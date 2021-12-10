Страдают дорогие авто солидных людей: серия поджогов дорогих авто прокатилась по Приморью, ущерб около 20 миллионов рублей

Дорогой джип выгорел полностью. Фото: Марк КАПУСТИН

Целую серию автоподжогов, в результате которых сгорело около десятка машин, расследуют полицейские в Приморье. Среди пострадавших от действий неизвестных поджигателей крупные бизнесмены и частные предприниматели. Общий ущерб оценивается около 20 миллионов рублей.

По информации «Комсомольской правды-Владивосток», в ночное время на Пологой, 21, вспыхнул Land Cruiser 200, который выгорел полностью. По словам владельца элитного внедорожника, работающего в руководстве крупного лесоперерабатывающего комплекса, машину он припарковал вечером во дворе дома и лег спать. Мужчина проснулся глубокой ночью от звуков пожарных сирен, когда огнеборцы уже тушили пылающий «крузак». В результате поджога машина восстановлению не подлежит, а ущерб составил 6 миллионов рублей.

Сам пострадавший автовладелец сообщил полицейским, что связывает поджог со своей профессиональной деятельностью или личным конфликтом со знакомым, произошедшим на почве имущественного спора. Установлением причины случившегося сейчас занимаются следователи.

Еще одно возгорание произошло в темное время суток на Океанском проспекте,109, где в результате поджога от огня пострадали три автомобиля. Неизвестный преступник сначала подпалил кроссовер Toyota Highlander за полтора миллиона рублей, пламя от которого перекинулось на стоящие рядом микроавтобус Toyota Hiace и внедорожник Hilux Surf. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами наблюдения, записи с которых изучают оперативники.

Двойной пожар случился и во дворе дома на проспекте Красного Знамени, 38. Там ночью преступник облил бензином и поджег Toyota Chaser, владелец которого работает в крупной компании по продаже и обслуживанию автомобилей. В результате пожара также загорелся припаркованный рядом Probox, владелец которого не успел отогнать машину.

В Уссурийске также ночью пожарную охрану вызвала жительница дома на Пролетарской, 181, где во дворе неизвестный поджег ее лексус RX 450H за 3 миллиона рублей. Пострадавшая, работающая в одной из управляющих компаний, пояснила, что камеры зафиксировали мужчину в камуфляжном костюме с медицинской маской на лице, который после поджога убежал.

О возгорании своего внедорожника в полицию и пожарным по телефону сообщил и житель поселка Новонежино Шкотовского района Приморья. По словам мужчины, в ночное время на улице Авиаторов двое неизвестных подожгли его джип Land Cruiser Prado, который выгорел полностью. В результате ущерб от пожара составил почти 4 миллиона рублей.

По всем фактам умышленных поджогов автомобилей были возбуждены уголовные дела по ст. 167 ч. 2 УК РФ. Подозреваемым в преступлениях грозит крупный штраф, возмещение ущерба потерпевшим и до пяти лет лишения свободы.