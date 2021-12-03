Юный вокалист из Владивостока занял три призовых места в музыкальном конкурсе «Мы вместе»

Юный вокалист из Владивостока стал лауреатом Международного музыкального конкурса. Фото: из личного архива Евгении Затолокиной

Ученик владивостокской детской школы искусств № 3 Тимофей Затолокин принял участие в Международном музыкальном конкурсе «Мы вместе» и стал его лауреатом. Конкурс на протяжении многих лет проводит автор популярных детских эстрадных песен и член Союза композиторов РФ Александр Ермолов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Конкурс «Мы вместе» состоялся в конце ноября в Москве. В нем приняло участие около 500 солистов в возрасте от 5 до 35 лет и 22 ансамбля. Мероприятие длилось четыре дня с утра и до 22 часов. Среди множества номинаций самыми популярными оказались «Эстрадная песня» и «Песня на иностранном языке». Звучали и патриотические песни, и композиции из фильмов. Тимофей блестяще выступил сразу в трех номинациях: «Песня на иностранном языке», «Песни из кинофильмов» и «Песня о России, о родном крае».

Показать себя приехали вокалисты из многих городов России: были ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Ола, Алтая, Тульской, Пермской и других областей. В возрастной категории Тимофея выступало 72 человека, и все они были сильными соперниками. Кроме того, мальчику пришлось адаптироваться к новому часовому поясу, и его выступление проходило по ночному времени Владивостока. Но юный певец не первый раз выходит на сцену и участвует в конкурсах, поэтому никакие преграды не помешали ему достойно выступить и занять три призовых места.

В состав жюри вошли преподаватели джазового вокала столичных вузов, композиторы, эксперты телевизионных вокальных проектов российских телеканалов. Исполнение Тимофея покорило всех: и жюри, и зрителей, которые не смогли усидеть на месте и начали танцевать. Мальчика в шутку прозвали «Артист Артистович», тем самым отметив его творческий потенциал.

К конкурсу Тимофея подготавливали педагоги по вокалу и музыке детской школы искусств № 3. Юный вокалист готов и дальше представлять Владивосток в музыкальных конкурсах.

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