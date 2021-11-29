Прокуратура проводит проверку в Уссурийске, где из-за пожара погибло 5 человек

Жилой дом горел больше часа. Фото: Прокуратура Приморья.

В Уссурийске, 29 ноября, около 20:40 загорелся первый этаж жилого дома на улице Столетова. Огонь забрал жизни пятерых человек. На место ЧП с проверкой выехал исполняющий обязанности прокурора по Уссурийскому городскому округу.

Огонь тушили 15 пожарных. Фото: Прокуратура Приморья.

— Из-за пожара погибли трое мужчин и две женщины. На данный момент правоохранительные органы устанавливают, детали произошедшего, и из-за чего произошло возгорание, — прокомментировали в ведомстве.

По словам очевидцев, знакомые устроили поминки хозяйке дома, которая скончалась 40 дней назад.

Огнеборцы прибыли на место в течение пяти минут, после звонка в дежурную часть. Спустя час огонь был ликвидирован.

— В тушении пожара задействовали 15 человек и 5 единиц техники. Огонь распространился на 76 квадратных метров. К сожалению, сотрудники МЧС обнаружили пять бездыханных тел. Их спасти не удалось, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

В МЧС предупреждают, что зимой в жилых домах учащаются случаи возгорания. Чаще всего причинами становятся непотушенные сигареты и курение в кровати.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03