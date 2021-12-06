Ледяная горка, лабиринт и керлинг: Владивосток готовится к зимней новогодней сказке

Елка в центре города будет 28-метровой, ее украсят фигуры-светодиоды, гирлянды и мишура Фото: Администрация Владивостока

В столице Дальнего Востока началась полномасштабная подготовка к встрече Нового 2022 года. Улицы уже украшают световыми экспозициями, установлено девять новогодних елок в микрорайонах. На главной площади кипит монтаж 28-метровой красавицы-елки, следующим этапом станет возведение уютного новогоднего мини-городка.

Проект представили в пресс-службе Администрации Владивостока. По задумке, встречать гостей и жителей города на площади Борцам за Власть Советов будет «Аллея щелкунчиков», рядом обустроят «Домик Деда Мороза». Зона будет полна светодиодными арт-объектами, фотозонами. Конечно, никуда без традиционной ледяной горки – она расположится за елкой, ближе к концу площади.

- Для маленьких детей будет установлена игровая зона «Лабиринт». А ребята постарше со своими родителями смогут поиграть в керлинг, - сообщила глава управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.

Проект зон новогоднего городка, горки и фудкорта Фото: Администрация Владивостока

Главной площадкой станет каток с прокатом коньком и теплыми раздевалками. В центре катка власти планируют обустроить теплый фудгородок с лучшими ресторанами и пекарнями города.

- Фудгородок будет представлять собой теплую зону, где рестораны и пекарни города представят жителям и гостям краевой столицы вкусные и горячие угощения. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы, - рассказала Наталья Руденко.

Одну из елок установили на Арбате Владивостока Фото: Администрация Владивостока

Новогодний каток, к слову, будет смонтирован инновационным образом. Организаторы сообщили, что применят айс-маты, закупленные в прошлом году – в такой конструкции лед не растает даже при перепадах температур.

Торговые предприятия Владивостока также готовятся к Новому году. С 1 декабря участники бизнеса могут украшать вход в свое заведение, лучшая зона будет определена 20 декабря по лайкам в Instagram – аналогу зрительских симпатий. Победителей ждут денежные призы.

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