Выпускникам Школы дальневосточной кухни устроили кулинарный баттл

Фото: Анна Степанкина

Второй цикл социального проекта «Школа дальневосточной кухни» от команды Pacific Russia Food (НКО «Тихоокеанский туристический союз») завершился настоящим кулинарным праздником, который прошел 26 ноября во Владивостоке. Дети из центров содействия семейному устройству Приморского края вместе с поварами-наставниками приготовили блюда дальневосточной кухни, угостили ими дегустационную комиссию, презентовали новогоднее меню и побывали на экскурсии в ресторанах Владивостока.

«Школа дальневосточной кухни» – это социальный проект, который команда Pacific Russia Food реализовала в Приморском крае при поддержке Фонда президентских грантов с 2019 по 2021 год. Это серия последовательных кулинарных мастер-классов от шеф-поваров Владивостока для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в центрах содействия семейному устройству. Во время первого этапа (сентябрь – декабрь 2019 год) команда Pacific Russia Food совместно с шеф-поварами ресторанов Владивостока провела 16 мастер-классов для детей 12-16 лет и научила ребят выбирать и хранить продукты, сочетать вкусы, готовить разнообразные блюда и ловко управляться с кухонной утварью, что поможет им для ведения домашнего хозяйства в будущем. Первый этап вошел в ТОП-100 лучших социальных проектов России по версии Фонда президентских грантов.

Фото: Анна Степанкина

Второй этап «Школа дальневосточной кухни: профессионалы» проходил с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. Программа сфокусировалась на группах детей, проявивших заинтересованность связать свою жизнь с профессией повара, и включала полноценное обучение приготовлению дальневосточных блюд от закуски до десерта. Команда Pacific Russia Food провела 20 мастер-классов для детей 12-17 лет.

Выпускной экзамен стал итоговым мероприятием проекта «Школа дальневосточной кухни: профессионалы». В нем приняли участие 16 отличников по итогам мастер-классов из центров содействия семейному устройству в Большом Камне, Партизанске, Новошахтинском и Мысовом. Ребята разделились на 4 команды, устроили презентацию новогоднего меню, ведь будущие повара должны не только уметь готовить, но и презентовать свои кулинарные шедевры; совместно с наставниками приготовили блюда дальневосточной кухни и угостили ими дегустационную комиссию.

Фото: Анна Степанкина

Так, команда шеф-повара гастробара «Южане» Евгения Березнюка из Большого Камня приготовила томатный суп с мидиями и минтай с овощами. Ребята из Новошахтинского совместно с шеф-поваром ресторана «Русский» Максимом Прокопьевым приготовили салат с папоротником и кальмаром и овсяный кисель с лимонником. Команда шеф-повара ресторана «Миллионка» Александра Казакевича из Партизанска удивила дегустационную комиссию бефстрогановом из оленины с картофельным пюре и землей из бородинского хлеба и вафлями с клюквенным соусом. Ребята из Мысового вместе с шеф-поваром паба Brugge Ириной Руденко приготовили салат «Цезарь» с соусом из иваси и черничные кексы.

Готовить ребятам помогла заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова, которая стала гостьей выпускного.

Фото: Анна Степанкина

– Мне очень нравится находиться здесь. Приятно быть рядом с такими талантливыми ребятами, которые уже показали себя как настоящие мастера, креативщики во время этого мероприятия. Уверена, что многие не просто учились готовить, но и приобретали будущую перспективную профессию. Ведь задача состояла не только в том, чтобы создать то или иное блюдо, но и подготовить презентацию, проявить творческий подход, красиво и необычно его оформить. Неважно, с какой отраслью вы свяжете свой дальнейший профессиональный путь: кулинарией, менеджментом, дизайном, самое главное – чтобы вы нашли дело всей своей жизни. А мы, в свою очередь, постараемся, чтобы вам было, где применить свои таланты, навыки, способности, чтобы каждый смог реализоваться, стать успешным в родном Приморском крае, – сказала Елена Бронникова.

В состав дегустационной комиссии, которая оценивала блюда ребят, вошли заместитель главы города Владивостока Дарья Стегний, генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга, основатель Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева и представители СМИ.

