Припаркованные вдоль дорог машины будут эвакуировать во Владивостоке

Увозить машины начнут утром в пятницу. Фото: Милана СОКОЛ

Прошло два дня с сильного снегопада во Владивостоке, однако до сих пор многие дороги не чищены, несмотря на то, что дорожные службы работают в две смены – и днем, и ночью. При этом условия позволяют очистить город от снега. Это до сих пор не сделано в том числе и потому, что многие бросили свои машины вдоль улиц и так их и не забрали.

Для того чтобы улучшить напряженную среди владивостокцев обстановку и наконец-то сделать дороги доступными, городские власти приняли важное решение. С 10:00 3 декабря, в пятницу, увезут припаркованные вдоль дорог машины.

– Те транспортные средства, которые будут мешать вывозу и расчистке снега, будут эвакуированы, – говорится в релизе на сайте правительства Приморья, который подготовили после совещания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии.

Губернатор края Олег Кожемяко выслушал доклады глав муниципалитетов, в том числе и мэра Владивостока Константина Шестакова.

Напомним, циклон обрушился на Приморье днем 30 ноября, осадки шли до утра 1 декабря. Во всем крае выпало до 68 миллиметров осадков, это 130 процентов месячной нормы, а в региональной столице всего 19 миллиметров, но и этого хватило, чтобы превратить город в сплошную снежную ловушку.