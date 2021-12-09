В школах Владивостока с начала года прошло уже больше тысячи профилактических мероприятий

На таких занятиях школьники понимают, что важно слушать друг друга и не бояться работать в команде. Фото: Диана Лащенко.

Представляете, заходите вы в школу, в обычный класс, а там вместо лекции или сложной контрольной школьники ходят с закрытыми глазами или носят друг друга на руках. И нет, это не перемена, и учитель никуда не выходил. Это тоже урок, но посвящен он командообразованию, а проводит его специалист городского Молодежного ресурсного центра. Какие еще необычные уроки бывают, как позвать такого «учителя» в свою школу и откуда берутся специалисты по работе с подростками, рассказал директор центра Андрей Волков.

Сегодня в МКУ «Молодежный ресурсный центр» разработано уже более 10 профилактических программ: от профилактики потребления психоактивных веществ «Жизнь без дурмана» до программы повышения правовой грамотности «Азбука права». Работают специалисты по профилактике в школах и колледжах города уже порядка девяти лет, и даже за это короткое время приморские подростки довольно сильно менялись, можно сказать, на глазах. Менялись запросы, появлялись новые вызовы и угрозы детской преступности, но специалисты центра умеют максимально быстро перестраивать свою работу.

Так, в этом году запустили в работу тренинги по профилактике буллинга в ученическом коллективе. Эта программа называется «Я тебе доверяю». Запустили программу по предупреждению конфликтов, в рамках которой ребят учат пониманию, сосуществованию в ученическом коллективе, называется она «В контакте». Как правило, подобные занятия проходят в максимально доверительной атмосфере в рамках одного класса.

- Мы не приветствуем общих сборов школьников или студентов, чтобы нам собирали актовые залы по 100 человек. Такое занятие будет совсем не эффективным. Работа в рамках наших тренингов - она в какой-то степени индивидуальная. Стараемся работать с одной небольшой аудиторией, это один класс или одна группа в колледже, 20-25 человек. Потому что задача специалиста - получить обратную связь от каждого, услышать каждого ребенка, который принимает участие в тренинге, - рассказывает Андрей Волков.

Как правило, в начале учебного года очень популярен цикл тренингов на сплочение и командообразование. Особенно для первокурсников в колледжах или для тех ребят, которые переходят из начальной школы в среднее звено, когда классы переформатируются и приходят новые люди. Еще одна популярная программа - профилактика проявлений экстремизма, различной нетерпимости, в том числе и по национальным признакам. Она называется «Мир у моря».

- Школы знают обо всех наших программах наперечет и наизусть, потому что мы работаем без малого девять лет (МРЦ начал свою деятельность 11 января 2013 года). Мы приходим в школы, колледжи, чтобы предупредить, предостеречь ребят от непоправимых ошибок. Кроме того, наши специалисты получают оперативную информацию от комиссии по делам несовершеннолетних, от подразделений полиции. Профилактическая работа, в том числе по недопущению какого-либо ЧП, - это движение с двух сторон. Школы и колледжи знают, что мы есть. Если у них есть потребность в нашей работе - они к нам обращаются. И как показала практика нашей работы - специалисты МРЦ востребованы. Сегодня нет ни одного образовательного учреждения города, где бы о нас не знали.

Тренер Алексей Ожередов помогает школьникам создать более дружескую атмосферу в коллективе. Фото: Диана Лащенко.

Под ЧП могут пониматься самые разные ситуации. Психологи знают, что конфликты в ученических коллективах, с одноклассниками, учителями иногда ведут к непоправимым последствиям. Чтобы постараться их избежать, существует программа профилактики асоциального поведения «Жизнестойкость».

- Мы не приходим на наши занятия, цитируя статьи УК, бесконечно рассказывая, чем подросткам грозит тот или иной проступок. Нет, мы разговариваем с ребятами доверительно, рассказываем истории их же ровесников, когда необдуманные поступки портили жизнь не только им самим, но и их близким людям, окружающим. Потому делаем упор на жизненных ценностях, приоритетах. Главное, чтобы ребята не воспринимали нас как людей, задача которых - напугать. Ведь тогда двухстороннего движения не будет уже, диалога не получится.

Кстати, часто к профилактическим занятиям МРЦ привлекаются люди в погонах. Цель таких совместных мероприятий - также попытаться максимально оградить ребят от опрометчивых поступков. Но не только сотрудники правоохранительных органов присоединяются к специалистам молодёжного центра. Например, дважды в год в городе проводится социально-просветительская акция «Инфопалатка», она направлена на профилактику распространения ВИЧ. Тут помогают волонтеры-медики и специалисты краевого СПИД-центра. Они информируют, развенчивают мифы, потому что не всегда то, что дети видят в интернете, является правдой. Ну и не коронавирусом единым, как говорится.

Профилактикой в молодежной среде занимается «боевой отряд» из семи сотрудников профильного отдела, каждый закреплен за конкретным районом города, в ведении одного специалиста - порядка 15-20 школ и колледжей. Среди них есть и психологи, и специалисты по социальной работе, есть педагоги и специалисты с дипломом «Организация работы с молодежью». Приходят в ряды МРЦ, как говорится, разными путями. Но в любом случае это те специалисты, кто имеет опыт работы с детьми - в школе, в молодежном центре вуза, в реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в дополнительном образовании. При этом специалисты центра постоянно занимаются повышением квалификации.

- В этом году мы уже четырежды обучали сотрудников на различных курсах. Они осваивали новые методики по профилактике употребления психоактивных веществ, терроризма и экстремизма, изучали новые формы и методы выявления и предупреждения различных девиаций. На основе полученных новых знаний корректируем наши действующие программы.

Так, в центре разработали и ввели программу «Как не попасть в сети», в рамках которой учат ребят безопасному поведению в интернете. И это не только о том, как не попасться на удочку мошенников. Но и о том, как не позволить себя заманить в группы, угрожающие жизни и здоровью детей.

Работают специалисты МРЦ, как правило, со средним и старшим звеном учащихся школ. Но есть занятия и для маленьких. В основном летом - в пришкольных лагерях. Это и профилактика, и квесты с играми. Например, по ПДД или навыкам безопасного отдыха.

Ведущему тренинга важно получить обратную связь от каждого участника. Фото: Диана Лащенко.

С января до конца ноября этого года сотрудники Молодежного ресурсного центра провели больше тысячи профилактических мероприятий, и в них было задействовано без малого 40 тысяч участников.

- В прошлом году, несмотря на пандемию, охватили порядка 25 тысяч школьников. Но параллельно проводили вебинары, и там был охват 51 тысяча человек. В этом году вебинары проводили только летом, охватили порядка 15 тысяч участников. Это были и тренинги для волонтеров, и различная профилактика. Было и актуальное, на тему «Коронавирус - жизнь до и после». И такие запросы бывают к нашему центру, - подытожил Андрей Волков.

Отметим, что все занятия в школах и колледжах Владивостока Молодежный ресурсный центр проводит бесплатно. Оставить заявку преподаватели могут по телефону 222-22-48 либо на странице учреждения в Instagram - @mrc_vladivostok.

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