В итоге самые высокие баллы по дегустационным листам получила команда Евгения Березнюка, выигравшая главный приз – тостер SMEG от салона европейской техники Varka. Также всем ребятам вручили индивидуальные подарки от компании «Нерей» с символом компании – дельфином, кулинарные книги от Школы дальневосточной кухни и чайные наборы от компании «Чаеман Востока».

Фото: Анна Степанкина

По словам заместителя главы Владивостока Дарьи Стегний, впереди ребят ждет большое будущее.

– Дорогие ребята, хочу от имени главы города Владивостока Константина Владимировича Шестакова поздравить вас с успешным завершением этого мероприятия. Я уверена, что это только первый этап в вашей дальнейшей карьере. Надеюсь, вы продолжите этот путь. Границы когда-нибудь обязательно откроются, и вы будете удивлять наших гостей, жителей города и края своими гастрономическими изысками, – отметила Дарья Стегний.

По словам генерального директора компании «Нерей» Андрея Забуги, Школа дальневосточной кухни – важный социальный проект.

– Мы занимаемся рыбой уже больше 20 лет и принципиально только дальневосточной. Поэтому все, что здесь происходит, нам очень близко. Мы очень рады быть частью этого важного для всех нас проекта. Это очень добрая история, возможность общения с друзьями, знакомства с будущей профессией и нашим местным продуктом. Вы все большие молодцы, – сказал Андрей Забуга.

Гостья мероприятия, шеф-повар Fabrika Group, выпускница центра содействия семейному устройству в Мысовом Светлана Слипченко считает, что Школа дальневосточной кухни меняет представление детей о профессии повара и помогает им идти к целям.

– В то время, когда нужно было определяться, куда поступить и какую профессию для себя выбрать, я не очень задумывалась о будущем и пошла учиться вместе со всеми девочками из своего класса. Получив образование повара-кондитера и технолога общественного питания, я устроилась поваром в «Фабрику». Тогда для меня многое изменилось. Я не встречала ранее таких профессионалов и такую красивую кухню, я не была знакома с энергетикой и атмосферой на кухне предприятия. Если я шла учиться бессознательно, не имея четкого представления о будущем, то благодаря проекту «Школа дальневосточной кухни» ребята могут не только принять участие в работе с наставниками, но и посмотреть ресторан изнутри. Я считаю, что это меняет многое в понимании, желаниях и дальнейших целях для детей, – сказала Светлана Слипченко.

После официальной части ребята отправились на экскурсию в рестораны своих шефов-наставников, побывали на настоящей кухне, познакомились с сотрудниками заведений Владивостока.

Фото: Анна Степанкина

– Два цикла нашего проекта были реализованы при поддержке Фонда президентских грантов. Но по мере работы к нам присоединились партнеры в лице компании «Нерей», благодаря которой выпускной прошел в таком праздничном формате, объединив вместе ребят и наставников. Когда социальную нагрузку берет на себя, в том числе социально ответственный бизнес, проект получает большую устойчивость и перспективу развития. Изначально планировалось, что экзамен состоится в центрах содействия семейному устройству. Но вместе с компанией «Нерей» мы привезли ребят во Владивосток, показали им площадку Школы дальневосточной кухни, отправили их в рестораны, чтобы они постояли на станциях и почувствовали себя в роли настоящих поваров. Мы надеемся, что искорка, которую нам удалось зажечь в них, загорится еще сильнее, – сказала руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, основатель Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева.

Второй этап Школы завершился, но проект не закончился. Впереди у организаторов большие планы.

– Когда мы в последний раз обсуждали с шефами-наставниками и партнерами, которые проявили заинтересованность в дальнейшем развитии проекта, как можно улучшить программу, мы решили, что у Школы должен быть еще больший масштаб. Мы должны сосредоточиться на разных детях: из благополучных семей, из реабилитационных центров, из детских домов, с особенностями развития – и сделать смешанную группу. И в этой группе должны быть те, кто уже изначально горят. Сейчас мы сами разжигали этот огонь в детях, а в будущем будем начинать с теми, кто говорит: «Возьмите меня. Я очень хочу». Это хороший пример того, когда проекты, получившие государственную поддержку на первом этапе, подхватывают компании, которые хотят продвигать свой регион, локальные продукты и помогать молодежи, – отметила Татьяна Заречнева.

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