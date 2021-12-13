Первое фаер-шоу Золотого: 10 лет назад во Владивостоке загорелся строящийся к саммиту АТЭС мост через Золотой Рог

Огненное зарево было видно со многих районов города Фото: "КП" Архив

Ровно 10 лет, вечером 12 декабря 2011 года, на строящемся к саммиту АТЭС мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке вспыхнул крупный пожар – огонь быстро охватил полтысячи квадратов деревянной опалубки одной из опор сооружения. «КП-Владивосток» вспоминает хронологию событий ЧП.

Морозным декабрьским вечером 12 декабря 2011 года Владивосток быстро облетела новость – горит строящийся мост через бухту Золотой Рог – одна из главных саммитовских строек и вожделенная вековая мечта горожан. Масштаб возгорания был таким, что зарево от расползающегося по мостовой опоре огня было хорошо заметно с самых разных точек города.

Пожар стал настоящим шоу для многочисленных зрителей Фото: "КП" Архив

Сигнал о возгорании до пожарных долетел мгновенно – помимо сразу сообщивших о ЧП строителей, в Единую дежурную диспетчерскую службу посыпались многочисленные звонки от заметивших полыхающий мост горожан.

По официальной сводке первый сигнал о возгорании мостовой опоры со стороны Чуркина поступил в 20.09 и уже через 9 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. К этому времени уже вовсю полыхала деревянная опалубка бетонного пролета на 12-й опоре моста. Огонь быстро охватил деревянную конструкцию высотой более 65 метров на площади 500 квадратных метров. На тушение возгорания были брошены все силы пожарных города – в пиковый момент над ликвидацией возгорания трудились 19 пожарных расчетов.

Тушение осложнялось тем, что горевшая опалубка располагалась на довольно приличной высоте, а подобраться к опоре можно было только снизу. Пожарным пришлось направлять шланги высоко вверх, однако до большей части полыхавшей конструкции вода из рукавов не долетала.

Было страшно и красиво одновременно Фото: "КП" Архив

Огонь удалось локализовать только в 02.41 по местному времени, когда большая часть конструкции уже полностью сгорела и обрушилась вниз. Полностью тушение было завершено только утром следующего дня. Всего на ликвидацию возгорания потратили более 13 часов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Полыхающее саммитовское строение привлекло внимание многих горожан. Все видовые города были переполнены зеваками, которые наблюдали за происходящим и снимали огненное действо на мобильные телефоны. На видовой площадке в районе фуникулера автомобилисты бросали машины, паркуясь в два ряда.

Не меньший интерес пожар вызвал у профессиональных фотографов – в течение последующих недель мало кто из них не поделился своими кадрами исторического пожара.

Со стороны Чуркина, где и бушевал пожар, ажиотаж был не меньше. Не остановили народ ни перекрытая ГАИ дорога от остановки Чайка до Детского парка, ни летящие искры и пепел, ни едкий дым, из-за которого у людей начинались приступы удушливого кашля. Особенно непросто пришлось жителям близлежащих домов – всю ночь они провели в тревожном ожидании, опасаясь, как бы огонь не перекинулся на их жилища. К счастью, обошлось.

Ну а наутро вся территория вокруг моста покрылась ледяной коркой: чтобы потушить огонь, пожарным пришлось вылить тонны воды, которые легко схватил утренний морозец. Через несколько дней мостостроителям даже пришлось организовать бригады альпинистов, которые несколько дней сбивали с моста сосульки и корку льда.

Как впоследствии установила специальная комиссия, расследовавшая причины ЧП, возгорание причинило ущерб на сумму свыше 68 миллионов рублей. При этом было установлено, что несущие конструкции и уже смонтированные ванты серьезно не пострадали и в замене не нуждаются .

Установили и виновника пожара – им был признан один из рабочих, монтажник ООО «Спецмонтаж-ДВ» Александр Сагира.

По данным следствия, монтажник вел газосварочные работы, проводить которые не имел права. Искры от сварки попали на брус и фанерный настил в анкерном пролете сооружения, из-за чего и произошло возгорание. Суд назначил монтажнику наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

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