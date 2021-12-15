Врачи спасли жизнь бизнесмену с тяжелой формой COVID-19. В благодарность мужчина подарил госпиталю автомобиль

Пациент в благодарность за спасенную жизнь подарил госпиталю новенький ГАЗ Соболь. Фото:Диана Шарафулисламова (Правительство Приморского края)

Глава компании «Восток» по продаже машин Сергей Гриф поступил в ковидный госпиталь во Владивостоке. Мужчина очень тяжело перенес заболевание COVID-19, за его жизнь боролись три недели, две из которых он провел в реанимации. Сейчас бизнесмен восстанавливается дома, в благодарность за спасение он подарил медучреждению автомобиль.

Госпиталь, где оказали помощь Сергею, развернут на базе кожно-венерологического диспансера. В медучреждении ранее не было авто для перевозки пациентов, для этих нужд использовали старый микроавтобус. Пациент в знак признательности за спасенную жизнь подарил госпиталю новенький ГАЗ Соболь. Сам лично мужчина приехать не смог, но все благодарности передала представитель ГК «Восток» Яна Данилина.

– Когда нас повезли на КТ на старом японском автомобиле, который для этого не предназначен, я понял, что нужно сделать что-то хорошее. У меня возникло желание подарить этой больнице автомобиль. Врачи в этой больнице как добрые друзья. Особенно сильно это познается в реанимации. В госпитале работает большая команда врачей, которые возвращают больных с того света, – передал слова бизнесмена корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» руководитель отдела маркетинга ГК «Восток».

Также мужчина передал благодарности своим лечащим врачам и отметил их профессионализм, благодаря которому они возвращают людей чуть ли не с того света. Даже когда пациенты лежат практически без сознания, эти мастера делают все, чтобы человек пришел в чувство.

В министерстве здравоохранения Приморского края отмечают, что госпиталь работает с начала пандемии, за все это время с ковидом поступило 4 754 человека, из них 44 ребенка. Более 30 процентов пациентов находились в реанимации.

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