Оперировал 100-летнюю пациентку с катарактой: о симптомах крайне распространенного заболевания рассказал офтальмохирург из Приморья

Офтальмохирург высшей категории, главный врач медцентра «Новое зрение» Александр Карзов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Самой частой причиной слепоты в мире стала катаракта: в 2020 году этот диагноз поставлен более 15 миллионам человек. Таковы результаты масштабного исследования ВОЗ. Но современные технологии позволяют значительно улучшить зрение таким пациентам, даже вернуть способность видеть предметы так же четко, как до появления патологии. Можно ли вылечить катаракту без операции и о профилактике этого заболевания, рассказал в программе «Здоровый разговор» в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Александр Карзов, офтальмохирург высшей категории, главный врач медцентра «Новое зрение».

– Александр, расскажите, что это за заболевание и какие его основные симптомы?

– Катаракта – это заболевание, которое характеризуется единственным симптомом: помутнением естественной линзы глаза – хрусталика, то есть у человека снижается качество зрения. В старшей возрастной группе, к примеру, человек читал в очках, которые надел в 45-50 лет, прошло десять лет, и вдруг вблизи стало лучше видно без очков. Это один из симптомов развития помутнения хрусталика, который меняет рефракцию глаза и позволяет человеку читать без очков. Катаракта наиболее частый диагноз, но прооперировав ее, мы получаем высокие зрительные функции, часто до 100 процентов, при отсутствии сопутствующей патологии глаза.

– Это заболевание более зрелых людей или может быть и у молодых?

– Большая часть наших пациентов старше 60 лет. Максимальный возраст не органичен: я лично оперировал пациентку, которой на момент операции было 100 лет. Поэтому верхней границы не существует. Но сегодня практически каждый операционный день у нас есть пациенты в возрасте 30-40 лет. В большинстве случаев нет даже смысла искать причины, потому что тактика в любом случае одна. Если катаракта снижает зрение, значит, пациента надо оперировать.

– При каких первых проявления стоит начать беспокоиться?

– Когда человек чувствует затуманенность зрения, появляется расплывчатость или изображение становится нечетким. Когда человек носил очки, а в течение полугода – года минус вырос на несколько диоптрий. Когда качество зрения меняется в зависимости от условий освещения.

– Можно ли вылечить катаракту без хирургии?

– На сегодняшний день золотым стандартом лечения катаракты является только своевременная хирургия. Мы часто встречаемся с запущенными случаями, которые требуют больше усилий и от врача, и от пациента, и появляется больше рисков развития осложнений. Консервативные и физиотерапевтические методы, какие-то волшебные очки, зрительная гимнастика не будут эффективными.

– Какие хрусталики ставите, каким доверяете?

– Линейка хрусталиков искусственных или внутриглазных линз достаточно широка. Исходя из пожеланий пациента, мы можем выбрать любой вариант, но есть определенные ограничения. Они касаются линз премиального класса, которые позволяют видеть на нескольких расстояниях без использования дополнительной коррекции, то есть без очков человек может читать, водить автомобиль, работать за компьютером. Но все-таки премиальные линзы ограничены в применении, как сопутствующими глазными заболеваниями, так и ценой. Поэтому наиболее часто имплантируемые линзы идут с одним фокусом, корректирующие зрение на одном расстоянии.

– Есть ли какой-то срок годности хрусталика?

– Иногда бывают интересные случаи. Когда мы в выписку клеим стикер с моделью хрусталика, там указан срок стерильности и пациент задет такой же вопрос. В целом искусственный хрусталик ставится на всю жизнь.

– Правда ли, что летом делать эту операцию нежелательно?

– Это общепринятое заблуждение. Есть даже ряд научных работ, которые показывают, что оперативное лечение в холодное время года, когда обостряются вирусные инфекции, может быть даже более опасным, чем летом.

– Какие вопросы люди задают перед операцией?

– В первую очередь спрашивают, когда можно выпить. Второе, что спрашивают: когда можно водить автомобиль? Работа за компьютером – тоже один из частых вопросов.

Специализированный хирургический микроскоп для операций при катаракте.

– Есть ли категория людей, о которых можно сказать, что они находятся в группе риска, исключая возраст?

– При близорукости наблюдаться нужно чаще, чем при проблемах с рефракцией или другими проблемами зрения. При близорукости более десяти диоптрий нужно наблюдаться раз в год, как минимум. Пациенту с более слабыми степенями можно проверяться раз в три года. Профилактические осмотры у офтальмолога – это must have.

Но если человек здоров, то ходить каждый год нет смысла. Если есть сопутствующие заболевания, к примеру, сахарный диабет, то надо обследоваться минимум раз в полгода, а по-хорошему один раз в три месяца.

Бывают функциональные расстройства, которые из-за избыточного перенапряжения приводят к кратковременному снижению качества зрения. Если затуманенность не проходит в течение нескольких часов или в выходные дни, то это повод обратиться к врачу.

– Что может предложить клиника «Новое зрение»? Почему пациенты выбирают вас?

– «Новое зрение» клиентоориентированно. Пациент для нас не клиент, а человек, и мы работаем в его интересах. Есть четко определенные правила, которым следуют все доктора нашего центра: если пациенту не нужно вмешательство, то оно проводиться не будет.

– Можно ли в клинике «Новое зрение» пройти какие-то обследования, диагностику по полису ОМС?

– В течение этого года мы работаем с пациентами, которые могут пройти общую офтальмологическую диагностику бесплатно, по полису ОМС, по предварительной записи. У нас есть бонусная программа для родственников, члены семьи получают 20% скидку. Также существует программа поддержки иногородних пациентов, мы оплачиваем два дня проживания в хостеле и делаем скидку на общеклиническое обследование у наших партнеров.

– Какие советы могли бы дать нашим слушателям о том, как сберечь зрение?

– Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, своевременно обращаться к врачу, потому что своевременное обращение к доктору позволяет решить множество проблем, не допуская тяжелых ситуаций.

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