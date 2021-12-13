Мощная коммунальная авария оставила весь Артем без холодной воды

Фото: instagram.com/artem.news.plus

Весь Артем остался без холодной воды. Причина кроется в неудачных действиях во время земляных работ. Люди жалуются на образовавшуюся проблему (и как следствие, огромные лужи во дворах возле места аварии) и отключение водоснабжения, а, как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», «Приморский водоканал» оперативно пытается устранить недоразумение.

Видеоролики с залитыми огромным количеством воды дворами в микрорайоне Берзарина в Артеме появились ближе к вечеру в понедельник, 13 декабря. По словам очевидцев, все произошло быстро: во время работ был поврежден центральный водопровод, в результате потоки хлынули во дворы на улице Ангарской и в подвалы многоквартирных домов – все хранившиеся там овощи испорчены, а местные жители остались без питьевой воды. Также затопило проход к детскому саду. Также, по словам свидетелей, рабочие компании сразу же после происшествия испарились.

«КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу «Примводоканала», представитель компании отметила, что аварийное отключение воды продлится до 7 часов утра 14 декабря. Также собеседница пояснила, что стало причиной ЧП.

– При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден водопровод. В настоящее время специалисты «Артемводоканала» обследуют объем повреждений. Для аварийно-восстановительных работ произведено отключение магистрального водопровода диаметром 1200 миллиметров (это большая труба, – прим.ред.). Под отключение попадают все адреса Артемовского городского округа, – сказали в компании.

Также отметим, что прокуратура Приморского края организовала проверку по факту ЧП.

Добавим, что местные жители переживают, как они будут заходить сегодня домой, ведь подъезды затоплены, а завтра – выходить, так как ночью вся вода может замерзнуть.

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