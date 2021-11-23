Дмитрий Семенюк рассказал, почему дрифт "уходит " из Владивостока в Сочи

Идея создать RDS появилась в 2010 году. Фото: Милана СОКОЛ

Владивосток – один из первых городов России, который всерьез увлекся дрифтом. Здесь проводятся соревнования довольно высокого уровня, а местные пилоты известны не только в стране, но и в мире. В Приморье дрифтинг – направление, у которого огромное будущее, потому что всегда есть куда расти. Есть у нас, кстати, и Школа дрифта, где можно научиться профессиональным управляемым заносам. Здесь не просто покатушки, а максимальное погружение в гоночную атмосферу, а ученики школы – неоднократные победители и призеры Российской Дрифт Серии. О том, почему кузнеца мастеров переезжает на зимний сезон в Сочи, о высоких скоростях, жженой резине и в целом, о дрифте рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» Дмитрий Семенюк.

Дмитрий давно известен за пределами края, как один из основателей RDS и главный ее судья, организаторов RDS Asia, мастер спорта, вице-чемпион RDS Vostok, пилот D1GP, участник world drift cup D1 2014 Tokyo, пилот RDS GP, тренер и основатель Школы дрифта. Словом, регалий и мастерства именитому спортсмену не занимать.

– Сезон закончился. Прошли соревнования RDS Asia. Как бы ты оценил нынешний сезон?

– Это первый сезон RDS Asia, а до этого был чемпионат RDS Vostok. Так что мы все переделали, все переформатировали. Единственное, что не получилось – из названия понятно, что должны были быть азиаты, но границы закрыты в связи с пандемией, и из-за этого чемпионат не вздохнул полной грудью, хотя должен был. У нас и договоренности предварительные были на 2020 год, когда должен был стартануть сезон с 10 пилотами из 7 стран Азии. Это потенциальные участники, которые должны были выйти на соревнования в первом сезоне RDS Asia. К сожалению, болячка решила нам помешать, но, я думаю, дальше прорвемся, все будем развивать и, несмотря на то, что в этом году у нас не было пилотов из Азии, мы сделали в сезоне нововведения.

Мы кардинально перекроили чемпионат, он стал интереснее, динамичнее. Мы придумали новую сетку парных заездов, что тоже очень интересно, и уже ее переняли на Украине наши друзья. Чтобы дрифт не мылил глаз и не надоедал, всегда надо что-то вводить новое. Несмотря на то, что и участники каждый раз новые, поколение дрифтеров меняется: кто-то не может тянуть, кто-то не хочет, новые пилоты появляются – это тоже хорошо, и, соответственно, надо придумывать какие-то нововведения и при этом нужно, чтобы наш чемпионат отличался от других. Он должен быть смотрибельнее, что мы, собственно, и делаем. Конкуренция на рынке дрифта, даже в соцсетях, высока, а нам очень хочется, чтобы у нас и на трибунах были зрители и, чтобы нас запад и заграница смотрели. Поэтому мы много сил тратим на трансляцию, получаем положительные отзывы о том, что у нас она очень качественная.

– Какие мнения, пожелания высказывали пилоты – участники соревнований?

– Окунувшись в эту историю, трудно остаться недовольным, потому что чемпионат удался, каких-то проблем не было. Мы каждый раз привозим именитых судей, чего мы раньше не делали. Я был сторонником «куем кадры на месте» и остаюсь верен себе, но чемпионату надо развиваться, поэтому медийные ребята, которые могут принести что-то новое, чемпионату, конечно, не помеха. Огромную роль сыграл в этом чемпионате и отлично отработал Аркадий Цареградцев. Мы никогда с ним не пересекались в таком ключе, и тут Аркаша прямо поработал, и мне очень понравилось, как он это делает.

– Твои подопечные выступали? Каких результатов добились?

