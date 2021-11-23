Борис Кубай предрек Приморью новый циклон 30 ноября

Владивосток еще не оправился от циклона, посетившего город накануне Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай предрекает новый циклон Приморью: снег с дождем накроет край в конце месяца. Об этом Кубай сообщал еще наступления непогоды 22 ноября: сейчас синоптик подтвердил информацию.

Порталу "Примпогода" метеоролог сообщил, что 30 ноября по краю пройдут дожди и снег. Количество и соотношение осадков зависит от центра будущего циклона. Иными словами, на дорогах стоит снова ожидать снежную кашу и гололед.

- Вероятность ухудшения погоды 30 ноября довольно высокая <...> В этом сезоне пока все идет по-другому, поскольку сложившийся характер атмосферной циркуляции в тропосфере не позволяет антициклону занять господствующую позицию на длительное время. Антициклон вынужден все время находиться в движении с запада на восток, периодически уступая место новым циклонам. На сегодня снова намечается тенденция зарождения над Байкалом очередной тропосферной ложбины, которая, углубляясь, направится к Желтому морю, создавая там новые условия для циклогенеза у поверхности земли, - рассказал Борис Кубай.

Синоптик добавил, что раньше погодные условия менялись иначе. В былые годы, по словам Кубая, после осадков снег не таял и мог продержаться всю зиму. Азиатские антициклоны блокировали выход на Приморье новых циклонов.

Напомним, аналогичным прогнозом поделился и "народный синоптик" популярного Instagram-паблика. Он также сообщил о непогоде, которая придет в край 29-30 ноября.

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