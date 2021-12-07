Новогодние спектакли для детей 2021-2022 во Владивостоке: афиша, билеты, расписание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год совсем близко, настала пора создавать праздничное настроение самым юным жителям столицы Приморья. «Комсомолка» подготовила подробную афишу новогодних спектаклей для детей 2021-2022 во Владивостоке. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные культурные представления для детей и их родителей.

Фото: Приморская сцена Мариинского театра.

ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА (Фастовская, 20)

Приморская Мариинка предлагает не только посетить различные балеты и оперы для детей, но и встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой в начале представления. Мероприятия начинаются за полчаса до начала. Что же можно посмотреть и взрослым, и малышам?

Щелкунчик (6+)

Близится Рождество – время чудес. Старый сказочник Дроссельмейер задумал в этот праздник свою самую лучшую и главную в жизни сказку – о добре и зле, зависти и самопожертвовании, любви и дружбе, и о том, как вновь и вновь все возрождается в мире.

Когда посмотреть?

21 декабря 2021 (14:00), 26 декабря 2021 (15:00), 26 декабря 2021 (19:00), 28 декабря 2021 (14:00), 28 декабря 2021 (19:00), 29 декабря 2021 (14:00), 29 декабря 2021 (19:00), 30 декабря 2021 (14:00), 30 декабря 2021 (19:00), 31 декабря 2021 (13:00), 2 января 2022 (14:00), 2 января 2022 (19:00), 3 января 2022 (14:00), 3 января 2022 (19:00), 4 января 2022 (14:00), 4 января 2022 (19:00), 5 января 2022 (14:00), 5 января 2022 (19:00), 6 января 2022 (14:00), 6 января 2022 (19:00).

Спектакль идет 2 часа 10 минут, с одним антрактом.

Сколько стоит билет?

Цена билетов на новогодний балет Щелкунчик в большом зале Приморской сцене начинается от 150 рублей и доходит до 3000 рублей по специальному тарифу. Мест еще достаточно. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра.

Сцены из жизни Николеньки Иртеньева (6+)

Опера, созданная в начале 2000-х годов, посвящена родительской любви, которая способна определить всю дальнейшую судьбу человека. Это драма о несовершенстве жизни и сострадании. В конце произведения показан образ постаревшего Толстого в Ясной Поляне в его самые трагические минуты. По словам самого композитора, это опера-воспоминание о прошлом и будущем, потому что мир, о котором мечтал главный герой Николенька, должен быть именно таким.

Когда посмотреть?

26 декабря 2021 (12:00), 26 декабря 2021 (15:00), 15 января 2022 (12:00), 15 января 2022 (15:00).

Спектакль идет 1 час 10 минут, без антракта.

Сколько стоит билет?

Билеты на оперу в малом зале Приморской сцене можно приобрести, начиная от 200 рублей и до 600 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра.

Маленький принц (6+)

Из-за поломки самолета Пилоту приходится совершить вынужденную посадку в пустыне Сахара. Там он знакомится с Маленьким принцем, который просит нарисовать барашка. Принц рассказывает о прекрасном цветке, растущем на его планете, и переживает, что барашек может его съесть. Пилот рисует намордник и веревку, чтобы цветок был в безопасности.

Когда посмотреть?

11 декабря 2021 (12:00), 11 декабря 2021 (15:00), 30 декабря 2021 (12:00), 30 декабря 2021 (15:00), 4 января 2022 (12:00), 4 января 2022 (15:00), 6 января 2022 (12:00), 6 января 2022 (15:00).

Спектакль идет 1 час, без антракта.

Сколько стоит билет?

Билеты на оперу в малом зале Приморской сцене стоят от 200 рублей до 600 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра.

Кот Мурыч (3+)

У кота Мурыча день рождения. Поздравить именинника приходят его друзья – Тимофей и Василий. Они дарят ему удочку, банку с червями и нож для чистки рыбы. Как заядлый рыболов, Мурыч очень доволен подарками. Он обещает пойти ловить рыбу к Аничкову мосту и раскрывает друзьям свой главный секрет: перед тем как закинуть удочку, нужно обязательно поплевать на червяка.

Когда посмотреть?

18 декабря 2021 (12:00), 18 декабря 2021 (15:00), 3 января 2022 (12:00), 3 января 2022 (15:00), 5 января 2022 (12:00), 5 января 2022 (15:00), 23 января 2022 (12:00), 23 января 2022 (15:00).

Спектакль идет 50 минут, без антракта.

Сколько стоит билет?

Билеты на оперу для самых маленьких в малом зале Приморской сцене стоят от 200 рублей до 600 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра.

Фото: Валентин Труханенко / Приморский краевой драматический театр молодежи.

ТЕАТР МОЛОДЕЖИ (Светланская, 15а)

Здесь юные жители и гости Владивостока тоже встретятся с Дедом Морозом – он будет выходить к маленьким гостям незадолго до начала представлений до 10 января.

Снежная Королева (6+)

«Снежная Королева» – одна из самых новогодних сказок. Зрителей ждет атмосфера сказочной зимы, невероятные декорации и герои, сошедшие со страниц любимой книги. Зимнее волшебство для детей и взрослых.

Когда посмотреть?

18 декабря 2021 (18:30), 19 декабря 2021 (11:00), 19 декабря 2021 (18:30), 5 января 2022 (18:30).

Спектакль идет 2 часа, с антрактом.

Сколько стоит билет?

Билеты на новогоднее представление можно купить от 400 до 700 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра и онлайн.

Музей восковых фигур (6+)

Юных гостей театра приглашают в самое необычное приключение – в ночной музей. Кто знает, что может произойти с восковыми куклами после магического боя часов.

Когда посмотреть?

27 декабря 2021 (15:00), 28 декабря 2021 (15:00), 8 января 2022 (18:30).

Спектакль идет 1 час, без антракта.

Сколько стоит билет?

Билеты на это представление недорогие – всего 400-500 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра и онлайн.

Летучий корабль (6+) – премьера

Однажды Царь решил женить свою дочь Забаву на придворном воеводе Полкане. Но Забаве он оказался не по нраву, и она поставила невыполнимое условие – лишь тот женится на ней, кто сумеет построить Летучий корабль. Влюбленный в Забаву простой парень Иван решает во что бы то ни стало найти способ построить волшебный корабль, на пути он встретит множество героев, которые помогут ему осуществить мечту.

Когда посмотреть?

24 декабря 2021 (11:00, 15:00), 25 декабря 2021 (11:00), 26 декабря 2021 (18:30), 27 декабря 2021 (11:00), 2 января 2022 (11:00, 15:00), 3 января 2022 (11:00), 8 января 2022 (11:00).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Приобрести билеты на премьеру можно от 400 до 700 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра.

Сказка о потерянном времени (6+)

Время убегает, но мы знаем, кому под силу его поймать – нашим детям. Убираем гаджеты, выключаем телевизоры, выходим из дома и попадаем в сказку – «Сказку о потерянном времени.»

Когда посмотреть?

4 января 2022 (11:00, 15:00).

Спектакль идет 1 час.

Сколько стоит билет?

Билеты на спектакль стоят от 350 до 500 рублей.

Бременские музыканты (0+)

Это популярная и всем известная история Трубадура, влюбленного в Принцессу и его верных друзей – Осла, Пса, Кота и Петуха. Ведь только они вместе способные провернуть любое дело и вызволить Принцессу у отца, который не желает отдавать свою дочь замуж за простого музыканта. И только благодаря дружбе, находчивости и, конечно же, песне Бременским музыкантам удается помочь влюбленным обойти все препятствия – и страшных разбойников и королевскую стражу.

Когда посмотреть?

5 января 2022 (11:00), 7 января 2022 (11:00).

Спектакль идет 1 час 20 минут.

Сколько стоит билет?

Стоимость билетов варьируется от 350 до 400 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра и онлайн.

Фото: Приморский краевой драматический театр имени Максима Горького.

ТЕАТР ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО (Свеланская, 49)

В театре Горького за полчаса до начала представления детей будут встречать сказочные герое, после малыши и их родители встретятся с Дедом Морозом – он проведет утренник прямо в зрительском зале.

Снежная королева (0+)

Кай, Герда и их бабушка, радуясь жизни, счастливо и спокойно живут в маленьком европейском городке. Неожиданно они встречаются со Снежной Королевой, которая, увидев Кая, хочет забрать его в свое холодное королевство и сделать своим наследником. Королева целует его, после чего сердце мальчика превращается в кусок льда. Герда и бабушка остаются одни. Наступает весна, и главная героиня решает отправиться на поиски брата.