– Григорий Гусев стал чемпионом, причем абсолютным. Он выиграл все заезды, все этапы, все квалификации, все командные зачеты. То есть он с каждого этапа уезжал с полным списком кубков. Также Григорий является моим сокомандником в RDS GP. Мы создали приморскую команду, которая теперь выступает в главном чемпионате страны. Это был пробный сезон для нашей команды, и Григорий Гусев из 56 участников занял 7 место. У меня сезон сложился не очень, из 7 этапов только 3 мы куда-то ехали, 4 – машина не работала, но никого это не волнует. В итоге 32 место. Но были хорошие проезды и, если машина работала, то в квалификациях были высоко, и на одном этапе даже на 6 место я заехал. Все нормально! Это первый полноценный сезон, когда я вернулся в дрифт. До этого я не участвовал в регулярных чемпионатах с 2012 года. В разовых этапах участвовал, в D1 участвовал. Денег найду – поеду, денег не найду – не еду. В своем чемпионате не могу участвовать потому что его организовываю, а как школу открыл уже и не сужу свой чемпионат.

– А можешь сказать, сколько пилотов у нас в Приморье занимаются дрифтом на постоянной основе?

– Давайте будем реалистами – дрифт это дорого. У меня в школе тренируются ребята, которым родители дают деньги, причем родители в этом плане – молодцы. Они привезли на тренировку и ушли, либо сидят с трибун наблюдают, не вмешиваются в процесс. Ребята тренируются, растут, прогрессируют. На какой-то стадии используют автомобиль школы, потом я уже говорю, что надо покупать свой, потому что для дальнейших уроков машину надо и бить, и колотить, а школьную машину не надо бить, она еще пригодится.

– Кто из нынешних участников RDS Asia удивил?

– Меня в дрифте удивить тяжело, я уже вижу, кто как ездит, кто перспективный, кто нет, глаз наметан. Но удивил Константин Гаврилюков. В 2019 он пришел в RDS, и, скажем так, серенько ехал. В 2020 особо не тренировались, вообще сезон пропустили. А он выехал, и показал хорошие результаты, качественные проезды. Он раньше боялся за свою машину. У него такой красивейший Skyline, конечно. Но, когда за машину перестаешь переживать, тогда и результаты получаются хорошие. Появляется уверенность. Как я всегда говорю, нужно сначала почувствовать наши стены, чтобы потом показывать дрифт. Чтобы почувствовать, насколько они безопасные, надо разочек в них «впилиться», и тогда в тебе раскроется второе дыхание.

– В Японии дрифт появился в начале 2000-х, у нас тогда водители гонялись подпольно, а сейчас мы проводим соревнования мирового уровня. За эти годы насколько все поменялось в дрифте?

– Кто сказал, что мы гонялись подпольно? Неправильная информация. Дрифт в России появился официально. Проводились официальные соревнования на картодроме «Змеинка», которые поддерживала администрация Владивостока. До этого никаких покатушек по улицам не было, никто не дрифтил на городских дорогах. История японского дрифта она такая. Они гоняли по своим серпантинам. Это же все романтика. А у нас в 2004 году прошли первые соревнования по дрифту из разряда «приезжайте, кто хочет» и допускались все автомобили. До этого про дрифт никто и не знал. Самый первый дрифтер страны – Александр Крупина, приезжал на Змеинку и палил покрышки, когда мы собирались там бандой просто погонять на скорость и время, и думали о нем, что идиот какой-то, которому резины не жалко. Теперь мы все стали такими же.

За эти годы все в дрифте изменилось колоссально. Раньше мы приезжали на том, на чем по городу ездили, и покрышки на помойках искали, хотя я сам по шиномонтажкам не бегал в поисках контрактных б/у шин. Сейчас мы уже понимаем, что дешевле ездить на новых шинах, и в школе я всегда использую новые покрышки. Потому что старые покрышки (даже год хранения делает их сухими) быстро рассыпаются, их хватает на 10 минут. И с машинами тоже прогресс – тюнинг не стоит на месте. В те годы очень популярным был драг-рейсинг, и я оттуда пришел, какую-то часть тюнинга оттуда принесли. Но и потихоньку развивались, и до сих пор развиваемся. Но сейчас уже, чтобы вы понимали: машина RGP (а это, можно назвать, высшей лигой) – ее стоимость 12,15,17 млн руб., двигатель – 2,5, коробка – миллион и т.д. Уже проводка в полмиллиона становится. А всего какие-то проводочки!

