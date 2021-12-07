Массовое нашествие: новый ЖК в столице Приморья атаковали крысы

Грызуна обнаружили в подъезде жилого дома на улице Майора Филипова 7. Фото: принтскрин видео, предоставлено Аленой

Жители жилого комплекса «Изумрудный» подверглись нашествию маленьких вредителей – крысы атакуют территории на улице Майора Филипова, 5, 7, 14, 16. Люди жалуются в социальных сетях на то, что грызуны бегают не только во дворах. Некоторые находят под капотами своих автомобилей следы крысиных лап. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с жительницей дома и узнала подробности.

ПЕРВЫЕ АТАКИ

Как рассказала Алена, первый раз на территории ЖК грызунов обнаружили еще летом, но тогда их было мало. Массово же крыс стали замечать в конце октября – начале ноября. Нежеланные гости бегают во дворах, по детской площадке, пролезают под фасад дома, а иногда их встречают в подъездах. Но, видимо, вредителям мало завоеванных территорий, и они стали проникать в салоны автомобилей.

– Первая машина пострадала 13 ноября, до этого крысы были, но не так много. Массово они стали кушать транспорт после 20 ноября, когда управляющая компания «Новый Дом» провела дератизацию. Пострадало уже восемь автомобилей. Некоторые ездят на машинах с прибором ультразвукового отпугивания грызунов. Другого выхода нет, а класть отраву в салон опасно, – поделилась Алена.

Крысы проникают в автомобили и грызут сиденья. Фото: принтскрин видео, предоставлено Аленой

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КРЫС?

Девушка предположила, что причиной набега является мусорная площадка. По словам жительницы дома, все лето до октября мусорка была в ужасном состоянии, а на территории всего четыре бака на два дома по 219 квартир. Однако 7 декабря, как сообщила Алена, застройщик «Новый дом» доставил четыре дополнительных контейнера, которые выделил «Приморский экологический оператор»

– У нас была создана благоприятная среда для проживания и размножения крыс. Летом мусор не помещался в баки, лежал на дорогах. Сейчас площадка выглядит лучше, ее закрыли, и мусор не вылетает. Но из-за маленького количества баков отходы все равно могут лежать на дороге. Хочется плакать, когда возвращаешься вечером домой и видишь эту картину, – отметила девушка.

Вот так выглядела мусорная площадка ЖК «Изумрудный» летом. Фото: предоставлено Аленой

Также Алена рассказала, что по договору в выходные и праздничные дни управляющая компания не работает, а дворники выполняют свои обязанности раз через раз. Редакция связалась с ООО «Новый Дом», чтобы узнать, почему могла возникнуть такая проблема и как с ней борются.

МУСОР НЕ ВИНОВАТ?

В УК корреспонденту объяснили, что кругом идут застройки, а также наступили холода. Зимой крысы всегда бегут туда, где есть чем поживиться. Поэтому основная проблема вряд ли заключается в мусоре.

– Нашествие ежегодное и сезонное, от этого никуда не деться. Дворники ежедневно убирают территорию: не просто подмели и ушли, а работают целый день. «Региональный оператор» регулярно вывозит мусор. Здесь нет загрязнений и скоплений отходов, – отметили в компании.

Состояние мусорки в декабре. предоставлено Аленой

НЕСКОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Управляющая компания подтвердила, что последняя дератизация была проведена 20 ноября компанией ООО «Экоз», следующая планируется в конце этой недели. На один дом рекомендуют использовать 1,5-2 килограмма отравы, но из-за большого количества крыс «Новый дом» закупает аж десять кило.

– Требуется время, чтобы грызуны вымирали. Крыса, вступившая в контакт с отравой, несет ее в гнездо, заражает ядом других, и они все умирают. Поэтому для полного уничтожения вредителей необходимо, чтобы прошло минимум две недели со дня отравления, – объяснили в компании.

Но так долго люди вряд ли смогут ждать. В день от набега грызунов страдает минимум одна машина, да и крысы не самые приятные соседи. По словам Алены, жильцы отправили обращение в Роспотребнадзор с просьбой заняться данной проблемой, но ответ от службы поступит только через 30 дней.

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