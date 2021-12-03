Забрали магазин за 17 тысяч долга: скандал с приставами Приморья прогремел на всю страну

За долги у жительницы Артема приставы забрали книжный магазин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Артема, предпринимательница Светлана Макарова попала в крайне неприятную и очень спорную ситуацию. За небольшой долг ее буквально лишили семейного бизнеса – судебные приставы продали помещение, где находился ее книжный магазин. Сумма долга и цена магазина, по словам женщины и ее адвоката, просто несопоставимая, сама ответчица якобы не знала о том, что может лишиться дела всей жизни.

В свою очередь приморские судебные приставы даже выпустили официальное «опровержение», в котором постарались изложить свою версию. Однако следком начал свою проверку. История получила широкий резонанс, вышла за пределы социальных сетей, и сейчас за развитием событий следят не только жители Артема и Приморья, но и всей России.

Неприятный сюрприз

Свое начало история берет в сентябре этого года. На пороге книжного магазина Светланы появился неизвестный человек и заявил, что магазин находится на торгах, организованных отделом судебных приставов Артема. Прибыв в ОСП, женщина узнала, что у нее есть задолженность в 16 309 рублей за 2017 год. На основании этого долга в марте 2020 года было возбуждено исполнительное производство.

Как рассказал «КП-Владивосток» адвокат Максим Чихунов, Светлана погасила долг в тот же день, как узнала о нем, а после оплатила и расходы по исполнительному производству. В общей сумме потратив 64 950 рублей.

Однако история на этом не закончилась. В ноябре в магазин Светланы пришел хозяин соседнего ломбарда и заявил, что теперь помещение принадлежит ему. Женщина вновь посетила ОСП Артема, где выяснилось, что еще 27 сентября магазин продали за пять миллионов рублей.

- 28 сентября исполнительное производство было окончено в связи с добровольной оплатой долга. Светлана оплатила все в тот же день, в который произошли торги. Написали акт о возврате имущества и снятии с реализации, - возмущается Максим Чихунов.

Кроме книжного магазина у женщины есть автомобиль, три гаража во Владивостоке и банковский счет. И сама Светлана, и ее юрист задаются вопросом: почему не забрали имущество, которое более-менее соразмерно долгу, почему именно магазин?

Бывшая хозяйка магазина вместе с Максимом Чихуновым подготовила все необходимые документы и 22 ноября написала заявление в следственный комитет Приморья. Проверка обстоятельств произошедшего еще продолжается. Также Светлана подала иск в Артемовский городской суд, чтобы признать действия приставов незаконными.

А должник точно оповещен?

Об инциденте тут же начали рассказывать приморские СМИ, появился телевизионный репортаж. На основании видеосюжета приставы УФССП рассказали свою историю.

В отделе судебных приставов по Артемовскому городскому округу на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении Светланы Макаровой на общую сумму 209 883 рублей. В этому сумму входит исполнительский сбор и расходы за исполнительные действия, а именно за оценку имущества. Однако женщина не стремилась погасить долг и избегала встреч с приставами.

- Если исполнительный лист поступает в службу, значит у гражданина имеется задолженность. Если таких листов много, судебный пристав объединяет их в сводное исполнительное производство и долг суммируется. У Светланы было несколько взысканий и задолженностей, которые объединили в сводное исполнительное производство, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УФССП.

Из-за того, что Светлана не погасила задолженность, было принято решение наложить арест на ее имущество – книжный магазин. Но почему же выбор пал именно на него, ведь у женщины есть еще машина и три гаража?

- Когда есть выбор, что взыскать в пользу погашения долга, судебный пристав вправе попросить сведения о другом имуществе, на которое можно наложить арест. Все это гражданке проговаривалось. Однако денежные средства, находящиеся на счетах, а также иное движимое имущество, принадлежащее должнице, судебному приставу не было предоставлено. Согласно ответу Росреестра за Макаровой С.А. зарегистрированы несколько объектов недвижимости, - уточнили приставы.

На момент торгов сумма долга составила 176 381 рублей. УФССП установили, что с 25 января 2021 Светлана начала производить оплату, отправляя небольшие суммы. Почему же тогда магазин был продан почти в 30 раз больше – за пять миллионов рублей?

- Арест имущества несоразмерен тогда, когда его стоимость превышает размер задолженности при наличии другого имущества, которое можно взыскать. Однако такой арест допустим, если должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно было обратить взыскание, - объяснили в УФССП.

Приставы отметили, что Светлана знала об исполнительном производстве и своем долге. Это доказывает то, что с января она начала частично погашать свою задолженность. По словам специалистов, хозяйка магазина также уведомлена об исполнительном производстве, она сама несколько раз являлась в отдел судебных приставов. Женщине направлялись процессуальные документы, но она отказалась от подписи об их получении.

- Факты вручения подтверждены актом совершения исполнительных действий, а также фотофиксацией. В материалах исполнительного производства имеются фотографии, на которых изображена Макарова С.А, ознакамливающаяся с данными документами, прокомментировали приставы.

Замешана ли здесь коррупция?

Журналист пообщался с юристом Максимом Чихуновым, чтобы узнать его версию происходящего. Как уверяет адвокат, долг в 176 тысяч рублей тут не при чем, и магазин продали из-за задолженности в 16 309 рублей.

- Магазин был продан официально по всем документам из-за долга в 17 тысяч рублей. Эта задолженность образовалась на основании судебного приказа мирового судьи судебного участка Первомайского района от 2017 года. На основании этого приказа в 20 году было возбуждено исполнительное производство. И в рамках этого производства и было реализовано имущество. 176 тысяч - сумма с проведения оценки и торгов магазина. Основанием продажи магазина они не являются, это уже сопутствующие расходы, которые сейчас пытаются повесить на мою доверительницу, - объяснил адвокат,

Максим Чихунов утверждает, что до сентября этого года Светлана ничего не знала о существовании исполнительного производства. Также он отметил, что на всех исполнительных документах, которые отправлялись Светлане, указывался не полный адрес, только улица, номер дома и город. Фрунзе, 65 – это пятиэтажный многоквартирный дом, где на каждом этаже по 4 квартиры. «Куда и в какую квартиру отправлялись документы?» - возмущается юрист. Журналист попытался уточнить в пресс-службе УФССП, действительно ли на документах не была указана квартира.

- В соответствии с п.3 ст. 24 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве» извещения, адресованные гражданину, направляются по адресам, указанным в исполнительном документе, по его месту жительства, месту нахождения или месту работы либо в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Так как в исполнительных документах, находящихся на исполнении в отделе судебных приставов по Артемовскому городскому округу, указан адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, д.65, помещение 21, все процессуальные документы, вынесенные в ходе исполнительных производств, направлялись по данному адресу, - объяснили в ведомстве.

Также Максим Чихунов не понимает, почему все-таки приставы забрали магазин, хотя могли просто арестовать счет.

- Каких-либо данных о том, что пристав-исполнитель делал запросы в банк о наличии счетов, нет. Как и информации о запросе в ГИБДД с целью узнать об имуществе моей доверительницы. Пристав шел четко на магазин. В результате торгов победил смежник – хозяин ломбарда. Лично я вижу в этом коррупционную составляющую, - комментирует защитник Светланы.

Ситуация действительно двоякая и непонятно, кто прав, кто виноват. У обеих сторон есть доказательства, которые разбивают аргументы оппонентов. «КП-Владивосток» будет следить за развитием истории и ждать результата проверки следственного комитета Приморья.

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