Цены на красную икру в России бьют исторические рекорды, во Владивостоке деликатес дороже, чем в среднем по стране

Цены на красную икру в России впервые превысили 5 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цены на главный русский деликатес - красную икру - бьют исторические рекорды: по данным Росстата, в октябре стоимость килограмма в рознице впервые перевалила за пять тысяч рублей. При этом во Владивостоке, через который проходят все поставки лососевого деликатеса, цены на него выше среднероссийских. И это несмотря на то, что лососевая путина этого года на Дальнем Востоке была одной из самых успешных в истории. Рыбаки винят в росте «икряных» цен дорогую логистику, а чиновники - спекулянтов, искусственно создающих ажиотаж на популярный продукт перед новогодними праздниками.

Аналитики Росстата посчитали, что так цены на красную икру не поднимались ни разу за всю историю наблюдений за ними с 2000 года. Кроме того, они выяснили, что за 20 лет средняя стоимость килограмма красной икры выросла больше, чем в семь раз – в октябре 2000 года он стоил в рознице 675,2 рубля против до 5033,5 рубля в октябре 2021-го. Только с начала текущего года деликатес прибавил в цене на 13,5%.

Резкий рост цен на красную икру был отмечен еще весной – тогда оптовые цены на деликатес выросли на 30-50%. В Росрыболовстве тогда говорили, что подорожание временное и связано с дефицитом продукта из-за слабых результатов лососевой путины прошлого года. В ведомстве прогнозировали, что цены пойдут на спад после очередной «красной» путины.

Однако прошедший промысел лососей, который, к слову, стал одним из самых успешных за всю историю (в этом году дальневосточные рыбаки выловили 538 тысяч тонн лососей – это третий результат в истории - прим.ред.) удивительным образом на динамику «икряных» цен в рознице не повлиял. Подавляющую часть уловов составила горбуша – именно икра этого представителя лососевых является признанным эталоном деликатесного продукта и пользуется наибольшим спросом на рынке. Производство красной икры тоже заметно выросло – по данным Росрыболовства, за период путины ее заготовили более чем в два раза больше, чем в прошлом году – 20,7 тысяч тонн против 9,9 тысяч тонн в прошлом году.

По логике, существенный рост производства икры должен был благоприятно сказаться на отпускных ценах на нее. Рыбаки заверяют, что так и произошло. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, килограмм горбушевой икры у рыбаков сейчас стоит на 15% дешевле, чем годом ранее – порядка 2,8 тысяч рублей против 3,3 тысяч рублей осенью 2020 года. Так почему же в магазинах цены бьют рекорды?

В Росрыболовстве рост цен на икру связывают с ажиотажем, который искусственно создают рыбные спекулянты перед новогодними праздниками, чтобы больше заработать.

Рыбаки же винят в удорожании деликатеса в рознице резкое повышение стоимости ж/д перевозок – по данным ВАРПЭ, доставка килограмма рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны за год выросла вдвое – с 12-13 рублей до 25-27 рублей.

Версия жизнеспособна, если говорить о стоимости икры на Западе. Но никак не объясняет еще более высокие цены на нее во Владивостоке, через который идут все поставки дальневосточной рыбопродукции. Согласно тому же Росстату, средняя цена на лососевую икру в магазинах Владивостока в октябре была выше, чем в «столицах» – 5099 рублей за килограмм.

Вместе с тем, существенная часть владивостокцев предпочитает покупать морепродукты и икру не в магазинах и на рынках. Альтернативные каналы торговли популярными деликатесами по более низкой, чем в магазинах, цене существуют в регионе не первый год.

Икру, как правило, берут или у местных браконьеров (в основном кетовую, незаконно заготовленную на нерестовых речках Хасанского района), или через интернет (браконьерская икра горбуши с Камчатки и Сахалина).

В соцсетях и на самом популярном местном сайте объявлений еще с начала осени полно предложений – деликатесом торгуют как оптом (от 10 килограмм и больше), так и в розницу – от полукилограмма. Цены за кило сейчас варьируются от 3 до 4,5 тысяч рублей. Стоимость зависит от объема покупки – крупным оптовикам обещают дисконт. Наличие сопроводительных документов на продукцию указывают лишь единицы продавцов (у них икра, как правило, дороже), большинство же о происхождении товара умалчивают.