Лыжню! Во Владивостоке открылся горнолыжный сезон на самом популярном Центре отдыха

Открытие сезона прошло 4 декабря, уже прозвучали первые крики: «Лыжню!». Фото: Вадим ПОПОВ

Если кто-то и не жалуется на снегопад, что обрушился на Владивосток, так это любители зимних развлечений. Снег сковал город, а это значит, что уже можно доставать горнолыжное оборудование и отправиться с семьей или друзьями в ближайший к Владивостоку Центр отдыха «Комета». Открытие сезона прошло 4 декабря, уже прозвучали первые крики: «Лыжню!».

Для посетителей открылись склоны на 300 и 600 метров Фото: Вадим ПОПОВ

На «Комете» запустили трассы в 300 и 600 метров, тюбинговую трассу с ледяными горками для детей, а также беговую лыжню и залили каток. К скорому открытию готовят новшество Центра – горнолыжную школу. В ней будет две трассы для новичков в 70 и 200 метров. Обучение будет проходить для нескольких возрастных групп- до 5 лет, с 5 до 10 и старше 10. Неравнодушные к зимнему отдыху приморцы могут посетить Центр с 10:00-22:00 в выходные и праздничные дни и с 13:00-22:00 в будни.

К работе также приступили кафе на территории Центра Фото: Вадим ПОПОВ

- Снег выпал, это здорово, но тут есть свои тонкости. Люди не умеют на нем кататься. Тот искусственный снег, который делаем мы, он плотный, по нему легче кататься, в вот по «пухляку» куда сложнее. Он больше подходит для тех, кто хорошо стоит на лыжах, - рассказал в студии «КП-Владивосток» Михаил Сорокин, генеральный директор Центра отдыха «Комета».

На открытии помимо всех зимних забав организаторы подготовили для гостей развлекательную программу с конкурсами Фото: Вадим ПОПОВ

Плюсы все равно есть, если упадете на настоящий мягкий снег, падение будет более мягким, нежели на искусственный. Кстати, без шлема вас кататься не пустят. Как отмечает Михаил, люди, которые выходят с разбитым шламом, очень радуются, что разбили его, а не голову.

Гордость "Кометы" – ледовый каток. Немало сил было потрачено на то, чтобы подготовить его к открытию. Из-за снегопада на одну только уборку ушло три дня. Для заливки катка используют современную технику, директор Центра отмечает идеальное скольжение, к которому не все гости оказываются готовы и иногда падают. «У вас лед слишком скользкий» порой слышат сотрудники Центра, но чаще всего в шутку.

Для гостей подготовили шоу от барабанщиков Cathers Groove Фото: Вадим ПОПОВ

На открытии помимо всех зимних забав организаторы подготовили для гостей развлекательную программу с конкурсами, подарками и шоу от барабанщиков Cathers Groove. Передохнуть от суеты зимнего праздника можно было в кафе, которые уже во всю начали свою работу и готовы принять гостей. А кульминацией мероприятия стал традиционный массовый забег. Лыжнику и сноубордисту, которые первыми пересекли финишную прямую, подарили сертификаты на 100 тысяч рублей, благодаря ним можно целый год посещать «Комету» бесплатно.

- Я в забеге, конечно, не участвовал, но зрелище было классное. Услышал какие призы получили победители, пожалел даже, что не попробовал свои силы, я на сноуборде ведь стою давно. В следующий раз рискну обязательно, - делится впечатлениями житель Владивостока Павел Голиков.

Состоялся традиционный массовый забег Фото: Вадим ПОПОВ

С 1 декабря любителям лыжного спорта необходимо предъявлять QR-код или справку, о перенесенном заболевании. Как отмечают сотрудники Центра, все гости подходят к этому ответственно, без заветных пиксельных картинок кататься никто не приезжает.

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