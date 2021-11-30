После коронавируса: как восстановить здоровье, рассказал врач-физиотерапевт

Татьяна Кантур. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Чтобы вернуться к нормальной, полноценной жизни, все пациенты, перенесшие COVID-19, нуждаются в реабилитации. COVID-19 — это не совсем обычная болезнь: с неприятными последствиями для здоровья, с могут столкнуться даже те люди, которые перенесли инфекцию в легкой форме. Чтобы полностью восстановиться, требуется профессиональная медицинская помощь.Что такое постковидный синдром и как восстановить свое здоровье рассказала в программе «Здоровый разговор» в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Татьяна Анатольевна Кантур, врач физиотерапевт, заведующая Центра восстановительной медицины и реабилитации медцентра ДВФУ, кандидат медицинских наук, Доцент Департамента фундаментальной и клинической медицины Школы медицины ДВФУ

- Что же такое постковидный синдром? На какие характерные изменения в здоровье стоит обратить внимание?

Постковидный синдром - это симптомы, которые развиваются у пациента после перенесенного коронавирусного заболевания. Первое, на что жалуются пациенты – это слабость, остаточное явление одышки, сложность в передвижении и выполнении тех привычных дел, которыми занимались до этого, рассеянность и снижение внимания, невозможность сконцентрироваться и нарушение сна. Остаточные явления ковидной инфекции – это нарушение вкуса и обоняния. Клиника настолько многообразна, что нельзя сказать, что для всех характерна одна и та же постковидная симптоматика. Пациент нуждается не только в реабилитации, но и в полноценной диагностике, наблюдении и ведении врачом после перенесенной инфекции.

- Даже те пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме?

И у таких пациентов все равно остается симптоматика. Они снижают свою активность, перестают заниматься в спортзале с привычной для него физической нагрузкой. К сожалению, многие не связывают эти нарушения с постковидным синдромом, а они постепенно прогрессируют. Человек, перенесший коронавирус должен обратить внимание на то, что как-то сердце не так стучит, стал плохо спать, появилась утренняя слабость, приступы сердцебиения. Это все уже говорит о том, что нужно не затягивать с обследованием, а бежать к врачу. Самостоятельно ничего не проходит!

- Достаточно ли сдать анализы или все же необходима комплексная диагностика?

Все зависит от тяжести перенесенного заболевания. Если пациент перенес заболевание легко, то можно обратиться к терапевту и пройти скрининговое обследование, включающее кинический минимум, электрокардиографию, провести спирографию – оценку функции легких. Если у пациента был более тяжелый уровень заболевания, он находился в стационаре, в реанимационном отделении, если подключался кислород, ИВЛ, - то тут идет уже более углубленное обследование, включающее развернутую биохимию: это и оценка липидного спектра, углеводного, белкового, это и оценка уровня ферритина, свертываемости крови. Если пациент длительно принимает противосвертывающую терапию, ее тоже нельзя отменять самовольно, необходимо пройти диагностику, а потом уже с лечащим врачом – терапевтом или пульмонологом, в команде с реабилитологом идти дальше.

- Какие процедуры могут быть назначены для нормализации дыхания и восстановления органов дыхания?

Комплексная реабилитация включает в себя легочную реабилитацию и общую системную. К первой относятся все меры, которые улучшают активность легких - это солевые пещеры, галокамеры, озонотерапия, либо тренировки в условиях гипоксии – это солевые ванны, то есть то, что позволяет легким включить дополнительные резервы. Совместно с лечебной гимнастикой мы улучшаем функцию легких. Сюда же обязательно подключается и физиотерапия, которая локально воздействует на область легких. Комплексный подход повышает эффективность и результативность.

Многие наши пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции элементарно не умеют правильно дышать и в домашних условиях продолжают надувать шарики. Это та рекомендация, от которой мы уже в течение всей коронавирусной пандемии пытаемся отучить, объяснить, что это не помогает. Это специфическая пневмония, у нее совершенно другой механизм развития, и шарики только вредят. Самая качественная в этом случае гимнастика – это, когда инструктор вместе с вами tetatet научит, как правильно сформировать дыхательный стереотип, который вы утратили после пневмонии.

- Можно ли как-то ускорить процесс восстановления обоняния?

В таких ситуациях реабилитологи работают в команде с неврологом. Если неврологи разрешают нам применять физиотерапию, подключаем электрофорез, дарсонвализацию, рефлексотерапию – эти методы позволяют нам стимулировать обонятельные нервы, рецепторы, и тем самым возвращать вкус и обоняние пациенту. Все процедуры необходимо применять в комплексе, нужно работать сразу со всем организмом, так как это система, в которой все взаимосвязано.

- Сколько в среднем может занять период восстановления?

В медцентре ДВФУ разработаны программы комплексной диагностики обследования пациента и программы реабилитации. Есть скрининговые программы, составленные по усредненным клиническим рекомендациям. Но во всех случаях врач подходит к каждому пациенту индивидуально. Если есть какие-то сопутствующие заболевания, особенно в процессе обострения, то программы диагностики и реабилитации дополняются.

Средний курс реабилитации составляет 2-3 недели. Повтор определяется индивидуально по особенностям течения заболевания и восстановления каждого пациента. В среднем, где-то через 3-6 месяцев необходимо повторить курс реабилитации, чтобы не осталось никаких остаточных явлений.

Как записаться?

Записаться на диагностику и курс реабилитации в медцентр ДВФУ, можно по телефону Call-центра: 8 (423) 223-00-00.

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