Четвероногий детектив: собака во Владивостоке помогла раскрыть преступление

Немецкая овчарка Багира успешно раскрыла преступление. Фото: предоставлено «КП-Владивосток» Анной.

Во Владивостоке в Первореченский отдел полиции поступил тревожный звонок. Консьерж многоквартирного дома на Некрасовской улице сообщил о человеке, на теле и одежде которого была кровь. Мужчина в шоке выбежал из дома и потерял сознание на ближайшей автозаправке, ему вызвали скорую помощь. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Раскрыть детали происшествия помогла немецкая овчарка Багира, которая прибыла к дому вместе с инспектором-кинологом старшим сержантом полиции Анной Шуваловой и следственно-оперативной группой. «Комсомолка» узнала, как происходило раскрытие преступления, и расспросила о четвероногой героине.

Как рассказала Анна, в отдел полиции поступила информация о человеке в крови, который вошел в лифт на седьмом этаже. Из какой квартиры он вышел – неизвестно.

- Жалобы от соседей мы не получали, а на этаже не было следов крови. Собака обнюхала вход в лифт и саму кабину, после чего ее отпустили в холл. Овчарка безошибочно указала на нужную квартиру – села перед дверью. Мы постучались в квартиру, нам окрылили, и Багира нашла оружие преступления – нож, - поделилась кинолог.

Это не первое преступление, раскрытое овчаркой. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В пресс-службе УМВД сообщили, что в квартире находились трое мужчин, которые прибыли во Владивосток на заработки. Вечером они пили алкоголь, но потом «посиделка» превратилась в поножовщину. Между товарищами возник конфликт, и один из мужчин несколько раз ударил своего знакомого ножом.

Полиция доставила в отдел 35-летнего мужчину, где тот признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда с применением оружия. Сейчас мужчина находится под стражей и может лишиться свободы на срок до десяти лет. Его раненный товарищ, по словам пресс-службы, сейчас лечится в больнице.

Четвероногая героиня за помощь полиции получила в награду свое любимое лакомство. Больше всего она любит сушеные говяжьи легкие, как сообщила кинолог.

Анна также подробнее рассказала о самой Багире. Родилась собака в центре кинологической службы Приморья в 2016 году и еще будучи щенком стала сотрудником полиции. Как объяснили корреспонденту «КП-Владивосток», универсальных собак не бывает, они натренированы на поиск конкретных вещей: одни ищут наркотики, другие взрывчатку, третьи людей. Багира занимается именно поиском человека и для этого проходит определенные тренировки.

Багира работает в полиции с самого рождения. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

- В обучение нашей красавицы входит отработка учебных следов, выборка вещей и выборка человека. Ассистент проходит по улице между домами и машинами, то есть прокладывает свой след. Мы знаем только отправную точку. Собака нюхает территорию, нападает на след и ищет ассистента, который ждет ее с тарелкой вкусняшек, - поделилась кинолог.

Овчарка уже раскрывала несколько преступлений: одно убийство и несколько грабежей, но с другим специалистом. С Анной она работает всего полтора месяца и досталась женщине от кинолога, который ушел в профиль по поиску наркотиков.

- У прошлого сотрудника проблем с дрессировкой никогда не возникало. Когда я получила Багиру в качестве своего напарника по службе, мы очень быстро нашли контакт и хорошо сотрудничаем. Она очень дружелюбная и ласковая, прям девочка-девочка, - отметила старший сержант.

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