Бюджет развития и социальной ответственности

Доходы бюджета Приморья в следующем году превысят 150 миллиардов рублей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Основные параметры бюджета Приморья на ближайшие три года утвердили депутаты краевого парламента на очередной сессии. Согласно принятому в первом чтении документу, бюджетные расходы на социальную поддержку населения, образование, здравоохранение, культуру и спорт существенно вырастут, а проблемные муниципалитеты получат деньги на решение острых проблем.

Доходы приморской казны в 2022 году ожидаются в размере 152,4 миллиарда рублей (плюс 17,5 миллиарда рублей к бюджету-2021), расходы - 159,6 миллиарда рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 7,13 миллиарда. На последующие два года сформирован бездефицитный бюджет в размере 148,2 миллиарда и 151 миллиард рублей соответственно.

Большую часть расходов бюджета (61,75%) планируется направить на социальную сферу, запланировано увеличение расходов по всем ключевым направлениям. Так, на развитие здравоохранения дополнительно предусмотрены 2,8 миллиарда рублей (всего 27,6 миллиарда рублей), на образование 3,1 миллиарда рублей (32 миллиарда рублей). На 2,4 миллиарда рублей больше планируется потратить на социальную поддержку населения (всего 30,6 миллиарда), почти в два раза вырастут расходы на развитие культуры (до 2,7 миллиарда рублей), на 30% - на физкультуру и спорт (до 3,3 миллиарда рублей).

Как отметил в своем выступлении председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст Ахоян, представленный проект бюджета в полном объеме сохраняет все социальные обязательства, взятые правительством Приморья в предыдущие годы.

«Общая сумма социальных расходов в Приморье за последние три года увеличилась в два раза. Всего в крае действует 84 меры социальной поддержки граждан, получателями которых являются более 700 тысяч приморцев. При этом основными приоритетами бюджетной политики в социальной сфере остаются поддержка семей с детьми и пожилых людей», - подчеркнул депутат.

Галуст Ахоян. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Всеволод Романов отметил существенный рост дотаций муниципалитетам.

«Как никогда бюджет направлен на помощь муниципальным образованиям. Особенно хочу отметить беспрецедентный объем предусмотренных бюджетных ассигнований на развитие Находкинского и Большекаменского городских округов, которые составят 2,4 и 1,2 миллиарда рублей», - отметил Всеволод Романов.

Всеволод Романов. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко отметил, что комитет всецело поддерживает проект бюджета.

«По каждой программе, которая касается деятельности нашего комитета, мы видим рост, что не может не радовать. И по сельскому хозяйству, по поддержке фермеров, по охране окружающей среды и другим программам есть рост. Особое спасибо за увеличение зарплаты лесникам, это очень важно, так как у нас недобор по многим территориям, по ветеринарным службам, о чем мы неоднократно говорили. Поэтому бюджет предлагаю поддержать», - сказал Андрей Андрейченко.

Андрей Андрейченко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Бюджетом развития и социальной ответственности назвал представленный проект краевой казны спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

«Проект бюджета, который мы сегодня рассматриваем, на мой взгляд, не только, как подчеркивалось, сбалансирован и направлен в первую очередь на реализацию целей национального развития и национальных проектов, определенных президентом нашей страны, в том числе на повышение благополучия и качества жизни жителей Приморского края. Это бюджет развития и социальной ответственности», - сказал спикер краевого парламента.

Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Он отметил, что правительству Приморья удалось не только обеспечить рост собственных доходов, но и привлечь значительное финансирование из федерального центра на решение важнейших задач развития региона.

«Будет продолжено финансирование приобретения квартир для детей-сирот, переселения граждан из аварийного жилья, дальнейшее решение проблемы обманутых дольщиков, строительство арендного жилья. Значительные средства выделяются на строительство и ремонт дорог, мостовых переходов, краевой программы «1000 дворов». Планируется начать строительство пяти больниц - во Владивостоке, Партизанске, Находке, Ольгинском и Надеждинском районах. Новые девять поликлиник планируется построить в Красноармейском, Яковлевском, Михайловском, Лазовском районах, в Находке и Владивостоке. Новые больницы и поликлиники - это современные, комфортные, удобные здания, оснащенные по самым передовым стандартам. Это знаковая тенденция, когда вместо ремонта старого мы строим новое. Знаю это не понаслышке, на примере сданной в этом году в эксплуатацию новой городской поликлиники в моем избирательном округе в городе Артеме», - заключил Александр Ролик.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03