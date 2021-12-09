«Корякское море»: уникальные дальневосточные биодобавки помогут справиться с постковидным синдромом

Биологически активные добавки (не являются лекарственным средством) призваны помочь в восстановлении организма после COVID-19. Фото: предоставлено «Корякморепродукт ДВ».

Коронавирус изменил нашу жизнь, но рано или поздно пандемия должна закончиться. Вирусологи и эпидемиологи России и мира считают, что заболеваемость пойдет на спад к середине 2022 г. при условии вакцинации большинства населения и выработки коллективного иммунитета. К сожалению, пока уровень заболеваемости остается достаточно высоким. А всем перенесшим коронавирус пациентам требуется реабилитация. Считается, что организм должен восстановиться через 2-3 месяца. К сожалению, так происходит не всегда, а если были какие-то хронические заболевания, то процесс восстановления может затянуться. Но его можно ускорить с помощью натуральных биологически активных добавок на основе рыбного жира из дикого камчатского лосося торговой марки «Корякское море», выпускаемых ООО «Корякморепродукт ДВ».

Лососевая путина-2021. Фото: предоставлено «Корякморепродукт ДВ».

Одним из факторов реабилитации после коронавируса является правильное полноценное питание. Дополнительные комплексы витаминов и биологически активных добавок тоже улучшают общее состояние организма. Именно поэтому многие компании сейчас заняты разработкой препаратов, помогающих в восстановлении организма после перенесенного Covid-19.

Среди них - ООО «Корякморепродукт ДВ», которое успешно ведет свою деятельность на Дальнем Востоке. С сентября 2021 года компания выпускает продукцию из жира лосося камчатского в виде БАДов и пищевых добавок под новой торговой маркой Koryak Sea («Корякское Море»), которая была представлена на третьей международной специализированной выставке биологически активных добавок и здорового питания БАД-EXPO в Москве в ноябре этого года.

Торговая марка Koryak Sea («Корякское море») ООО «Корякморепродукт ДВ» объединяет биологически активные и пищевые добавки «Омега-3» производимые на высокотехнологичном оборудовании производства Южной Кореи – CUBE DCM. Технологический процесс организован таким образом, что сырье не взаимодействует с внешней средой на протяжении всего цикла производства, а готовая капсула не имеет шва - эта технология позволяет производить «Омега-3» без химических добавок. Для обеспечения высокого качества продукта к разработке рецептуры и технологического процесса привлечены ученые Института биологии моря ДВО РАН, ныне - Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Рыбный жир производится на Камчатке. Фото: предоставлено «Корякморепродукт ДВ».

Совсем недавно компания ООО «Корякморепродукт ДВ» выпустила БАД «Омега-3 + Астаксантин» и пищевую добавку «Омега-3 + Астаксантин. Усиленная формула». Новыми, в том числе зарубежными, исследованиями выявлено, что потребление природного антиоксиданта астаксантина снижает последствия «цитокинового шторма» (агрессивная реакция иммунной системы на инфекцию), характерного при заболевании Covid-19.

Продукция под новой торговой маркой Koryak Sea была представлена на выставке в Москве. (БАД не является лекарственным средством). Фото: предоставлено производителем.

Астаксантин – это антиоксидант, который очень важен для нашего здоровья и долголетия. Он замедляет процессы старения клеток, что способствует омоложению организма; нейтрализует вредное воздействие на организм свободных радикалов; повышает защитные функции организма и в частности красных кровяных телец, которые «доставляют» кислород к сердцу и другим органам; улучшает работу эндокринной системы, выносливость мышц и увеличивает их силу; улучшает зрение, функциональность желудка; препятствует образованию тромбов и улучшает кровообращение; обладает противовоспалительными свойствами.

Астаксантин играет важную биологическую роль во всех обменных процессах. Активно участвует в регенерации клеток и препятствует их преждевременному старению. Повышает уровень энергии в организме, снимает болевые синдромы и воспалительные процессы, благоприятно воздействует на суставы и сухожилия. Он был впервые выделен в 1938 году из мяса омаров. Впоследствии был также обнаружен в тканях различных рыб, креветок, птиц и растений. Красный цвет мяса лососевых рыб вызван именно наличием в нем астаксантина. Исследование, проведенное Министерством по контролю над пищей и лекарствами США, показало, что в среднем в одной рыбе содержится порядка нескольких миллиграммов астаксантина на 1 кг мяса.

В ходе испытаний «Омега -3 + Астаксантин. Усиленная формула» ООО «Корякморепродукт ДВ» на площадках институтов Российской академии наук уже получены подтверждения положительного воздействия препарата на восстановление организма пациентов, перенесших коронавирус, в том числе восстановление нарушенных репродуктивных функций мужчин, а также улучшения общего самочувствия пациентов после Covid-19. Это подтверждает, что применение «Омега -3 + Астаксантин. Усиленная формула» в качестве дополнительной эффективной терапии позволяет справляться с последствиями коронавируса. На данный момент исследования БАДа «Омега-3 + Астаксантин. Усиленная формула» торговой марки Koryak Sea («Корякское море») в части восстановления человеческого иммунитета после перенесенного коронавируса продолжаются.