Когда посмотреть?

24 декабря 2021 (11:00, 14:30), 31 декабря 2021 (11:00), 1 января 2022 (15:00), 2 января 2022 (11:00, 14:30), 3 января 2022 (11:00, 14:30).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на представление стоят от 400 до 1500 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра, а также онлайн.

Волшебная лампа Аладдина (0+)

К востоку от самого известного древнего города Багдада есть небольшая гора Сим-Сим. Ночью, когда взойдет полная луна, юноша по имени Аладдин должен спеть песню о любви к прекрасной царевне и три раза хлопнуть в ладоши. И тогда гора раздвинется, открыв вход в пещеру с несметными богатствами. Но не только золото и драгоценные камни заполняют пещеру. В ее пыльном углу лежит старая потемневшая лампа, в которой долгие столетия живет сказочный Джинн, который только и ждет, когда лампу потрет рука ее владельца, и Джинн с удовольствием выполнит любое желание того, кто догадался не выбросить старую лампу на свалку.

Когда посмотреть?

25 декабря 2021 (11:00, 14:30), 26 декабря 2021 (11:00, 14:30), 5 января 2022 (11:00, 14:30), 9 января 2021 (11:00).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на волшебную сказку стоят от 400 до 1500 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра, а также онлайн.

Золушка (0+)

На сцене оживает всемирно известная история о бедной девушке, живущей только своими постоянными домашними обязанностями, постоянно попрекаемой мачехой и ее дочерьми, с которыми не может справиться даже ее любимый отец. При этом у нее есть мечта – оказаться на балу в королевском дворце и встретить прекрасного принца. Но на бал едут другие, а она остается одна... И вдруг происходит чудо. Добрая фея отправляет ее – красивую и прекрасно одетую – во дворец, где она покорила сердце принца.

Когда посмотреть?

27 декабря 2021 (11:00), 7 января 2022 (11:00, 14:30).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на сказку, пронизанную надеждой, стоят от 400 до 1500 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра, а также онлайн.

Принцесса на горошине (0+)

Единственного наследника маленького королевства заставляют задуматься о женитьбе его родители, которые считают неприличным для принца жить без молодой жены, чтобы заниматься пусть небольшим, но все-таки королевским хозяйством, издавать законы, командовать армией (ее, правда, пока нет, но когда-нибудь же она будет.) – в общем, работать молодым королем. А короля без жены не бывает. Так принято. Принц же не очень хочет с кем-то знакомиться… Ему более интересно сидеть на берегу озера с удочкой и говорить с любимым Псом. Но все-таки он вынужден согласиться с необходимостью поменять свою холостую жизнь и пытается встречаться с некоторыми молодыми особами королевской крови, специально приезжающими для встречи с ним. Ни к чему хорошему это не приводит. И тут… темной дождливой ночью в ворота дворца постучала юная красавица и попросила приюта.

Когда посмотреть?

28 декабря 2021 (11:00), 6 января 2022 (11:00, 14:30).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят от 400 до 1500 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра, а также онлайн.

Аленький цветочек (0+)

«Аленький цветочек» – красивая сказка о любви. Она учит тому, что ради близких людей порой приходится идти на жертвы, а за чудовищной внешностью может скрываться большое любящее сердце. Только добрые, честные и отзывчивые люди достойны самой высокой награды.

Когда посмотреть?

29 декабря 2021 (11:00), 8 января 2022 (11:00, 14:30).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят от 400 до 1500 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра, а также онлайн.

Белоснежка и семь гномов (0+)

Кто такие гномы? Это сказочные герои, очень добрые, трудолюбивые, честные, всегда готовые прийти на помощь. А их помощь так нужна молодой, красивой Белоснежке, которая очень любит Принца, жизнь которого находится во власти злой Королевы, мачехи нашей героини. Властная злюка никак не может смириться с тем, что волшебное зеркало говорит, что Белоснежка милее и краше. Королева не хочет даже и думать, что скоро ее власть закончится, и она решает навсегда усыпить бедную девушку.

Когда посмотреть?

30 декабря 2021 (11:00), 4 января 2022 (11:00, 14:30).

