«У него в контактах «любимый», а он уверяет, что сотовый его». Приморец возвращает телефоны истинным владельцам

Алексей Сотов настоящий телефонный детектив. Фото: instagram.com/alexey_sotov

Алексей Сотов живет во Владивостоке и занимается ремонтом телефонов, однако, казалось бы, такую сидячую профессию, он превратил в своеобразное детективное агентство. Потерянные и украденные телефоны мошенники часто приносят в сервисы по ремонту, потому что знают, что могут продать их на запчасти. Мастер нашел свой способ бороться с подобной несправедливостью.

- Мне жалко людей, которые стали жертвой грабителя или просто потеряли телефон. В нем вся жизнь - контакты, банковские карты, работа. Некоторые люди копили на него, кто-то взял в кредит. Почему найденным или украденным телефоном должен пользоваться другой человек? Я считаю, что это нечестно, поэтому помогаю, - поделился с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» герой истории.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО НЕ ВАШ МОБИЛЬНЫЙ…

Самый первый спасенный телефон мужчина не помнит, зато ему запомнился случай, как бездомные принесли ему в офис простенькие трубки с сим-картами и предложили купить за 200 рублей. На симках было мало контактов, зато были самые главные - «мама» и «папа». Алексей догадался, что, скорее всего, гаджет принадлежит ребенку, дозвонился до родителей и попросил их приехать за находкой, денег он с них не взял.

Мошенников мастер не ищет, сами приходят. Приносят телефон за 100 тысяч и просят выкупить за три. Тут не трудно догадаться, что человек понятие не имеет какую дорогую мобилку он держит сейчас в руках. Или бывают такие, у которых на заставках дети, а они их никогда в лицо не видели, но уверяют, что это их телефон, и они просто забыли от него пароль, да и вообще он старенький уже и больше им не нужен.

- При осмотре телефона, захожу в галерею, телефонную книгу, смотрю название аккаунта, задаю наводящие вопросы. Когда мужчина продает телефон, а у него в списке вызовов есть контакт «Любимый», сразу появляются вопросы о происхождении, - делится с журналистом мастер.

Герой нашей истории работает в одиночку и воспринимает свое занятие уже как хобби. Иногда ему помогают подписчики, он активно ведет инстаграм и снимает видеоролики на ютуб, где показывает процесс работы, получается настоящий детектив. Случаются ситуации, когда выкупленный телефон приходится возвращать уже в отделение полиции. Как отмечает мастер, не все мошенники на одно лицо, приятные на внешность и общение люди тоже оказываются злоумышленниками, из-за них и приходится нести находку в участок.

- Возвращать телефоны, делать об этом ролики на ютуб и в инстаграм это круто. Все говорят комплименты, поддерживают. Чувствую колоссальную мотивацию продолжать в том же духе. Плюс прибавляются подписчики и клиенты. Ребята делайте так же, - рассказывает Алексей.

ТЕЛЕФОННЫЙ ДЕТЕКТИВ

Сейчас мастер пытается найти хозяина бирюзового 11-го айфона, с ним у него произошла по-настоящему детективная история. Мужчине написала девушка с просьбой починить ее мобильный. Когда они встретились, она рассказала ему, что потеряла свой прежний гаджет, но увидела объявление на Фарпосте о продаже заблокированного Айфона бирюзового цвета. Продавец скинул ей серийный номер, он не совпал с тем, что был у ее мобильного, но она решила, что ее обманывают и попросила Алексея связаться с продавцом.

- Я после работы, в 21.00, позвонил мужчине и сказал, что хочу купить телефон на запчасти. Расспросил есть царапины или нет. Я это делал специально, чтобы продавец не думал, что девушка ему не поверила и прислала парня. Договорился и поехал аж на Русский остров. Приехал на остановку вертодром. Продавец сел в машину. Я взял телефон в руки и сказал ему: «Извини, я тебя обманул, на самом деле меня попросили проверить телефон». Перед этим я включил камеру для записи всего происходящего. Парень немного растерялся. Я проверил телефон, связался с девушкой по видеосвязи и показал, что это не тот айфон, который она ищет. Позже я сфотографировал серийный номер и аккаунт, на который заблокирован телефон, и сказал продавцу, что буду искать хозяина, не могу закрыть на это глаза, - делится Алексей.

Парень рассказал, что купил заблокированный телефон в ломбарде на второй речке за 16 тысяч рублей и думал, что получится разблокировать. Но у него не получилось. Наш герой выкупил сотовый телефон за 10 тысяч и сейчас пытается найти владельца.

- Жаль, что мои коллеги из-за жажды наживы, просто реализуют сомнительные устройства по своему усмотрению. К сожалению, таких большинство. Верю, что своим примером изменю их, - рассказывает мастер.

ВОТ И ВСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Но не все могут ответить на добро добром. Как-то раз в мастерскую принесли телефон, Алексей выкупил его за тысячу рублей. На смартфон пришло сообщение с просьбой вернуть гаджет. Мужчина позвонил по номеру, указанному в смс и рассказал куда подойти. Через полчаса пришли две девушки, он им рассказал, что купил телефон у парня и увидел, что смартфон ищут. Леди сказали, что вернут деньги и ушли с улыбками на лице. Больше Алексей их не видел. После этого случая он был сильно разочарован.

Ну это случай, скорее, единичный. Обычно хозяева с благодарностью возвращают потраченные мужчиной деньги, ведь это гораздо дешевле, чем купить новый телефон.

Мастер также дал рекомендации на тот случай, если вдруг вы потеряете свой сотовый. В первую очередь нужно начать звонить на него. Обязательно написать во всех своих социальных сетях себе короткое сообщение «верните» и номер телефона. Если телефон заблокирован, он все равно показывает всплывающие сообщения, это может помочь. Вспомните, где могли расстаться с телефоном, идите сразу туда на поиски. Опросите людей, которые работают рядом, может у них есть камеры наблюдения. Включите функцию дистанционного отслеживания на телефоне.

Также стоит зайти на сайт объявлений вашего города и поставить уведомление, если появится новое объявление с вашей моделью телефона. Опубликуйте пост о потере телефона в популярных группах инстаграм (осторожно, будет звонить много мошенников). Если телефон украли, сразу идите в полицию. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов на то, что телефон вернется и данные останутся. Некоторые действия надо повторять каждый день. Если телефон нужен, не опускайте руки даже если прошло несколько месяцев.

Недоверчивым клиентам мастер всегда показывает камеры видеозаписи, на которых прекрасно видно кто и когда принес утерянный смартфон в сервис и сколько денег за него получил.

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