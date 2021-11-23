На Камчатке ввели QR-коды в автобусах и самолетах

Ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке с сегодняшнего дня, 23 ноября, требуется предъявить QR-коды при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также для рейсовых автобусов. В социальных сетях видно множество возмущающихся, однако первые рейсы отправились без проблем.

Как отметил министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов, перевозчики подготовились к проверке, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные. Для того, чтобы сесть на самолет или проехать на автобусе, нужно предъявить QR-код, или другие документы, подтверждающие вакцинацию. Проверяющих удивило, что все пассажиры подчинились требованиям.

Также в путешествие отправиться можно, если у пассажира есть справка о медотводе или перенесенном заболевании. А также, что кстати, отличает Камчатский регион от многих других, справка о наличии антител к covid-19. В крае уже начали работать комиссии по выдаче данных справок. Услуга платная, так как не предусмотрена территориальной программой гарантий.

«Пассажир должен предъявить документы, подтверждающие вакцинацию, справку о медицинском отводе или о недавно перенесенном заболевании. Кроме того, пассажир может предъявить справку о наличии антител, она действует 1 месяц. Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь были необходимые документы», - сказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

А вот в социальных сетях люди высказывают свои недовольства, между жителями региона разрастаются споры, к счастью, все это остается только в сети. Стоит отметить, что если у пассажира не окажется нужных документов, то он может сдать билет с возвратом денежных средств.

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