– ТОП-3 машины для дрифта?

– Я считаю, что лучшая машина для дрифта - Mazda RX-8. Она очень редкая, мало кто в мире их использует, штуки 3-4 есть в дрифте. Я считаю, что это недооцененная платформа, но придет время и сделают то, что нужно. Silvia, безусловно: 14, 15 – хороши, Nissan 180 SX. Но это одно поколение автомобилей. А третью, наверное, пока не придумали.

– Требования к мастерству пилотов выросли?

– Я считаю, что дрифту все возрасты покорны. Это первое, а во-вторых, дрифт – это для лентяев, это ленивый спорт. Я его называю спорт для пенсионеров. Есть гидроусилитель и практически нет перегрузок, если ты в стену не влупился. В дрифте нельзя за рулем спешить и торопиться. Снаружи все выглядит динамично, но в салоне, чем спокойнее ты себя ведешь, тем правильнее у тебя получается дрифт. Суетиться нельзя ни в коем случае. Должен выходить на старт с холодной головой. У меня сейчас есть ученик, которому 56 лет. Поэтому дрифт – это легко, можно научить любого. Правда, есть один нюансик – нужно разное время для каждого ученика, кто-то способен сразу все ухватить, но быстро не научиться, потому что дрифт построен на повторениях., надо наработать мышечную память. И это очень важный момент.

То есть нельзя за один урок все усвоить и сказать, что «Я – талантливый и сейчас быстро всему научусь». По факту дрифту учатся всю жизнь. Ты должен развить свою пятую точку, чтобы чувствовать автомобиль, глазомер, понимание поведения, физику автомобиля. И для этого нужно регулярно тренироваться, чтобы мозг не забывал, что такое углы, что такое перенос веса и т.д. За курс из 8 занятий я могу научить управлять автомобилем на уровне инстинктов, человек сможет спокойно перекладываться, поймет, что такое скольжение, а где надо газовать.

– Сколько уже существует школа дрифта Дмитрия Семенюка?

– Школа существует недолго, как школе ей всего лишь 3 года. Дрифт становится популярнее, и количество желающих им заниматься увеличивается. Кто-то приходит в школу за эмоциями, кто-то понять, нужен ли ему такой вид спорта. А кто-то пытается побороть свои страхи. Но и многие профессиональные спортсмены хотели бы со мной поработать. Не местные, местным я не интересен, они меня просто знают и считают, что сами все знают – «сами с усами». Но практика показывает, что любой спорт, даже спорт без высших достижений, не обходится без тренера. И многие западные спортсмены хотели бы со мной позаниматься, но, так как лететь далеко – всех пугает это расстояние.

– На своей страничке в Инстаграм ты написал, что сезон работы школы на Примринге заканчивается, а с декабря всех рады видеть на автодроме в Сочи. Как появилось такое решение? Чем трасса Сочи лучше нашей?

– У нас зимой-то делать особо нечего, потому что не летная у нас погода. Понятно, что мы организовываем зимние соревнования по дрифту, но все равно это не то. Тем более, что школа развивается, и много желающих поработать со мной. Именно спортсменов. И плюс – самому хочется нормально зимой работать, полноценно. Летом появилась такая идея рвануть в Сочи, переговорил с Аркадием Цареградским, так как он там заведует всей дрифтовой историей, получил его поддержку и одобрение. Поэтому решили выехать 16 ноября. Своим ходом. Можно было заранее машину на автовозе отправить, но машина была не готова. Надо было ее подготовить к Сочи, есть определенные требования, в том числе пришлось ее перекрасить. Но главная проблема в отправке машины автовозом – сроки ожидания 1,5 месяца, то есть просто ожидание. И цены – просто космос. А времени на ожидание нет. Поэтому грузимся в телегу, цепляю за свой мерседес и помчали в Сочи.

