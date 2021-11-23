Многострадальный колумбарий на Лесном кладбище во Владивостоке начнет работу с 1 декабря

Колумбарий во Владивостоке начнет работать с зимы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке с 1 декабря планируется ввести в эксплуатацию важный для города объект – колумбарий на кладбище Лесное. Речь идет о многолетнем недострое, который начал возводить еще в 2003 году Юрий Копылов. Грандиозный проект тогда закончился уголовным делом в отношении бывшего мэра из-за самовольно заключения многомиллионного контракта на строительство. В итоге место для захоронений так и не оборудовали, а вопрос с передачей его городу остался в подвешенном состоянии. Спустя много лет администрации Владивостока удалось оформить колумбарий в муниципальную собственность и полностью его отремонтировать.

– Все юридические моменты на сегодняшний день решены: объект принят в муниципальную собственность и передан на праве оперативного управления в МБУ «Некрополь». Городская похоронная служба будет предоставлять ниши колумбария для захоронения урн с прахом, а также обеспечивать его содержание. Сейчас здесь завершаются работы по благоустройству. Для удобства посетителей обустраивают территорию для парковки автотранспорта, пешеходные зоны. Уже с 1 декабря колумбарий будет открыт. А в следующем году, как установятся постоянные положительные температуры воздуха, на колумбарии проведут мероприятия по озеленению. Здесь по согласованию с городскими озеленителями появятся новые деревья, кустарники и цветы, – рассказал заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Территорию уже частично облагородили, озеленение продолжится в следующем году. Фото: Сергей БАЛАНОВ

По словам специалистов мэрии города, ввод в эксплуатацию колумбария поможет решить во Владивостоке вопрос с захоронением. Более того, в администрации отмечают, что это будет более экономичный вариант, чем обычные похороны. Без дополнительных затрат на благоустройство могил, установку оград, памятников и прочую атрибутику.

Сейчас в колумбарии больше 6700 мест, по расчетам экспертов, закрыть потребность этого вида захоронений в столице Приморья можно примерно на 5 лет. Важно отметить, что разрешаются родовые захоронения – в одну ячейку можно будет разместить до трех урн, при этом отдельная плата за дополнительные урны взыматься не будет.

Что касается цен, то захоронение праха обойдется от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от выбранной гравировки на мемориальной плите. Если сравнивать с Хабаровском, то в бывшей столице Дальнего Востока подобная услуга стоит около 80 тысяч рублей.

– Уточнить все интересующие вопросы по захоронению праха в открываемом колумбарии на «Лесном» можно в МБУ «Некрополь» по адресу: Партизанский проспект, 28а, а также по телефонам 242-85-04 (прием заказов) или 243-06-77 (приемная). Официальный сайт муниципальной похоронной службы – www.necropolis-vl.ru, – прокомментировала пресс-служба администрации города.

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