Ледовые катки 2021-2022 во Владивостоке: дата открытия, расписание, цены на билеты

Ледовые катки 2021-2022 уже открылись во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Катание на коньках традиционно считается самым доступным видом зимнего досуга, имеющего много поклонников по всей стране. Во Владивостоке для любителей этого развлечения ежегодно работают как бесплатные, так и платные катки. «КП-Владивосток» составила список популярных ледовых катков и бесплатных хоккейных коробок на сезон 2021-2022.

Стоимость часа катания в ледовой арене «Полюс», расположенной на Овчинникова, 26в, для взрослых составит 250 рублей. Прокат коньков – 150 рублей в час (залог 1000р + документ). Для детей катание обойдется в 150 рублей в час, для пенсионеров - 100 рублей/час. Аналогичные цены в крытой арене «ICE Тигр», являющейся филиалом «Полюса» на улице 3-й Поселковой, 20. Обе арены работают круглый год, здесь проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию.

Покататься на коньках вдали от городской суеты, но поблизости от города можно в популярных центрах зимнего отдыха. Традиционно заливает ледовую площадку «Комета» неподалеку от Шаморы. Вход на территорию базы обойдется в 350 рублей для взрослых и 200 рублей для детей в выходные и праздничные дни. В рабочие дни вход будет стоить 200 и 150 рублей соответственно. Вход на каток бесплатный для всех, а тем у кого нет своих коньков предлагают взять их в прокат. Это обойдется в 250 рублей за первый час и 100 рублей - за последующие при посещении катка в будни, 400 рублей за первый час и 200 за последующие в выходные и праздники. Инвентарь выдается только при оставлении денежного залога 5000 рублей или водительских документов.

Ежегодно открытый каток заливают на территории базы отдыха «Лесная поляна», расположенной на улице Главной, 52 в пригороде. Входной билет на территорию стоит 100 рублей в будни, 200 рублей в выходные. Прокат коньков в будни обойдется в 250 рублей/час для взрослого, 100 рублей в час для ребенка, в выходные и праздники – в 400 и 200 рублей соответственно.

Традиционно любимый владивостокцами каток с прокатом коньков будет работать в парке имени С. Лазо в районе Санаторной, улица Десятая, 44. В прошлом сезоне вход для взрослых на каток составлял 200 рублей, для детей до 10 лет и пенсионеров - 100 рублей. Прокат коньков в прошлом году обходился в 250 рублей в час. Одно из самых излюбленных мест зимнего отдыха горожан - каток на стадионе «Авангард», улица Капитана Шефнера, 2 в этом сезоне работать не будет – там продолжается масштабный ремонт.

Любителям ледового катания не стоит забывать и о бесплатных катках и хоккейных коробках – их во Владивостоке в этом сезоне планируется залить 75 во всех районах города.

Их планируют залить на придомовых территориях во всех районах города. Также дополнительные места для катания обустроят на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока. Здесь с утра и до позднего вечера активно отдыхают, занимаются спортом и играют в хоккей, как дети, так и взрослые.

Бесплатные катки Владивостока – 2021-2022:

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока: