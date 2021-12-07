Во Владивостоке увековечили память японских буддистов. На месте бывшей молельни установили мемориальную доску

В центре Владивостока открыли памятную доску, посвященную истории японского храма Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В центре Владивостока на Семеновской, 19 сегодня работает Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии, но в конце 19 века здесь находился японский храм Урадзио хонгандзи и начальная школа для японских детей. 7 декабря на фасаде здания торжественно открыли памятную доску, посвященную истории японского храма.

Памятную доску торжественно открыли 7 декабря. Фото: Анастасия Котлярова

Все расходы по реконструкции здания взял на себя владелец клиники Сергей Лукьянов. Во время своего торжественного выступления он поблагодарил строителей, которые смогли сохранить исторический облик особняка. Памятная доска тоже установлена на личные средства семьи Лукьяновых.

Владелец клиники Сергей Лукьянов Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Доска посвящена истории этого здания, нашего города. Благодаря нашим усилиям она даст возможность потомкам знать и понимать, что здесь было полтора века назад. Наше маленькое участие в том, что мы эту частицу истории сохранили для Владивостока, - рассказал Сергей Лукьянов.

На открытии памятной доски присутствовали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, генеральный консул Японии во Владивостоке господин Ёсида Кэнсукэ и другие гости. Вице-мэр отметила, что Семеновская, 19 обязательно станет точкой притяжения туристов из Японии.

Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Очень рада присутствовать здесь не только потому, что у нас появилась новая точка туристического маршрута, на которую, я уверена, с удовольствием будут приезжать гости из Японии. Но еще и потому, что в нашем городе есть люди, которые готовы развивать Владивосток и делать его лучше, - отметила заместитель главы.

Раньше здание было двухэтажным и нынешней хозяин «поднял» его еще на два этажа Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кандидат исторических наук Зоя Моргун рассказала, что раньше здание было двухэтажным и нынешней хозяин «поднял» его еще на два этажа. Несмотря на это, оно осталось исторически узнаваемым. Японская буддистскую молельню построили в 1894 году, когда во Владивостоке уже проживало около 3 тысяч граждан Японии. Здесь же находилась начальная школа для японских детей, на первых этажах проходили уроки.

Краевед, кандидат исторических наук Зоя Моргун Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- На рубеже 19-20 веков во Владивостоке проживало уже около трех тысяч японцев. В основном они были выходцами их южного острова Кюсю. Они ехали в молодой город, такие же молодые и энергичные, не имеющие средств для деятельности в Японии. Здесь были ремесленники, торговцы, предприниматели, нянечки, часовых дел мастера. Когда такое количество японцев оказалось во Владивостоке, люди нуждались в связи с родиной, они арендовали на десять лет этот участок земли у купца Шевелева и на собранные деньги построили здание, - рассказала Зоя Моргун.

В центре Владивостока открыли памятную доску, посвященную истории японского храма Фото: Екатерина МАКСИМОВА

С началом Русско-японской войны храм перестал существовать, поскольку практически все японцы покинули Владивосток. Сегодня здание на Семёновской, 19 включено в экскурсионные маршруты города и является настоящим архитектурным памятником в самом центре приморской столицы.

Это здание было построено как японская буддистская молельня на рубеже 19-20 веков, когда во Владивостоке уже проживало около 3 тысяч граждан Японии Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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