Спектакль идет 1 час 30 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на спектакль стоят от 400 до 1500 рублей. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в кассе театра, а также онлайн.

Фото: Приморский краевой театр кукол.

ТЕАТР КУКОЛ (Петра Великого, 1)

Самые маленькие зрители театра кукол смогут отправиться в новогоднее путешествие с тигренком Владиком. В основном зале детишек ждет встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой, а еще с малышами поиграют различные сказочные герои.

Умка (3+)

Познание окружающего мира маленьким полярным медвежонком, его дружба с детьми, столкновение с безжалостным миром потребления и насилия, потеря и обретение матери-медведицы – вот основные события музыкального спектакля, происходящего в разноцветных лучах северного сияния, под мерцанием звезд и таинственный рокот шаманского бубна.

Когда посмотреть?

25 декабря 2021 (12:00), 4-5 января 2022 (12:00).

Спектакль идет 50 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят 500 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, а также онлайн.

Рождественский Вертеп (0+)

«Рожденственский Вертеп» – это традиционное кукольное представление о рождении младенца Христа и злом царе Ироде.

Когда посмотреть?

25-26 декабря 2021 (14:00), 2-9 января 2022 (14:00).

Спектакль идет 40 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят 500 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, а также онлайн.

Солнышко и снежные человечки (3+)

Однажды ночью настал такой мороз, что замерзли ветер и дым в печной трубе, а во дворе ожили снеговички – до того им сделалось холодно, что захотелось размяться. Они радовались жизни, пока не узнали, что вот беда – оказывается, им суждено растаять, когда придет Солнышко. Что же делать? Нужно найти его и попросить не приходить. Вот об этом и расскажет спектакль, как снеговички шли искать Солнышко и нашли друзей в лесу среди зверей и помогали им выжить в суровую зиму.

Когда посмотреть?

26 декабря 2021 (12:00), 6-7января 2022 (12:00).

Спектакль идет 45 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят 500 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, а также онлайн.

По щучьему велению (3+)

Лукавство и мудрость старой сказки в том, что зрители, наблюдая за чудесными приключениями ее героев, понимают, что такие важные в жизни вещи, как дружба и любовь не появляются «по щучьему велению» и человек сам отвечает за свою судьбу и свое счастье.

Когда посмотреть?

2-3 января 2022 (12:00).

Спектакль идет 50 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят 500 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, а также онлайн.

Золушка (6+) – премьера

Эта сказка родилась много веков назад, и с тех пор все живет да живет. Главным чудом остается золотое сердце Золушки, покорившей своей добротой и искренностью все сказочное королевство.

Когда посмотреть?

8-9 января 2022 (12:00).

Спектакль идет 50 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят от 400 до 500 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, а также онлайн.

Фото: Театр ТОФ.

ТЕАТР ТОФ (Светланская, 48)

Драматический театр Тихоокеанского флота предлагает своим юным гостям встретить с праздничной сказкой.

Новый год у Деда Мороза (3+)

Дед Мороз и Снегурочка устраивают в своем дворце долгожданный Новогодний бал для настоящих друзей, они рассылают приглашения на праздник во все концы света. Одно из них перехватывает главная властительница ледового царства холодная и злая Снежная Королева.

Узнав о приближающемся сказочном торжестве, северная колдунья не хочет нарушать шутками и смехом свой вечный ледяной покой. Она всеми силами старается помешать веселью и с коварной миссией отправляет во дворец своих недобрых соратников, чтобы любыми средствами помешать веселью у красавицы-елки.

Но добрый Дед Мороз со своей милой внучкой Снегурочкой не позволят испортить праздник. Они вместе со сказочными героями не только спасут Новогодний бал, но и сами, к радости ребятишек, в нем поучаствуют.

Когда посмотреть?

25 декабря 2021 (11:00, 14:00), 26 декабря 2021 (11:00), 28 декабря 2021 (14:00), 29 декабря 2021 (14:00), 4 января 2022 (11:00, 14:00), 5 января 2022 (11:00, 14:00), 6 января 2022 (11:00, 14:00), 8 января 2022 (14:00), 9 января 2022 (14:00).

Спектакль идет 50 минут.

Сколько стоит билет?

Билеты на постановку стоят от 250 до 350 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, а также онлайн.

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