Уезжаю на зиму. Скорее всего, с середины марта – в начале апреля мы откроемся снова на «Примринге». В Сочи для школы примерно такая же площадка, как здесь у нас, но немного другие параметры – она чуть шире. Просто зимой в Сочи действительно комфортно, там сейчас движуха дрифтовая, потому что есть зимний чемпионат Сочи дрифт челлендж. Зимне-летний чемпионат – так его назовем, но и поэтому нужно двигать туда, где движуха. Там полноценный чемпионат, уже на этот сезон подано 140 заявок, то есть там прямо отсеивать будут. Конкуренция очень высокая. Сочи – это огромной тренировочный полигон перед летним сезоном, поэтому поедем туда, поработаем, посмотрим, как сложится, и, может быть, это будет ежегодный такой проект. Настало время поработать для себя там, где тебя ценят и оценивают, поэтому занятия в школе в Сочи будут дороже стоить.

– О планах на следующий сезон говорить еще рано? Или уже составлен примерный график соревнований?

– У меня, конечно, проектов, миллион. И в этом году сезон был насыщенный. Новые машины для дрифт-школы построили. Это первое. Второе – внезапно появились партнеры, которые захотели, чтобы я оказался снова в руле, и мы прямо создали команду на ровном месте, буквально за 10 дней собрались и умчались на RGP. Запустили первый сезон RDS Asia, первый сезон Drift Games PRO AM – это такой любительский чемпионат. И в этом году это было все новое.

На следующий год хочется еще больше. Так как я руковожу командой гоночной, то ищем бюджет на следующий год, потому что команда приморская должна существовать. Очень хочется, чтобы именно приморские компании нас поддержали, потому что идеология у команды такая – мы только Приморьем едем, то есть в команде только приморские спортсмены. Ну и тех, кто побеждает в RDS Asia, чтобы мы могли брать в команду на сезон. Деньги нужны колоссальные, потому что на свои проехать RGP сейчас невозможно.

RDS Asia на следующий сезон развиваем, делаем. Однозначно, развиваем школу, продолжаем готовить хороших спортсменов. PRO AM – серией я все-таки буду заниматься, несмотря на то, что в этом году были убытки, но она необходима для понимания, для развития, и для RDS Asia в том числе. PRO AM – серия, действительно интересна, там моношина, все участники в равных условиях: неважно какая машина – нет преимуществ, потому что шина у всех одинаковая. Очень лайтовые технические требования, хотя это официальные соревнования. Но и достаточно высокая конкуренция. Здесь короткий разгон, и поэтому заезды смотрятся очень зрелищно. Здесь неважно, сколько у тебя лошадей, у тебя слабая шина, которая не позволяет разбегаться и убегать от соперника.

Надеюсь, что в следующем году еще появятся какие-нибудь планы, потому что я все время что-то придумываю. Но «Примринг» я не оставлю! Это тот проект, в который когда-то идейно вложились. И чемпионат RDS Asia – это наш ребенок, которого мы воспитали с нуля, и будем его продолжать делать. Могут, конечно, предложить контракт, потому что дрифт развивается. На Украину предлагали, там сейчас активно развивается PRO AM – серия, люди приходят туда уже с деньгами, а тренеров не хватает. Как тренеров, так и судей крутых в дрифте пока не хватает. Не каждый гонщик умеет учить, тренировать. Как сможешь донести информацию до ученика, такой результат и получишь. Без должной скромности, скажу, у меня нет учеников, которые не умеют ездить.

Стоит отметить, что совсем недавно вышел спецпроект «Русский форсаж», созданный сетевым изданием Lenta.ru. В видео рассказывается о том, как Владивосток стал родиной дрифта. Вполне логично, что в качестве эксперта выступил мастер управляемого заноса – Дмитрий Семенюк. Главными героями ролика стали дальневосточные гонщики, имена которых на слуху у всех, кто хотя бы хоть раз побывал на автосоревнованиях по дрифту на «Примринге».

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