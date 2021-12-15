Сообщение о минирование поступило в аэропорт Владивостока

Подозрительное сообщение поступило в первой половине дня, 15 декабря. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пугающее сообщение о бомбе пришло на электронную почту Международного аэропорта Владивосток утром 15 декабря. Сотрудники воздушной гавани сразу же связались с силовыми структурами.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. В ведомстве корреспонденту издания подтвердили, что было получено письмо с угрозой, а также заявили, что специалисты начали проверку.

В пресс-службе аэропорта отметили, что утром им поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна, следовавшего из Москвы. В связи с этим был проведен встречный досмотр воздушного судна и пассажиров с привлечением кинологов.

– Проверка завершена, опасных предметов не обнаружено, – отметили представители организации. – Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме. В настоящий момент ведется расследование инцидента.

Отметим, что случай в столице Приморья – не единственный на Дальнем Востоке за этот день. Похожие сообщения поступили в Хабаровск, Южно-Сахалинск и в Магадан.

Также по некоторым данным, подобное письмо поступило и на почту аэропорта Шереметьево в Москве. В информации было указано, что взрывчатка заложена в двух десятках самолетах – все должны вылететь на Дальний Восток.

Точно известно, что пассажиров различных прибывающих из Москвы рейсов досматривают. Так, по сообщению портала VL.ru, во Владивостоке операция по проверке багажа проходила около двух часов, с людьми работали сотрудники транспортной безопасности и ОМОН.

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