Сквер Первой Маевки на улице Калинина благоустроят во Владивостоке в следующем году

Сквер Первой Маевки дождался долгожданного благоустройства. Фото: администрация Владивостока

В один из немногих сохранившихся скверов на Чуркине – Первой Маевки в районе домов №28 и 38 по улице Калинина - вдохнут новую жизнь уже в следующем году. На территории, которая долгие годы находилась в запустении появится освещение и видеонаблюдение, видовая площадка, скамейки для отдыха, тренажеры для занятий спортом, а также аттракционы для собак.

Соответствующий тендер по выбору подрядчика работ разместила Дирекция общественных пространств города Владивостока. С выигравшей конкурс компанией заключат контракт на 29,2 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, за эти деньги ему предстоит выполнить ряд работ по благоустройству сквера: демонтаж полуразрушенной дорожки из бетонных плит и старых лестниц, провести планировку территории и озеленение, организовать освещение и видеонаблюдение на территории.

Кроме того, подрядчик должен создать высокую видовую платформу, оборудовать место для выгула и тренировки собак с кольцами, тоннелями и горками, а также небольшую площадку с турниками и брусьями для занятий спортом.

Сквер Первой Маевки когда-то был частью знаменитого большого сада «Италия», который еще в 1886 году построил на южном берегу бухты Золотой Рог итальянский ресторатор Агрести. По берегу бухты на протяжении версты были обустроены веранды и беседки, качели, эстрада для духового оркестра и популярный ресторанчик. По воспоминаниям современников, сад «Италия» был излюбленным местом отдыха владивостокцев и гостей города.

Сад продолжил существовать и после революции, но его территория постепенно подверглась застройке – на побережье появилась железная дорога, был построен завод «Дальтехрыбпром», новые причалы рыбного порта. Это место известно тем, что 1 мая 1901 года там прошла первая на Дальнем Востоке маевка - нелегальное революционное собрание рабочих в знак солидарности с трудящимися всей России, праздновавших свой международный пролетарский праздник. В ней приняли участие 13 рабочих судоремонтных мастерских города.

В 1936 году в честь этого события, имевшего большое символическое значения для развития социал-демократического движения рабочих Владивостока, район города на противоположной стороне бухты Золотой Рог получил название Первомайский. В 1985 года на территории сквера был установлен камень с памятным знаком, посвященным первой маевке, он сохранился и до наших дней.

Начиная с 90-х годов, общественное пространство стало приходить в упадок – бетонное покрытие аллеи не обновлялось, за многолетними деревьями не было должного ухода, в сквере скапливался мусор, все заросло сорняками. В середине 2000-х вандалы сорвали с памятного камня табличку (ее восстановили только два года назад). Сейчас аллея используется местными жителями для выгула собак.