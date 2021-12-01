Город словно вымер: как Владивосток встречает утро 1 декабря после снегопада

Добраться до работы утром 1 декабря – целый квест. Фото: «КП – Владивосток»

Весь прошедший день и ночь Владивосток был во власти снегопада. 1 декабря город встретил сугробами снега и сильным ветром. Дорожные службы трудились всю ночь, расчищали улицы, вот только это не сильно помогло – приморская столица будто вымерла. Судя по пустым дорогам, люди решили остаться дома, по крайней мере, не выезжать на своих машинах. Только вот общественного транспорта-то почти нет, поэтому люди ютятся на остановках. Как вариант – некоторые могут добраться на электричках, но и они, судя по рассказам, ходят не идеально.

– Железнодорожный транспорт (электрички и поезда) движется. Есть небольшие сбои в графике, – сказали корреспонденту «КП – Владивосток» в пресс-службе местного отделения ДВЖД

Как стало известно, сбои могут быть, в том числе, и из-за неполадок.

– Села в электричку, она битком. Через десять минут она сломалась – не закрывались двери, стояли на Первой Речке с открытыми. Машинист с электриком бегали и пытались починить, но долго не выходило, – рассказала Анна журналисту. По ее словам, они поехали еще минут десять спустя.

Электрички ходят, но с задержками. На станциях много людей. Фото: «КП – Владивосток»

Автобусы на маршрутах есть, но их мало. Люди толпами стоят на почти не чищенных остановках, в ожидании. По информации мэрии Владивостока, почти в 10 часов утра на маршрутах всего 405 автобусов.

– Это меньше нормы, так как с утра был затруднен выезд из автопарков. Выход транспорта продолжается по мере расчистки проездов, – добавили в администрации.

Трамваи и троллейбусы не ходят из-за обрыва проводов.

– Я стояла на остановке Борисенко полчаса. Судя по картам, мой автобус до центра был минутах в 20-30 от меня, а те, что едут до Луговой, просто проезжали мимо. Пыталась заказать такси, но или не было машин вообще, или просили слишком много – 500-600 рублей, но даже за такую цену никто не брал мой заказ. В итоге все же поехала с пересадками, один автобус остановился, – поделилась Анастасия.

Пустой и чистый Золотой мост почти в 10 часов утра. Фото: онлайн-камеры.

И действительно. Вызвать такси стало проблемой еще днем 30 ноября. Ближе к ночи редким счастливчикам удавалось это сделать:

– От центра до Молодежной доехал за 500 рублей, пришлось вызывать не к конкретному адресу, а к остановке. Но хорошо хоть таксист классный попался, – сказал Михаил.

Люди откапывали свои машины даже сковородками. Фото: «КП – Владивосток»

Возможно, стоило ехать на своей машине. Все же центральные дороги чистые и при этом пустые – карты показывают всего несколько баллов, затруднения есть всего на нескольких участках.

– В городе дороги нормальные. Но я ехал с Емара, меня нормально помотало, – рассказал Павел.

Если верить онлайн-картам, движение во Владивостоке свободное. Фото: Яндекс.Карты

Хотя прежде чем ехать на личном авто, его надо было откопать от снега, а его во дворах очень и очень много... Поэтому люди шли пешком, вдоль утренних и снежных дорог.

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