Пауэрлифтер из Приморья Виктор Плахута умер от коронавируса. Антиваксеры связывают его смерть с вакциной

В минздраве сообщают, что мужчина официально прививку нигде не делал. Фото: instagram.com/viktorplakhuta

Минздрав Приморья прокомментировал смерть 35-летнего пауэрлифтера Виктора Плахуты, который якобы скончался спустя две недели после вакцинации. Антиваксеры связывают смерть мужчины с прививкой, но специалисты эту версию подтвердить не могут. Более того, в минздраве сообщают, что мужчина официально прививку нигде не делал.

- Данный пациент поступил в Госпиталь ветеранов войн. При заполнении карты, пациент сообщил, что не был вакцинирован ни от гриппа, ни от пневмонии, ни от ковида. Также эту информацию подтвердили в поликлинике по месту проживания пациента на основании проверки данных единого федерального регистра вакцинированных, - сообщили в минздраве.

В больнице стало ясно, что Виктор болен коронавирусной инфекцией, причем она усугубилась наличием других проблем со здоровьем, которые, видимо, связаны со спортивной карьерой.

- При диагностике, печеночные показатели пациента были слишком вне нормы. Это усугубило течение ковида и его стремительное развитие, - пояснили в минздраве.

Несколько дней врачи боролись за жизнь Виктора. Но 6 ноября его не стало.

Как вышло, что антиваксеры подняли имя Виктора Плахуты на свои щиты, а его портрет пересылают по различным чатам наряду с рассказами про чипы и графен в вакцинах, "геноцид народа" и прочими баснями?

Оказалось, некоторое время назад друг погибшего предоставил видео порталу NGS24.RU, на которых Виктор еще 20 октября заявляет, что только что сделал прививку, и теперь, дословно, его жизнь не будет прежней. А уже 28 октября его госпитализировали.

Многие антиваксеры теперь уверены, что молодой мужчина умер именно из-за вакцины. Аргументируют исключительно последовательностью: привился - умер. Никаких медицинских оснований подозревать вред от прививки не предъявляется. В минздраве говорят, что взаимосвязи заболевания с прививкой нет. И даже если он действительно прививался, за неделю иммунитет не успел бы сформироваться, поэтому заболел спортсмен на общих основаниях.

Так сделал ли Виктор прививку? Тот самый друг, распространивший видео и попросивший не называть его имени, рассказал корреспонденту «КП-Владивосток», что фамилия Виктора на его работе была в списках тех, кто должен поставить прививку 20 октября. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось - Виктор работал на известном приморском предприятии, связанном с оснащением морских судов. Но там не смогли ответить на вопрос журналиста.

Родственники Виктора уже комментировали всю эту ситуацию в СМИ. Судя по их ответам, можно сделать вывод, что они не верят в «теории заговоров» и не являются антипрививочниками.

А вот друг Виктора, с чьей подачи история и получила известность среди антиваксеров, уверен именно в обратном. Разговор с ним наталкивает на вывод, что он сам негативно относится к вакцинации. А с ковидом гибель Виктора мужчина не связывает.

- Политика минздрава уже всем понятна, - прокомментировал он.

Давайте еще раз напомним, что говорят врачи о прививке и ее побочных эффектах. Прежде всего важно понимать, что все побочные эффекты кратковременные, быстро проходят и даже близко не способны причинить организму вред, сопоставимый с заражением коронавирусной инфекцией. Вакцинация существенно снижает частоту тяжелого течения, осложнений и летальных исходов от COVID-19, но не полностью исключает их. При этом, как и в случае с любым медицинским препаратом, для прививок против COVID-19 существуют противопоказания.

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