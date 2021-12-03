Жительница Уссурийска завоевала бронзу в конкурсе «Миссис футбольная мама 2021»

Мария Бобровская и ее сын на фотосессии в рамках конкурса «Миссис футбольная мама 2021». Фото: instagram.com/mashenka19888891

В международный День матери подвели итоги Всероссийского конкурса «Миссис футбольная мама 2021». Конкурс проходил в двух форматах: онлайн для всей России и офлайн в Санкт-Петербурге. В рамках соревнования родительницы снимали видео-приветствие и на камеру готовили завтраки своим юным чемпионам. Ролики отправлялись на оценку жюри. Мария Бобровская – мама из Уссурийска заняла почетное третье место.

Главное условие конкурса – иметь ребенка футболиста. Мария воспитывает двоих детей: семилетнего Артема и четырехлетнюю Настю. Ее сын занимается в футбольном клубе «Лидер» уже четыре года. Принять участие в конкурсе женщина решила, чтобы поддержать сообщество активных мам футболистов и напомнить о роли мамы в становлении личности ребенка.

- Очень часто бывает, что именно мама привозит ребенка на тренировки, ездит с ним на соревнования. Я очень рада, что, выбрав футбол, мой ребенок подарил мне возможность быть еще ближе к нему, вместе с ним получать незабываемые эмоции и впечатления, – рассказала Мария.

Своим участием женщина хотела напомнить о важности роли мамы. Фото: instagram.com/mashenka19888891

Одним из этапов соревнований была кулинарная битва, где мамы должны были снять на видео, как они готовят завтрак своим футболистам. Своему сыну Мария готовит овсяноблин с творогом, бананом и смузи. Это простое блюдо, на которое не надо тратить много времени, особенно когда куда-то торопишься. Кстати, видео снято всего за один дубль, потому что, как говорит Мария, у мамы футболиста нет времени на повторные съёмки.

Самые жаркие и волнительные этапы конкурса – фотосессия в форме футбольного клуба ребенка и видео с поддержкой близких людей. Ролик с пожеланиями победы можно назвать самым эмоциональным. Марию поддержали не только члены ее семьи и друзья. Люди из других городов и регионов также переживали за нее: «Болеем за Машу! Маша, вперед! Владивосток с тобой», «Маша, мы с тобой. Якутия с тобой! Вперед к победе».

- Этот конкурс позволил нашей семье стать еще ближе, сплотил и объединил всех нас. Не смотря Вы нашли время, чтобы меня поддержать! Я очень благодарна всем вам! Всем вам вместе и каждому по отдельности . За то, что голосовали, делали репосты, следили за развитием событий, считали голоса. Вместе мы – сила, – делится впечатлениями Мария.

По итогам конкурса «Миссис футбольная мама 2021» Мария завоевала бронзу, а в номинации «Моя команда» благодаря трогательному видео с болельщиками она заняла первое место.

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