При производстве биологически активных и пищевых добавок Koryak Sea («Корякское Море») ООО «Корякморепродукт ДВ» используется камчатский рыбный жир высокого качества компании «Корякморепродукт», которая уже четверть века успешно ведет свою деятельность и представляет продукцию из дикого камчатского лосося.

Рыбный жир ценится, прежде всего, за высокое содержание Омега-3 - полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в нормализации уровня холестерина в организме человека. Во всем мире Омега-3 известна в качестве эффективного средства для оздоровления и профилактики целого ряда заболеваний, в числе которых болезни сердца, аритмия, повышенное давление, онкология, диабет, атеросклероз, артрит, радикулит, остеохондроз и даже болезнь Альцгеймера. Омега-3 обеспечивают правильный рост и развитие тканей мозга, стимулируют интеллектуальное развитие и поддерживают зрение, влияют на выработку серотонина – «гормона радости», поэтому могут быть средством профилактики депрессии и синдрома дефицита внимания.

Производство рыбного жира ООО «Корякморепродукт» осуществляется на перерабатывающей базе «Хайлюля», которая расположена на Восточном побережье Камчатки в проливе Литке Берингова моря. Данный район промысла сертифицирован по стандартам MSC.

Рыбодобывающие суда и береговой завод ООО «Корякморепродукт» имеют регистрацию в системе Цербер на разные страны, включая США, Европу, Таиланд, Вьетнам, Япония, КНР, Южную Корею, а также страны ЕАЭС, что подтверждено соответствующими номерами.

Все суда компании зарегистрированы, вылов ведется в соответствии с законом. Фото: предоставлено «Корякморепродукт ДВ».

Производственный процесс изготовления рыбного жира организован непосредственно в месте вылова на высокопроизводительном оборудовании фирмы Alfa Laval. ООО «Корякморепродукт ДВ» использует для производства БАДов Koryak Sea («Корякское Море») экологически чистое сырье из уловов дикорастущего камчатского лосося, выросшего в природных условиях, а не выращенного на искусственных кормах, с добавлением гормонов, усилителей роста и других подобных веществ.

ООО «Корякморепродукт ДВ» не оставил без своего внимания и здоровье наших детей. Большим спросом пользуется биологически активная добавка «О!МЕГА (Oмега–3). ДЕТСКАЯ», ведь — это гарантия высочайшего качества, безопасности и здоровья детей!

«О!МЕГА (Oмега–3). ДЕТСКАЯ» пользуется большим спросом. (БАД не является лекарственным средством). Фото: предоставлено «Корякморепродукт ДВ».

Большинство детей испытывают дефицит ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты) Омега-3. Основным источником Омега-3 является рыба жирных сортов (например, лосось и форель), морепродукты, семечки (льна, тыквы), орехи (грецкие), а также авокадо, соевые бобы, спаржа, шпинат, семена чиа, белая фасоль и другие растительные продукты.

Все эти продукты крайне редко входят в рацион ребенка в нужном количестве. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты очень быстро окисляются, соответственно, в готовом блюде их может быть совсем немного (даже щадящая термическая обработка оставляет лишь 30–35% от изначального уровня ПНЖК).

Технология, используемая компания ООО «Корякморепродукт ДВ», позволяет производить «О!МЕГА (Oмега–3).ДЕТСКАЯ» без химических добавок, которые часто используют для стабилизации окисления и нормализации вкуса рыбного жира.

«О!МЕГА» обеспечивают профилактику воспалительных изменений слизистых, что способствует сохранению здоровья зубов, а также поддерживают нормальное состояние кожи и волос. Для часто болеющих детей прием «О!МЕГА» может существенно улучшить ситуацию, поскольку в небольших дозах Омега-3 стимулируют иммунный ответ. Плюс к этому «О!МЕГА (Oмега–3). ДЕТСКАЯ» обладает выраженным противовоспалительным действием.

«Корякское море»

Справка:

Сегодня компания ООО «Корякморепродукт ДВ» снабжает высококачественными БАДами и пищевыми добавками Koryak Sea («Корякское Море») не только Дальний Восток, но и центральную часть России. Философия компании — создавать качественную продукцию по цене, доступной для каждого, а миссия компании это – оздоровление нации.

«ООО «Корякморепродукт ДВ» под торговой маркой KoryakSea («Корякское море») выпускает четыре вида БАДов: «Омега-3 взрослый», «О!Мега (Омега-3) Детский», «Омега-3 + Астаксантин», «Омега3 + Эссенциальные каротиноиды», а так же пищевые добавки «Омега-3 + Астаксантин. Усиленная формула» и «О!Мега Омега-3 + Эссенциальные каротиноиды. Детская». Все они одобрены Институтом питания Российской академии наук.