Мы их за дверь, они в окно: памятник природы, который запретил трогать Олег Кожемяко, вновь пытаются ликвидировать в Приморье

На природоохранной территории может появиться коттеджный поселок. Фото: ООО «НАКБЕС»/Archtashu.

Самый многострадальный памятник природы Приморья последних лет «Лиман реки Раздольная» снова, уже в четвертый(!) раз, пытаются лишить природоохранного статуса. На этот раз необходимость ликвидировать особо охраняемую природную территорию обосновывают развитием туризма и возможным строительством в районе Тавричанки комплекса с элитным жильем, аквапарком и гостиницей. Экологи, успешно отбившие ряд предыдущих поползновений на ООПТ, уверены: интересанты вывода лимана из-под особой охраны остались те же, а разработанный туристический проект, почти не имеет шансов на реализацию.

Стоит напомнить, что попытки вывести «Тавричанский лиман» из списка особо охраняемых природных территорий предпринимаются с 2019 года. Первыми интересантами ликвидации памятника природы были рыбаки, а именно подконтрольное семье экс-губернатора края Сергея Дарькина ООО «Акватехнологии» и депутату приморского Заксобрания Сергею Слепченко. Указанной компании природоохранный статус территории мешал расширить добычу обитающей в лимане ценного и дорогого моллюска - японской корбикулы, пользующейся большим спросом на азиатском рынке.

Резко против выступили приморские экологи, которые указывали, что практикуемый компанией для добычи моллюска дражный промысел уничтожит весь подводный мир лимана и нанесет непоправимый урон естественным нерестилищам многих видов рыб. «Битва за лиман» имела широкий общественный резонанс. На заседаниях Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края экологи неоднократно в пух и прах разносили результаты предоставляемых рыбаками комплексных экологических обследований. В результате все три попытки «дражников» добиться снятия с памятника природы охранного статуса не увенчались успехом. Точку в этом вопросе пришлось ставить губернатору Приморья Олегу Кожемяко, который во время очередного рассмотрения вопроса на площадке ОЭС лично поддержал позицию экологов.

– Есть памятники природы, которые описаны еще Пржевальским и Арсеньевым. «Тавричанский лиман» – это уникальная река, где водится масса различных видов рыб, и где люди на протяжении многих лет занимались спортивным, любительским рыболовством. Зачем нам менять границы этой ООПТ, для чего нужно заниматься добычей этого моллюска? Сколько он принесет — 20-30 рабочих мест? Я бы вообще рассмотрел вопрос о том, чтобы сделать лиман жемчужиной Приморья, благоустроенным местом для спортивного и любительского рыболовства, чтобы люди приезжали туда отдыхать, – отметил Олег Кожемяко. Казалось, вопрос притязаний на ликвидацию ООПТ полностью закрыт. Но не тут-то было.

Четвертый заход на ликвидацию памятника природы в районе Тавричанки постарались провести без лишнего шума: уведомление о проведении публичных консультаций по материалам, обосновывающим ликвидацию ООПТ, разместили в конце ноября на сайте регионального Минприроды в не самом заметном разделе «Внимание природопользователям». Мнения по вопросу принимают до 29 декабря.

К уведомлению приложено комплексное экологическое обследование (КЭО), которое выполнило некое ООО «Накбес» (основной вид деятельности – «Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств») по заказу ООО «Гибрид-ДВ» (по открытым данным, занимается строительством зданий и сооружений).

Выводы разработчиков нового КЭО содержат ту же самую аргументацию, с которой пытались упразднить ООПТ прежние интересанты. По их мнению, из-за многолетнего нахождения под «мощным антропогенным прессом» резерват на сегодняшний день «утратил заявленное на период создания свое научное, культурное и т.д. назначения» и больше не отвечает заявленной цели как место для воспроизводства водных биоресурсов. При этом, отмечают проектанты, охранный статус лимана Раздольной мешает реализации «интересных инвестиционных проектов» на территории Тавричанки и развитию ее туристического потенциала.

В качестве примера интересного в КЭО приводятся иллюстрации проекта масштабной застройки входящего в границы ООПТ побережья лагуны Тихой близ Тавричанки в непосредственной близости от места впадения реки Раздольной в море под названием Happy life DV.

На картинках проектантов, на выдающемся в лагуну куске суши предполагается строительство коттеджного поселка на 100 домов, реабилитационного центра-пансионата, гостиницы, аквапарка, торгового центра, а также сопутствующей инфраструктуры: парковок, вокзала прибрежных сообщений, яхт-клуба, канатной дороги, лыжной и велосипедной трасс.

Проектом предусмотрено строительства отеля, пансионата и жилого квартала. Фото: ООО «НАКБЕС»/Archtashu.

Вместе с тем, экологи считают, что проект с красивыми картинками в КЭО поместили для отвода глаз, а интересанты ликвидации ООПТ остались прежние, все та же депутатская компания. Просто в этот раз они решили зайти по-другому.

– Дело в том, что в указанном месте практически невозможна никакая застройка. Сам полуостров и ряд прилегающих островов в лимане поросли тростником, постоянно затапливаются, никаких дорог туда нет, добраться можно только на моторной лодке – о каком жилье и туристических объектах может идти речь? Очевидно, что это очередная попытка известной компании добиться снятия с лимана статуса для промысла корбикулы, – поделился мнением с журналистом «КП-Владивосток» кандидат биологических наук, главный инженер «Центра природоохранных инициатив» Александр Олифиренко.

По его словам, многие выводы, сделанные разработчиками КЭО об утрате лиманом природоохранной ценности, не выдерживают никакой критики.

– Вот они указывают на то, что лиман сильно загрязнен и поэтому не соответствует статусу памятника природы. Но в 1974 году, когда его только наделили природоохранным статусом, он был загрязнен еще больше – туда сбрасывали стоки крупные предприятия Уссурийска – масложирокомбинат, сахарный завод, кожевенная фабрика, которых уже нет в помине. Нельзя согласиться и с тем, что лиман перестал быть местом нереста и нагула ценных промысловых рыб. Это популярное место любительской рыбалки для местных жителей, которые во время сезона ловят там пиленгаса, красноперку, корюшку, камбалу. Кроме того, Тавричанский лиман является самым крупным в Приморье местом размножения мохнаторукого краба – одного из наиболее ценных промысловых объектов. Это место гнездования многих водных и околоводных птиц, в том числе, охотничьих видов. Нельзя лишать его природоохранного статуса, – считает эксперт.

Как рассказала секретарь Общественного экспертного совета по экологической безопасности Приморского края Татьяна Вшивкова, ситуацию с новой попыткой ликвидировать памятник природы и обосновывающие материалы планируется обсудить на очередном заседании экологического экспертного совета при губернаторе в ближайшее время.

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием ситуации.

На территории планируется сделать аквапарк. Фото: ООО «НАКБЕС»/Archtashu.

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