. Конечно, если несчастный случай произошел при совершении сотрудником противоправных действий, то этот случай не является несчастным случаем на производстве, - подчеркнул начальник отдела страхования профрисков ГУ-ПРО ФСС РФ Александр Калашников.

«Благодаря расширению перечня мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, ситуация в Приморье значительно улучшилась».

Предупредить дешевле

Финансирование предупредительных мер – один из важнейших факторов сокращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В перечень мероприятий входят: проведение периодических медицинских осмотров работников, специальная оценка условий труда, лечебно-профилактическое питание, обучение охране труда, приобретение аптечек, тахографов и алкотестеров, покупка средств индивидуальной защиты, что особенно актуально во времена пандемии, и даже санаторно-курортное лечение.

Заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Елена Кошелева подчеркнула социальную значимость отчисления страховых взносов.

Фото: Вадим ПОПОВ

- Не все работодатели хотят заключать договоры с санаториями, а ведь это забота о своих сотрудниках. Только за последний год ФСС направил на финансовое обеспечение ВМТП четыре миллиона рублей, два с половиной из которых пошли на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста.

«Приморские работодатели заботятся о своих сотрудниках и понимают важность страхования».

Все в вашем компьютере

Также участники круглого стола напомнили, что страхователи и получатели услуг могут воспользоваться электронными сервисами Фонда социального страхования. Зарегистрировавшись на портале Госуслуг, можно воспользоваться электронными кабинетами ФСС, получить всю информацию по листку нетрудоспособности, произвести примерный расчет государственных пособий, направить запрос в ФСС. Отследить выплаты пособий и компенсаций застрахованные граждане могут в любое время суток буквально из любой точки планеты, где есть интернет.

Для страхователей на портале госуслуг предусмотрены такие опции как: отправка отчета по форме 4-ФСС, подтверждение основного вида экономической деятельности, направление заявлений на финансирование предупредительных мер, установление скидки к страховому тарифу и другие возможности. Для каждой услуги есть дополнительная информация – инструкции, шаблоны, образцы заявлений, а информация об этапах рассмотрения услуги доступна онлайн.

Фото: Вадим ПОПОВ

Специалисты также напомнили про приложение «Социальный навигатор», где можно найти информацию о социальных услугах и организациях. Он, как и кабинет получателей услуг, доступен не только застрахованным гражданам, но также инвалидам и льготной категории граждан.

«ФСС уделяет большое внимание сопровождению пострадавших на протяжении всего реабилитационного периода. Реабилитационный менеджер - связующее звено между работодателем, пострадавшим сотрудником, ФСС, медицинскими организациями, реабилитационными центрами и Центром занятости».

Эксперты рассказали и о появлении долгожданного электронного сертификата для покупки технических средств реабилитации. Этот продукт предназначен для людей с ограниченными возможностями. Сейчас человек может либо получить необходимое изделие у поставщика, либо компенсировать средства, если приобрел его самостоятельно. Сертификат же будет представлен в виде электронной записи на карте «Мир» и человек сможет самостоятельно приобретать те изделия, которые ему рекомендованы в программе реабилитации. Рассчитываться по этому изделию будет ФСС. Человек также может приобрести более дорогое средство реабилитации, при условии, что он сам доплатит разницу в цене.

«Новый продукт позволит людям с ограниченными возможностями приобретать технические средства реабилитации».

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