Федеральный застройщик пустит под топор лесной массив, разделяющий Снеговую Падь и ЖК «Изумрудный» во Владивостоке

Часть леса между микрорайонами может пойти под сруб. Фото: Милана СОКОЛ

Новый жилой микрорайон собирается построить во Владивостоке крупный федеральный застройщик – группа компаний «ПИК». Дочка строительного гиганта - компания «ИнГрадДв» - уже подала в городскую администрацию документы на планировку и межевание территории крупного лесного массива, разделяющего микрорайон Снеговая Падь и жилой комплекс «Изумрудный». Местные жители, естественно, выступают против грандиозной стройки и просят губернатора Приморья оставить им кусочек леса для отдыха и прогулок.

Оставьте нам лес!

Первые признаки грядущей масштабной застройки лесного массива между домами на улице Майора Филиппова и Адмирала Горшкова,53, жильцы заметили еще в начале осени, когда большинство деревьев на участке оказались помечены желтыми и синими «порубочными» ленточками.

О возможной застройке горожане начали догадываться давно. Фото: предоставлено местными жителями.

После по домовым и районным группам в вацапе начала гулять картинка с визуализацией проекта грядущей застройки, полностью совпадающей по очертаниям с лесным участком.

Кадр с возможным планом застройки попал в сеть.

Опасения о возможной застройке массива скоро подтвердились - в конце октября на сайте администрации Владивостока вышло постановление о подготовке документации по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории участка 25:28:000000:65290 в районе дома № 14 по ул. Майора Филиппова (ЖК «Изумрудный). Согласно постановлению, территорию в 23,1 гектара планируется распланировать под размещение объектов капитального строительства общественного и социального назначения. В превью к постановлению отмечается, что работа проводится в связи с обращением компании «ИнГрадДв». Она связана с группой компаний «ПИК» - крупным федеральным застройщиком, уже реализующим во Владивостоке проект нового жилого комплекса в районе Патрокла.

Перспектива лишиться оставшегося кусочка леса рядом с домом, где можно гулять и наслаждаться природой, людей совсем не обрадовала. В стремлении защитить участок от застройки горожане разместили в интернете петицию, адрессованную губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

В петиции жители микрорайона просят сохранить лес как место для отдыха, где можно прогуляться с семьей и подышать свежим воздухом, а также обустроить здесь небольшой парк. Они указывают, что подобных мест крайне мало не только в их микрорайонах, но и во всем районе Второй речки. «Мы жители Снеговой Пади и ЖК «Изумрудный» считаем, что на данном участке необходимо обустроить лесопарк с дорожками, местами отдыха, освещением. Мы готовы, в меру своих возможностей, так же присоединится к обустройству такого парка, в том числе с использованием механизмов инициативного бюджетирования», - пишут жители в петиции губернатору.

Сохранение массива и обустройство в нем парка позволит всем жителям Второй речки пользоваться им для отдыха и прогулок. Дополнительным преимуществом выбора в пользу обустройства в этом месте парка является его расположение - участок расположен на возвышенности, что делает его привлекательным с точки зрения вида на всю долину реки, считают авторы петиции.

Жильцов беспокоит не только экологическая составляющая, но и инфраструктурная.

- Из-за бесконечной вырубки и стройки стало очень пыльно, ветра стали сильнее. Загруженность дорог скоро будет невыносимой. Проекты застройщиков не соответствуют действительности. В каждом проекте были школы, сады, зоны для отдыха, стадион и даже крытый бассейн (ЖК «Изумрудный» и ЖК «Снеговая Падь Комплекс Д»). Но кроме жилых домов и крохотных придомовых территорий нет ничего. И теперь на небольшом участке оставшегося леса между двумя районами, хотят построить 20 домов, без какой-либо инфраструктуры!!! И расстояние между домами крошечное. Такие условия не для комфортной жизни. Считаю, что нужно запретить вообще какие-либо строительства новых домов в данном районе, пока не будут выполнены все постройки муниципальных объектов (школ, садов, поликлиник) для комфортного проживания семей в уже сданных домах! – отмечает жительница района Алина Кондратенко.

В мэрии не слышали, в крае поддерживают

Как уверяют обеспокоенные горожане, в городском управлении градостроительства мэрии Владивостока от предстоящей стройки открестились, сообщив, что на данный момент разрешение на строительство на данном участке не выдавалось, документация по планировке территории не утверждалась, информацией о планируемом строительстве многоквартирных жилых домов ведомство не располагает.

Между тем, о планах ГК «ПИК» построить крупный жилой комплекс в Снеговой Пади ранее сообщалось на сайте краевого правительства. Речь в пресс-релизе шла об инфраструктурном бюджетном кредите на 9,4 миллиарда рублей, который регион получил от федерального центра на строительство инфраструктуры для проектов комплексной жилой застройки.

По информации краевого правительства, с помощью этих средств планировалось обеспечить инфраструктурой микрорайон «Радужный» в Уссурийске, жилой комплекс «Солнечная долина» в поселке Трудовое и … проекты ГК «ПИК» на улице Борисенко, 48 и в микрорайоне «Снеговая Падь».

В самой группе компаний «ПИК» планы застроить участок подтвердили, указав, что в указанном месте «появится жилой микрорайон с развитой инфраструктурой и продуманным благоустройством».

Часть деревьев уже пометили. Фото: Милана СОКОЛ

– Данный жилой микрорайон является приоритетным инвестиционным проектом Приморского края, поэтому ПИК ведет активную работу с правительством региона в рамках его реализации. Проект полностью соответствует требованиям действующих документов территориального планирования – Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки Владивостокского городского округа Приморского края», – сообщили корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» представители компании «ПИК».

Вместе с тем в компании не стали уточнять количество и этажность жилых домов, которые планируется возвести, отметив лишь, что «площадь застройки будет вдвое меньше положенных нормативов».

Комментируя претензии жильцов соседних микрорайонов о лишении их места отдыха, представители группы компаний указали, что «лесной массив на данный момент непригоден для прогулок и отдыха», а также заверили, что помимо строительства жилья проект предусматривает создание общественных пространств и уникальной игровой зоны.

– В пешей доступности расположится социальная инфраструктура – школа на 1500 учеников, два детских сада на 550 и 240 малышей. Также поблизости будут самые необходимые сервисы: магазины, аптеки, химчистки и так далее. Оставить автомобиль жители смогут на паркингах: в стилобатах домов или в специально отведенных для этого зонах, – отметили в ГК «ПИК».

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием ситуации.

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