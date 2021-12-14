Иммерсивное шоу, нетающий каток, и другие сюрпризы ждут жителей Владивостока на Новый год

На центральной площади владивостокцы смогут не только полюбоваться елкой, но и погрузиться в праздничное шоу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Близится один из самых атмосферных и всеми любимый праздник - Новый год. Во Владивостоке вовсю готовятся встречать 2022 год: покупают подарки, украшают квартиры, строят планы на новогодние каникулы. Самое главное событие на центральной площади Владивостока стартует 18 декабря. Людей ждет иммерсивное шоу, каток и новогодний городок. Елка, высота которой достигает 28 метров, также зажжет свои огни в этот день. Об этом в эфире радио «Комсмольская правда – Владивосток» рассказали Наталья Руденко – начальник управления туризма, инвестиций и городской среды, Алексей Шеин – режиссер-постановщик и Валерия Чистякова – хореограф постановщик из Санкт-Петербурга.

- Расскажите, что ждет жителей в новогоднем городке?

Наталья Руденко

На площади будет около 20 элементов, из них 2 самые главные. Первый – это высокий и красивый маяк, который также будет служить сценой. Второй – это каток, которого раньше у нас не было. Он круговой, шоссейный. Он из айс-матов, то есть не растает. В «сердце» катка фуд-корт, в котором будут работать известные рестораторы, чтобы всем было вкусно и красиво. Также будут инфракрасные экраны, поэтому никто не замерзнет и гамбургер к губам не прилипнет. Монтаж катка уже завершается, в четверг его заливаем и запускаем.

- Какие развлечения ждут детей?

Алексей Шеин

У нас есть различные фотозоны, и мы продумали мероприятия на катке. Для ребят, которые не умеют кататься, каждый день будет работать тренер и обучать ребенка. Хочу отметить, что одна из площадок катка очень широкая и будет закрываться под дорожку для керлинга. Принять участие в этом виде спорта могут как дети, так и взрослые.

- Иммерсивное шоу – что это такое?

Валерия Чистякова

Это шоу, в котором артист должен полностью погрузить человека в атмосферу той или иной концепции. То есть выступающий может взаимодействовать с людьми, подходить, вместе танцевать. Зрители также могут что-нибудь выкрикивать и вести себя, как артисты. Наша задача избавиться от четвертой стены, которая всегда есть в спектаклях.

- Как родилась идея вашей концепции?

Наталья Руденко

Работа началась в сентябре-октябре. У нас работает не один человек, а целый оргштаб, в который входят главный художник и управление культуры. Глава города тоже принимал активное участие в выборе концепции. Главный цвет нашего праздника – это темно-насыщенный зеленый с элементами темно-красного и золотого. Поэтому для меня наступающий год ассоциируется с тайгой, тигром, Арсеньевым и удэгейцами.

Алексей Шеин

У нас хорошая площадка, на которой мы хотели показать всю мощь культуры нашего города. Мы знаем, что на территории Дальнего Востока нет своей иммерсивной истории, поэтому стали разрабатывать идею постановки. Работаем совместно с Валерией, молодыми танцорами. Написали прекрасный сценарий о рождественской истории. Иногда люди забывают о сказках и доброте, погружаются в работу и проблемы. И мы заставляем нашего главного героя – Тихона Капиталова – одуматься.

- Что может осложнить работу хореографов во время выступления?

Валерия Чистякова

У нас прекрасные танцоры, которых мы набрали во Владивостоке. Они спускаются в зал и работают на всех площадках, которые предоставлены. Если будут неприятности со льдом или снегом, они не смогут выступать, так как будет скользко. В первую очередь я за безопасность, чтобы никто ничего не сломал.

- Сколько дней будут работать танцоры?

Алексей Шеин

Иммерсивное шоу начнется 18 декабря в 18:00 и даст старт программам, которые состоятся 19, 24, 25, 26, потом 30, 31 и с 1 по 9. В какие-то дни выступления начнутся в 14:00, а закончатся в 18:00.

- Как и кто будет охранять площадь?

Алексей Шеин

Общими усилиями. Новогодний городок очень интересный, и на ночь жалко оставлять его без присмотра. Мы продумали охрану каждого из объектов на центральной площади: народный контроль и видеокамеры, поэтому каждый акт вандализма будет фиксироваться. Но хочу отметить, что у катка борта сделаны из дерева и они очень прочные. Нам важно, чтобы каждый житель понимал значимость этого события и ценил то, что для них делают.

- Как готовите артистов к нестандартным ситуациям? Например, когда кто-то захочет их обнять в неподходящий момент?

Валерия Чистякова

Тяжело, потому что они работают по классической схеме, и с иммерсивом познакомились тогда, когда я приехала. Поэтому я провожу им тренинги на иммерсив и перфоманс. Но ребята собрались боевые, я за них не очень переживаю. Конечно, 18 числа они могут испытать небольшой шок, но думаю, ребята быстро научатся правильно взаимодействовать со зрителями. Если они поймут, как это все работает и начнут получать кайф, это будет потрясающе.

- Будет ли звук на площади, который погрузит жителей в новогоднее настроение?

Алексей Шеин

Для создания атмосферы с 10:00 и до 22:00 будет играть музыка на всей центральной площади. Также будут колокола, совместно с диджеем мы подготовили музыкальный сет-лист разных направлений. Каждый день посвятили определенной тематике, начина от советских новогодних фильмов, и заканчивая современными. С помощью саундтреков кино мы хотим приучить населений к хорошей музыке. А в самом шоу задействован симфонический ансамбль «Камерата» под руководством Антона Тарбеева - дирижера Приморской сцены Мариинского театра.

- Что ожидает гостей праздника в ночь с 31 декабря по 1 января?

Алексей Шеин

В 20:00 мы приглашаем всех на центральную площадь посмотреть иммерсивное шоу. В новогоднюю ночь мы изменим некоторые детали выступления, и оно будет отличаться от программы, которую мы покажем 18 числа. Но сюжет будет схож. В 22:00 будет салют и световое шоу. После этого мы все пойдем отмечать Новый год с семьей и есть оливье, а в 01:30 для жителей Владивостока состоится небольшой перфоманс от диджеев. Надо вводить хорошие традиции, хватит сидеть по домам.

- Кроме центральной площади, что-нибудь еще порадует жителей атмосферой Нового года?

Наталья Руденко

Жариковский сквер и Авангард мы украсим яркой подсветкой, иллюминацией и световыми фигурами. А в Минном городке будет крутая горка и праздничная программа.

Алексей Шеин

Одной горки на центрально площади мало. Минный городок – уникальная площадка, подходящая по рельефу, и мы решили, что зальем там шикарную большую горку. На территории будут различные активности, мастер классы, выставки, люди смогут согреться с помощью теплого чая.

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