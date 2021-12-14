Живые изгороди и «зеленые легкие»: кто и как занимается озеленением Владивостока

Живая изгородь на Светланской. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Год назад ледяной дождь показал слабые места озеленения Владивостока: долгие годы за зелеными насаждениями не было должного ухода, опасные деревья вовремя не сносили, ветки почти не обрезали. Власти сделали выводы – предстоит большая работа по приведению города в порядок, и ляжет она в большей степени на управление дорог и благоустройства. О том, кто и как делает город приятней для жизни, рассказала специалист отдела текущего содержания и озеленения Юлия Фатеева.

Заметные изменения

Сегодня во Владивостоке большая часть скверов и парков закреплена за подведомственными учреждениями администрации. Так, например, за надлежащее содержание парка Минный городок, скверов Игнатьева и Острякова отвечает подведомственное управлению туризма и городской среды МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока», за сквер Парк Победы и Тополиную аллею – подведомственные управлению дорог и благоустройства МКУ «Дороги Владивостока» и МБУ «Содержание городских территорий». Но в скверах и парках мы бываем от случая к случаю, а вот городскими улицами граждане пользуются практически каждый день. И за содержание, а значит и озеленение так называемых полос отвода автомобильных дорог общего пользования и неразграниченных территорий несет ответственность управление дорог и благоустройства.

В 2021 году были высажены более десяти тысяч хвойных и лиственных кустарников, а также 1 500 лиственных и хвойных деревьев. Это ели, сосны, пихты, ясени, абрикосы, катальпы, клены, липы, рябины, магнолии, можжевельники, пузыреплодники, рододендроны, гортензи, кизильники, сирени и другие растения. Начали преображение улицы Мордовцева, Пологая, Бестужева (в будущем году работы по этим улицам будут продолжены). Настоящий подарок городу – уютная зеленая территория на Семеновской, где едва не построили парковку. Теперь здесь высажен клен приречный, вейгелла, боярышник и шесть елей колючих, которые являются одними из самых устойчивых среди хвойных пород деревьев для городского озеленения. Также здесь высадили живую изгородь из 47 саженцев пузреплодника. В самом центре города, вдоль Светланской, напротив филармонии и Театра молодежи, при озеленении были учтены интересы и паркующихся автомобилистов, и жителей, отдыхающих под липами, здесь была высажена плотная живая изгородь, чередующаяся с пошаговыми дорожками.

Вместо парковки на Семеновской – уютный скверик. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но если вам кажется, что внимание уделяется только центру, то можем вас заверить, что свежие посадки вы найдете и в поселке Экипажном на Русском острове, и на улице Лермонтова в Трудовом. Список улиц бесконечен: Цимлянская, Карбышева, Анны Щетининой, Адмирала Смирнова, Порт-Артурская, Бородинская, Сафонова, Казанская и так далее. Бывают и щекотливые задачи, например, в этом году на улице Маковского посадили хвойные деревья в качестве живой изгороди возле колумбария Лесного кладбища, который вводят в эксплуатацию после многих лет простоя. Когда деревья подрастут, граждан на пригородной трассе ничего смущать не будет.

Не хватает двухметровых гигантов

Команда озеленителей насчитывает порядка 120 специалистов – мастера и рабочие зеленого хозяйства, большая часть которых работает с 2000 года.

– В последние годы озеленению действительно уделяется больше внимания, и это касается не только города Владивостока, а также других городов страны. Не малозначительную роль в этом играет поддержка со стороны активных жителей, которым небезразличны «зеленые легкие» города, – говорит Юлия Фатеева.

Живая изгородь у Лесного кладбища. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В то же время горожане к теме зеленых насаждений относятся крайне трепетно, на вырубку деревьев реагируют болезненно. А ведь иногда на некоторых улицах необходима полная реконструкция зеленых насаждений. Например, после ледяного дождя в ноябре 2020 года пострадало, по предварительной оценке, 80% зеленых насаждений. Из них 50% требуется обрезка, а 30% подлежат замене.

Но не только недовольство жителей может быть проблемой. Мероприятия по озеленению выполняются в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие зеленых насаждений Владивостокского городского округа» на 2014 – 2024 годы. Основная сложность, ожидаемо, недостаточное финансирование. Содержание зеленых насаждений требует затрат – полив, прополка приствольных лунок деревьев и кустарников, подкормка минеральными удобрениями и так далее.

Еще одной проблемой является наличие подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах озелененных территорий. Рельеф тоже играет роль. Основная масса существующих подпорных стен расположены вдоль дорог, в которых нет мест для посадки любых зеленых насаждений.

Озеленение на Бестужева продолжат и в следующем году. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Конечно, хотелось бы, чтобы в городе в большом количестве высаживали крупномерные деревья выше двух метров, которые после посадки будут сразу заметны и не погибнут под влиянием природных или антропогенных факторов в первую же зиму. Но чаще приходится высаживать маленькие растения высотой около полуметра, потому что в местных частных питомниках нет посадочного материала заявляемых размеров.

– Местные питомники стали неконкурентоспособными, переориентировались на выращивание растений для коттеджей, закрытых частных территорий, – сетует Юлия.

По ее словам, решить проблему могло бы создание муниципального питомника, нацеленного на выращивание посадочного материала конкретно для нужд Владивостока. Тогда бы можно было отойти и от 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», поскольку само приобретение саженцев деревьев и кустарников сегодня – тоже непростая задача.

Благоустройство на Мордовцева. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ботсад поможет

Городская служба по озеленению продолжает работать даже зимой, это процесс круглогодичный.

– В зимний период озеленители занимаются уборкой территорий закрепленных объектов, обрезкой зеленых насаждений, а также сносом аварийных деревьев, при необходимости укрытием зеленых насаждений и другими работами, – поясняет собеседник.

В 2022 году планируется продолжить работу по санитарной и формовочной обрезке и вырубке деревьев, восстановлению озеленения на улицах Борисенко, Сахалинская, Русская, Черемуховая, Фонтанная, Алеутская, на проспекте Красного Знамени и Корабельной набережной. Создание новых объектов озеленения запланировано в районе площади Борцов Революции, на Гоголевской развязке, улице Верхнепортовая, 76, улице Суханова, 8, и многих других местах.

Кстати, в 2022 году уходные работы за зелеными насаждениями будут проводиться, в том числе с учетом рекомендаций, предоставленных Ботаническом садом, в рамках проведенной научно-исследовательской работы по оценке состояния зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа на 47 объектах.

Благоустройство остановки Торговый порт на Эгершельде. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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