Приморский океанариум стал первым в России, где смогли получить потомство древней акулы

Потомство появилось у самой старшей из пяти акул, живущих в океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы. Программа разведения этого вида реализуется в Приморье с 2018 года, но несмотря на то, что из всех живущих акул они являются наиболее древними, это малоизученные рыбы. До сегодняшнего дня вывести акулят не получалось.

Потомство появилось у самой старшей из пяти акул, живущих в океанариуме. Она приносила яйца и раньше, но все они были пустыми. Специалисты наблюдали за поведением хищных рыб, экспериментировали с условиями инкубации и вот теперь в океанариуме шесть зебровидных бычьих акул. Яйцо, из которого вышел акуленок, акула-мама отложила еще в январе, спустя 11 месяцев малыш появился на свет. Длина новорожденного – 177 миллиметров, вес 35 граммов.

- Кожа у акуленка такая хрупкая, такая нежная, хоть у акул она должна быть грубая, - делится впечатлениями биолог приморского океанариума Евгения Морозова.

Он в основном похож на своих родителей, за исключением более крупных, относительно размера тела, плавников и более контрастной расцветки: у взрослых акул темно-коричневые полосы чередуются со светло-коричневыми, а в окраске малыша полосы черные и цвета топленого молока. За рационом долгожданного малыша тщательно наблюдают. Акуленку предлагают на пробу небольшие кусочки гребешка и кальмара, креветочную икру и мизиду.

В Приморском океанариуме отмечают, что зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились.

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